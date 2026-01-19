‘El Hormiguero’ cancela su emisión de este lunes en “solidaridad” con las víctimas del accidente de trenes en Adamuz y “dar paso a los servicios informativos”

Pablo Motos en el programa 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La dirección de ‘El Hormiguero’ ha anunciado la suspensión de su programa previsto para este lunes, 19 de enero, para “enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas del accidente de tren en Adamuz, así como a sus familiares y seres queridos, en estos momentos tan difíciles”. Así, en el comunicado, publicado en sus redes sociales, la producción ha transmitido su apoyo a los afectados tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido este lunes, que ha dejado al menos 39 personas fallecidas y 152 heridas, según los datos del Ministerio de Transportes.

De esta forma, “desde El Hormiguero queremos esta noche no habrá programa para dar paso a los servicios informativos de Antena 3″, confirman. El especial informativo sobre la tragedia será conducido por Vicente Vallés a partir de las 22:00 horas. Aunque, cabe mencionar que la cadena también ha modificado su mañana: el espacio ‘Espejo Público’, presentado por Susanna Griso, se extendió y no se emitió el programa de cocina de Karlos Arguiñano, por este mismo motivo.

Otras cadenas, como Telecinco, laSexta, Cuatro y La 1 de TVE, también han alterado sus parrillas para dar cobertura a la emergencia. De acuerdo con Europa Press, por la tarde se retomará la programación habitual en Antena 3, pero la noche estará dedicada a la información sobre el accidente.

Spanish Vice President Maria Jesus Montero, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez and President of the Andalusia community, Juan Manuel Moreno attend the press conference at a municipal centre following the aftermath of a deadly derailment of two high-speed trains near Adamuz, in Cordoba, Spain, January 19, 2026. REUTERS/Ana Beltran

Tres días de luto nacional

El impacto del accidente ha llevado al Gobierno a declarar tres días de luto nacional, una decisión anunciada por el presidente Pedro Sánchez y formalizada tras la intervención del Consejo de Ministros. Esta medida, difundida a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), regula el comportamiento de las figuras públicas y la Casa Real ante hechos de semejante magnitud. El luto oficial puede establecerse a nivel nacional, autonómico o municipal, aunque en esta ocasión la dimensión nacional subraya la relevancia de la tragedia para el conjunto de la sociedad.

La intensidad de la tragedia se ha reflejado también en la cobertura mediática. Informativos Telecinco ha desplegado ocho equipos en la zona, cinco provenientes de delegaciones andaluzas y tres desde Madrid. De hecho, Carlos Franganillo ha informado en directo desde Adamuz en las principales ediciones, acompañado en plató por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco. María Casado se sumará en la franja nocturna, mientras equipos adicionales reportan desde las estaciones de tren de Madrid, Málaga y Huelva.

En el caso de Cuatro, la cadena ha modificado su programación nocturna para emitir una edición especial de ‘Código 10’ a las 23.00 horas, con presencia de los presentadores Nacho Abad y David Alemán, expertos en plató y testimonios desde el lugar del accidente. La 1 también ha adaptado su parrilla, con directos desde Adamuz a cargo de Alejandra Herranz y especiales dirigidos por Pepa Bueno.

Declaración de Pedro Sánchez desde Adamuz "Toda tragedia exige unidad en el dolor y unidad en la respuesta"

Asimismo, RTVE ha dedicado espacios en ‘La Hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’ y en los programas vespertinos ‘Directo al grano’ y ‘Malas lenguas’, mientras mantiene la emisión habitual de sus series. Por su parte, en laSexta, la programación habitual ha dado paso a emisiones especiales. El espacio ‘Al Rojo Vivo’ inició la cobertura a primera hora, seguido de ediciones extendidas de ‘Más Vale Tarde’ y la cancelación puntual de programas como ‘Zapeando’ y ‘El Intermedio’. En este sentido, Atresmedia ha confirmado que las emisiones informativas continuarán durante toda la jornada.