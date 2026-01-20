El príncipe Alberto y Charlène de Mónaco se solidarizan con la tragedia de Adamuz: “Nuestros pensamientos están con las familias en duelo”

Alberto y Charlène de Mónaco en una imagen de archivo (Photo by Valery HACHE / AFP)

España se encuentra con el corazón en un puño. El pasado 18 de enero un tren de Iryo descarriló y colisionó con un Alvia en Adamuz (Córdoba). La tragedia ha dejado tras de sí 41 víctimas mortales y 152 heridos, según la última actualización oficial. El suceso ha provocado una ola de conmoción que ha traspasado las fronteras españolas. Entre las numerosas muestras de solidaridad que ha recibido España, se encuentran las condolencias enviadas por el príncipe Alberto de Mónaco y su mujer, Charléne de Mónaco.

El principado ha remitido una carta oficial a los reyes Felipe VI y Letizia, donde han expresado su profundo pesar por lo que ya es uno de los siniestros más graves de la historia ferroviaria reciente del país. En la misiva, el príncipe Alberto ha trasladado la consternación de la familia principesca y del pueblo monegasco ante una tragedia que ha causado “numerosas pérdidas humanas y heridos”. Además, ha mostrado su solidaridad con las familias y han deseado una pronta recuperación para las personas afectadas.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

“Su Majestad, la Princesa Charlène y yo hemos recibido con gran consternación la noticia ocurrida en la región de Córdoba que ha causado tantas víctimas mortales y heridos”, ha manifestado el hijo de Rainero III y Grace Kelly. “Mi familia y el pueblo monegasco se unen a mí para transmitirle nuestro profundo dolor por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las familias en duelo. Reciba el testimonio de mi más sincero pésame”.

El comunicado de Carlos Gustavo de Suecia y la reina Silvia

Las condolencias procedentes de Mónaco se han sumado a las de otras Casas Reales de Europa, como es el caso de la familia real sueca. Cuando ocurren siniestros de tal magnitud o catástrofes que provocan una gran cantidad de fallecidos, es habitual que las monarquías europeas se pronuncien para mandar sus ánimos y solidaridad a los representantes monárquicos de la nación afectada.

Carlos Gustavo de Suecia y la reina Silvia también han trasladado su pésame por la tragedia. Ambos han expresado sus “más profundas condolencias por la trágica pérdida de vidas tras el accidente de tren de alta velocidad entre Málaga y Madrid”. Asimismo, han transmitid su “sentido pésame a las familias de las víctimas y al pueblo español”. “Acompañamos a los heridos y les deseamos una pronta recuperación”.

Carlos Gustavo y Silvia de Suecia en sus nuevos retratos oficiales. (Instagram @kungahuset)

El siniestro se produjo alrededor de las 19:40 horas del domingo 18 de enero, cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid y transportaba a más de 300 pasajeros, descarriló en un tramo de vía que había sido renovado recientemente. Tras salirse de la vía, el convoy invadió el trazado contiguo y colisionó frontalmente con un tren de Renfe que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva. El violento impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones de ambos trenes, algunos de los cuales cayeron por un terraplén de aproximadamente cuatro metros de altura.

Las imágenes difundidas desde el lugar del accidente mostraban un escenario devastador, con hierros retorcidos, vagones completamente destrozados y decenas de efectivos de emergencia trabajando de forma ininterrumpida para rescatar a los supervivientes. Las labores de auxilio se prolongaron durante toda la noche, ya que algunos coches quedaron tan deformados que el acceso a las víctimas resultó extremadamente complicado.

La Casa Real española también ha reaccionado ante la catástrofe. Los reyes Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas asistiendo al funeral de la princesa Irene de Grecia, han adelantado su regreso a España con el objetivo de desplazarse a Córdoba y acompañar a los familiares de las víctimas. Ambos monarcas expresaron su consternación por lo ocurrido y subrayaron que la prioridad era atender, acompañar y asistir a todas las personas afectadas por una tragedia que ha marcado de forma profunda al país.