Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

El president catalán ha ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona después de experimentar una pérdida de fuerza en las extremidades inferiores

El presidente de la Generalitat
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo. (David Zorrakino/Europa Press)

El president de la Generalitat Salvador Illa ya tiene diagnóstico: oestomielitis púbica, una variante rara de infección ósea en la zona del pubis. Después de que este sábado el president sufriera una afección muscular y de que ingresara en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona tras experimentar una pérdida de fuerza en las piernas, ha sido el director gerente del hospital, Albert Salazar, quien ha comparecido en una rueda de prensa notificando a los medios de comunicación de su diagnóstico.

El director del hospital, especializado en Medicina Interna, ha catalogado el diagnóstico de “muy buena noticia” al quedar descartadas dolencias más graves e identificar la “osteomielitis púbica provocada por el microbio ‘Streptococcus dysgalactiae’”.

Illa, que actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del mencionado hospital, mañana pasará a planta, como ha recogido Europa Press, donde allí mantendrá unas dos semanas de reposo. Desde este lunes, 19 de enero, hasta su recuperación, le sustituirá en el ejercicio de sus funciones como president el conseller de Presidencia Albert Dalmau.

Como han explicado desde el hospital, que ya dio una comparecencia de prensa este pasado domingo, han explicado que tanto “el dolor como la recuperación de movilidad de las extremidades inferiores”, los dos principales síntomas que padecía, “han experimentado una recuperación y una evolución muy favorable y muy positiva”.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, habla sobre la importancia de Europa en su discurso de Navidad (RTVE)

Como ha recogido La Vanguardia, el abordaje pasa por tratamiento antibiótico durante dos semanas por vía intravenosa y, si la evolución es buena y el tratamiento está funcionando, se continúa posteriormente con antibiótico por vía oral.

Ingresado desde el sábado

El líder socialista catalán fue atendido el sábado en el hospital después de que sufriera una afección muscular cuando practicaba deporte por la mañana. Como informaron fuentes del Departamento de Presidencia, Illa, acostumbrado a correr, se sintió “indispuesto”, motivo por el que suspendió su agenda y acudió al centro. El domingo tenía previsto participar en la Media Maratón de Granollers.

Ya ayer, en la rueda de prensa concedida por el director gerente Salazar; la jefa de Neurología, Patricia Pozo; el director clínico del servicio de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Judith Sánchez-Raya, informaron de que estaba en la UCI “estable, animado y con ganas de recuperarse”.

Tras las pruebas practicadas, que incluyeron resonancias magnéticas y TAC, el equipo médico concluyó que Illa no ha sufrido ninguna patología grave.

Noticia en actualización

