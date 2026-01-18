España

Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por la pérdida de fuerza en las piernas

El equipo médico ha descartado que el presidente de Cataluña padezca de patologías vasculares o tumorales graves

El presidente de la Generalitat,
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament, durante la primera sesión de control al Govern del curso (Europa Press)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sido ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona después de experimentar una pérdida de fuerza en las extremidades inferiores. Dicha afección le ha obligado a suspender su agenda oficial, según confirmaron fuentes del Departamento de Presidencia a la agencia EFE. A pesar de que el equipo médico ha descartado patologías vasculares o tumorales graves, todavía no se ha determinado el origen exacto del cuadro muscular.

El sábado, Illa sintió un fuerte dolor en las piernas después de una salida deportiva matutina. A pesar del malestar, cumplió con una reunión institucional en la localidad de Ascó (Tarragona), donde fue recibido por el alcalde Miquel Àngel Ribes, según ha informado El País. Posteriormente, al persistir el dolor, acudió al centro hospitalario, donde se le realizaron pruebas médicas y pasó la noche bajo observación. Los especialistas del Vall d’Hebron han indicado que el presidente ingresó con déficit motor y sensitivo en las piernas. El diagnóstico definitivo se mantiene pendiente, mientras continúan los estudios clínicos para esclarecer las causas, ha podido confirmar ElDiario.es.

El equipo médico, encabezado por el director gerente Albert Salazar y la jefa de Neurología Patricia Pozo, informará públicamente sobre la evolución del mandatario en una rueda de prensa programada para las 19.30 horas. Según el hospital, Illa podría pasar próximamente a la planta de lesiones medulares, aunque la previsión es que siga internado al menos dos semanas.

La afección ha obligado a cancelar la participación de Illa en varios actos previstos para el fin de semana, entre ellos la inauguración de un polideportivo y la media maratón de Granollers, donde tenía previsto correr. El presidente es conocido por su afición al running, una actividad que suele practicar en sus viajes oficiales, como sucedió en mayo pasado en Tokio. El Vall d’Hebron continuará con la batería de exámenes médicos y comunicará cualquier novedad relevante sobre el estado de salud del titular del Govern.

*Noticia en ampliación

