España

Juanjo, veterinario: “Estas tres señales indican que algo no va bien en la salud articular de tu perro”

Algunas acciones de las mascotas pueden alertarnos de problemas en las articulaciones

Guardar
Algunas acciones de las mascotas
Algunas acciones de las mascotas pueden alertarnos de problemas en las articulaciones. (Montaje Infobae)

La salud de los animales de compañía no depende de un solo aspecto. Al igual que los humanos, el bienestar de los perros depende de múltiples factores, físicos y mentales, que determinarán la calidad de vida de la mascota. Entre los puntos más importantes está la salud articular.

De estas pequeñas estructuras depende que los perros puedan hacer cosas tan básicas como caminar, saltar, mover la cabeza o la cola. Los problemas en las articulaciones caninas harán que sus músculos no puedan hacer su trabajo con normalidad, por lo que es importante estar alerta a cambios en su movimiento que avisen de problemas articulares.

Juanjo, veterinario con dos décadas de experiencia en el sector, ha compartido en sus redes sociales (@juanjovetmascotas) los “tres síntomas muy comunes que nos indican que algo no va bien en la salud articular de tu perro”. Con este vídeo, informa a los dueños de qué comportamientos pueden indicar un problema de salud mayor.

Signos de dolor articular en perros

Un perro sube las escaleras.
Un perro sube las escaleras. (Pexels)

Lo primero en lo que hay que fijarse es en cambios en el movimiento de los perros al ponerse en pie. “Si a tu mascota le cuesta más levantarse, le cuesta más empezar a caminar después de estar dormido, después de echar la siesta, puede ser un síntoma de desgaste articular”, indica Juanjo. También será un escenario de alerta que “nuestro perro deja de subir escaleras que antes sí subía”, añade el veterinario.

Por último, los dueños deben preocuparse si sus perros se lamen mucho las articulaciones. Este acto lo realizan “para intentar calmar ese dolor” articular que están sintiendo. “El problema es que muchos tutores normalizan estas señales de alerta y piensan que su perro hace esto porque es mayor”, explica Juanjo.

Los problemas articulares de los perros

Entre los problemas articulares frecuentes en los perros, la osteocondrosis es uno de los principales. Se trata de un trastorno del crecimiento que afecta con frecuencia al hombro, aunque también puede comprometer la cadera, el codo, la rodilla o el tobillo, y dañar el cartílago articular. Si bien cualquier raza puede verse afectada, la incidencia es superior en aquellas de mayor tamaño.

Otra patología común es la displasia de cadera. Esta afección implica una formación anormal de la cavidad de la cadera, lo que suele desencadenar artritis y pérdida de movilidad, además de resultar dolorosa para el animal. El sobrepeso, por su parte, representa un factor agravante para las articulaciones. El exceso de masa corporal aumenta la carga sobre las estructuras articulares y, si el perro ya padece algún problema de base, este empeorará significativamente con cada kilo adicional.

Por último, la artritis, en especial la variante osteoartritis, afecta principalmente a perros mayores y también a razas predispuestas. Su origen suele encontrarse en el desgaste progresivo que degenera la articulación. Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación que deteriora el cartílago y engrosa la cápsula articular, provocando depósitos óseos en la zona y, con ello, una clara reducción de la movilidad y del efecto amortiguador de la articulación.

Temas Relacionados

PerrosAnimalesMascotasRedes SocialesTiktokTiktok EspañaVirales EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Al menos 39 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Permanecen ingresados 48 heridos, entre ellos cinco menores. Entre los hospitalizados hay 11 adultos y un menor en la UCI

Al menos 39 fallecidos en

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Cuánto cuesta un gramo de

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Actúa al margen de los tribunales y “en ningún caso determinará la culpa o la responsabilidad”. Su presidente es el reconocido ingeniero Ignacio Barrón de Angoiti

Así trabaja la CIAF, el

Psicólogos especializados asisten a los afectados del accidente en el polideportivo de Adamuz

Los expertos ofrecen apoyo emocional tanto a víctimas directas como a familiares del descarrilamiento producido en la tarde del domingo

Psicólogos especializados asisten a los

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

La Guardia Civil despliega más de 220 efectivos en la zona del accidente de los trenes de Adamuz con helicópteros, drones y expertos en ADN

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de enero

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival