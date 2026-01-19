Juanjo, veterinario: “Estas tres señales indican que algo no va bien en la salud articular de tu perro”

Algunas acciones de las mascotas pueden alertarnos de problemas en las articulaciones. (Montaje Infobae)

La salud de los animales de compañía no depende de un solo aspecto. Al igual que los humanos, el bienestar de los perros depende de múltiples factores, físicos y mentales, que determinarán la calidad de vida de la mascota. Entre los puntos más importantes está la salud articular.

De estas pequeñas estructuras depende que los perros puedan hacer cosas tan básicas como caminar, saltar, mover la cabeza o la cola. Los problemas en las articulaciones caninas harán que sus músculos no puedan hacer su trabajo con normalidad, por lo que es importante estar alerta a cambios en su movimiento que avisen de problemas articulares.

Juanjo, veterinario con dos décadas de experiencia en el sector, ha compartido en sus redes sociales (@juanjovetmascotas) los “tres síntomas muy comunes que nos indican que algo no va bien en la salud articular de tu perro”. Con este vídeo, informa a los dueños de qué comportamientos pueden indicar un problema de salud mayor.

Signos de dolor articular en perros

Un perro sube las escaleras. (Pexels)

Lo primero en lo que hay que fijarse es en cambios en el movimiento de los perros al ponerse en pie. “Si a tu mascota le cuesta más levantarse, le cuesta más empezar a caminar después de estar dormido, después de echar la siesta, puede ser un síntoma de desgaste articular”, indica Juanjo. También será un escenario de alerta que “nuestro perro deja de subir escaleras que antes sí subía”, añade el veterinario.

Por último, los dueños deben preocuparse si sus perros se lamen mucho las articulaciones. Este acto lo realizan “para intentar calmar ese dolor” articular que están sintiendo. “El problema es que muchos tutores normalizan estas señales de alerta y piensan que su perro hace esto porque es mayor”, explica Juanjo.

Los problemas articulares de los perros

Entre los problemas articulares frecuentes en los perros, la osteocondrosis es uno de los principales. Se trata de un trastorno del crecimiento que afecta con frecuencia al hombro, aunque también puede comprometer la cadera, el codo, la rodilla o el tobillo, y dañar el cartílago articular. Si bien cualquier raza puede verse afectada, la incidencia es superior en aquellas de mayor tamaño.

Otra patología común es la displasia de cadera. Esta afección implica una formación anormal de la cavidad de la cadera, lo que suele desencadenar artritis y pérdida de movilidad, además de resultar dolorosa para el animal. El sobrepeso, por su parte, representa un factor agravante para las articulaciones. El exceso de masa corporal aumenta la carga sobre las estructuras articulares y, si el perro ya padece algún problema de base, este empeorará significativamente con cada kilo adicional.

Por último, la artritis, en especial la variante osteoartritis, afecta principalmente a perros mayores y también a razas predispuestas. Su origen suele encontrarse en el desgaste progresivo que degenera la articulación. Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación que deteriora el cartílago y engrosa la cápsula articular, provocando depósitos óseos en la zona y, con ello, una clara reducción de la movilidad y del efecto amortiguador de la articulación.