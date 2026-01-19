Arranca el abono único del Ministerio de Transportes: normas, tarifas y redes incluidas

Cercanías en la estación de Puerta de Atocha-Almudena Grandes. (Fernando Sánchez/Europa Press)

Este lunes empieza a funcionar el nuevo abono único presentado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El sistema, que promete ser “la forma más sencilla de viajar en autobús y tren por todo el territorio nacional”, permitirá usar los servicios de Renfe (desde Cercanías hasta Media Distancia) y autobuses de concesión estatal a cambio de una tarifa plana mensual.

El abono, personal e intransferible, permite viajar sin límites durante 30 días por todo el territorio nacional. A diferencia de otros sistemas, no funciona a partir de una tarjeta física, sino con un código numérico personalizado para cada usuario. El objetivo fundamental es elevar la simplicidad de uso, facilitar la intermodalidad y contribuir a la reducción de emisiones, constituyendo así un cambio profundo en la lógica del transporte público en España.

Los españoles podrán adquirir el abono único por 60 euros mensuales, 30 para los más jóvenes. Su precio reducido ha llamado la atención de la población: en su primer día, más de 93.000 personas se inscribieron para solicitarlo, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Quién puede disfrutar del abono único

El abono de transporte único está destinado a residentes en España que deseen viajar sin límites por el territorio nacional. El billete puede adquirirse en taquillas, máquinas autoventa, webs y apps de los operadores, como Renfe, Alsa, Avanza, Samar, Monbús y otras empresas de autobuses.

Para el público general, el abono único tiene un precio de 60 euros, si bien ofrece descuentos a algunos grupos. Los menores de 26 años (nacidos a partir del 1 de enero del 2000) pueden obtenerlo con un 50% de descuento, registrándose de forma gratuita en la página web del ministerio antes de comprar el billete. Para los niños menores de 14 años, será gratuito.

Trayectos incluidos en el abono único

Trenes de Rodalies en la Estación de Francia de Barcelona (Adobe Stock)

En esta primera fase del proyecto, el abono único permitirá viajar en todos los trenes de cercanías y media distancia de Renfe, así como en los autobuses de largo recorrido de titularidad estatal. Además, incluye los servicios de cuatro trayectos de Avant: Tortosa-Barcelona, A Coruña–Ourense, Murcia–Alicante y Madrid-Salamanca.

El billete incluirá además el uso de los trenes de Cercanías y Rodalíes en las 15 regiones de España que cuentan con estos servicios. Asimismo, se incluyen los autobuses interurbanos, pero no los propiamente municipales. En futuras fases, el Gobierno espera poder incorporar otros sistemas de transporte, como las redes de metro, tranvías y autobuses urbanos.

Estos trayectos no pueden realizarse sin más: algunos de ellos necesitan reserva. En el caso de los autobuses, debe realizarse una reserva por sentido y día. Para trayectos de corta duración, se permitirán hasta dos reservas por jornada en un mismo sentido. Para los trenes de media distancia también se requiere reserva, hasta un máximo 4 viajes ida o vuelta en un mismo día. Los trenes solicitados deben tener un mínimo de 180 minutos entre ellos, o menos del triple del tiempo del primer trayecto.

Normas de uso y sanciones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibles advierte que el abono único conlleva unas reglas y que los usos indebidos se sancionan. Así, el billete será personal e intransferible y, dado que para algunos trayectos es necesario reserva, se requiere anular los viajes que no vayan a disfrutarse, con 24 de antelación en autobuses y 60 minutos en Avant y Media Distancia.

Otros usos indebidos son hacer más de una reserva por sentido en el mismo día (salvo trayectos cortos), encadenar trenes consecutivos sin respetar los tiempos mínimos y usar el abono joven sin cumplir los requisitos de edad.

El uso indebido conlleva el bloqueo del abono durante 60 días, perdiendo el derecho a devolución sin posibilidad de compra. En caso de que un mismo usuario incurra en uso indebido en más de veinte ocasiones en los últimos 12 meses, se bloqueará el abono y, si corresponde, se retirará el descuento joven.