Hasta 78.000 jóvenes se han inscrito ya en solo 12 horas para comprar el abono único de transportes

El nuevo abono único de transportes, que entrará en vigor el próximo lunes, 19 de enero, ha recibido ya hasta 78.000 inscripciones por parte de jóvenes menores de 26 años durante las primeras 12 horas en las que el registro ha estado abierto.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press sobre Innovación Urbana.

El abono único, que permitirá coger todos los trenes de Cercanías y Media Distancia y los autobuses de largo recorrido de toda España, cuesta 60 euros, pero la tarifa baja a 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.

Estos últimos usuarios tienen que inscribirse previamente en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para acreditar su condición de jóvenes menores de 26 años (todos los nacidos a partir del 1 de enero del año 2000.

El registro se abrió el lunes, 12 de enero, y el secretario de Estado ha avanzado que en las primeras 12 horas se inscribieron hasta 78.000 jóvenes, así como 15.000 niños menores de 14 años, que viajarán gratis en todo el sistema de transporte.

Santano ha recordado que la intención del Gobierno es incorporar al abono único el resto de transportes de competencia autonómica y local, para lo cual es necesario el diálogo con las comunidades y los ayuntamientos.

"Nos gustaría extender el modelo desde el diálogo y con acuerdos con el resto de administraciones, para que los ciudadanos no tengan que cambiar su título de transporte, sino que puedan utilizar todos con los precios que estamos fijando y que, lógicamente, supondrán acuerdos económicos con las autoridades que se adhieran", ha explicado.

