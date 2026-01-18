Cierran todos los centros de votación en Portugal y comienza el recuento en los comicios presidenciales

Una persona deposita su voto en las elecciones presidenciales en Lisboa, Portugal. 18 enero 2026. REUTERS/Pedro Nunes

Portugal celebra este domingo una jornada electoral clave para su futuro político. El país acude a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, el cargo que sustituirá a Marcelo Rebelo Sousa, tras dos mandatos consecutivos. Todos los centros de votación cerraron ya este domingo, después de que los últimos que quedaban abiertos, los del archipiélago de las Azores, que se encuentra en un huso horario diferente a la parte continental del país y Madeira, clausuraran sus puertas.

Ahora comienza el recuento electora, pero más allá de las dudas sobre quién pasará a la segunda vuelta, si finalmente la hay, estas elecciones ya han dejado un dato histórico. Y es que, la participación está siendo muy superior a la registrada en los últimos comicios presidenciales, celebrados en 2021, en plena crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Según los datos oficiales difundidos por la Secretaría General del Ministerio de Administración Interna del país, hasta las 16.00 hora local han votado el 45,51% del electorado. Esta cifra supera ampliamente la participación total de las presidenciales de 2021, que cerraron con un 39,24%, pero, además, representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a la afluencia registrada a la misma hora en aquella cita electoral. Entonces, hasta media tarde, había acudido a votar el 35,4% de los ciudadanos con derecho a sufragio.

11 millones de portugueses están llamados a las urnas

Durante la mañana del domingo, los principales candidatos han insistido en la importancia de acudir a las urnas, apelando a la responsabilidad cívica y al peso que tiene la Presidencia de la República en el sistema político portugués, donde el jefe del Estado ejerce funciones de moderación entre poderes y tiene capacidad para disolver el Parlamento.

Más de 11 millones de personas están llamadas a votar en estas elecciones, de las cuales alrededor de 1,7 millones residen fuera del país. El voto de los expatriados portugueses, repartidos por Europa, América y otros puntos del mundo, vuelve a tener un papel relevante, especialmente en unos comicios en los que se prevé un resultado ajustado y sin mayorías claras en la primera vuelta.

Los colegios electorales han abierto a las 8.00 horas en el territorio continental y en el archipiélago de Madeira, y permanecerán abiertos hasta las 19.00 horas. En el caso de Azores, debido a la diferencia horaria, el cierre se producirá una hora más tarde.

Un escenario electoral abierto con cinco candidatos

En el plano político, las encuestas previas apuntan a un escenario abierto y fragmentado. Los sondeos sitúa en cabeza al líder de la formación de ultraderecha André Ventura, seguido muy de cerca por António José Seguro, exministro y antiguo secretario general del Partido Socialista. De confirmarse estas previsiones, ambos candidatos se enfrentarían en una segunda vuelta dentro de 21 días, prevista para el 8 de febrero, ya que ningún aspirante parece que vaya a superar el umbral del 50% de los votos en la primera ronda.

Por detrás de los dos principales aspirantes está João Cotrim Figueiredo, eurodiputado y candidato respaldado por Iniciativa Liberal, una fuerza de derechas que ha ganado visibilidad en los últimos años y que ha mejorado sus expectativas en la recta final de la campaña. También figura entre los candidatos con opciones el almirante retirado Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, y Luís Marques Mendes, exministro y conocido analista político conservador, que cuenta con el apoyo del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).