Dani J, concursante del Benidorm Fest 2026: “El ganador podrá decir ‘yo ganaría Eurovisión’. Pero seguramente no, siempre quedamos fatal”

El artista sevillano, considerado “el mejor bachatero de Europa”, ha hablado con ‘Infobae’ sobre su éxito internacional, su canción ‘Bailándote’ y su opinión sobre la salida de España del festival

Dani J uno de los concursante del Benidorm Fest 2026 habla con Infobae

El Benidorm Fest 2026 continuará su recorrido sin Eurovisión con participantes de la talla de Dani J, que actuará con Bailándote. Aunque el festival destaque por acoger en su mayoría artistas emergentes, el cantante sevillano es considerado el “mejor bachatero de Europa”, un tema sobre el que desde Infobae hemos podido hablar con él. Además, también ha aportado su punto de vista sobre la salida de España del certamen europeo.

“Siempre he visto Eurovisión y Benidorm Fest, pero nunca he sido superfanático y no conocía ciertos entresijos que hay detrás en la organización y que he empezado a comprender”, ha sido lo primero que ha respondido al ser preguntado por la posición de RTVE con el festival. “Yo soy una persona a la que no le gusta posicionarse y dar su opinión, normalmente, porque pienso que el mundo no se cambia con la opinión, sino con el ejemplo”, ha zanjado.

Dani J ya tenía claro desde un inicio lo que podía pasar: “Yo no me presenté a esto para Eurovisión, para mí era como el típico regalo extra, esas zapatillas que te da tu madre, que no las habías pedido, pero ahí están”. “Mi regalo era el Benidorm Fest, porque lo que yo quería era que me conociera más gente en España”, ha añadido el artista, que tenía “una espinita clavada” en su país.

Dani J, concursante del Benidorm
Dani J, concursante del Benidorm Fest 2026. (Infobae)

‘Bailándote’ su apuesta en el Benidorm Fest 2026

El cantante quiere dar un gran espectáculo con Bailándote: “Tengo el público muy dividido, nunca había tenido la oportunidad de hacer un show como los artistas grandes con el pack completo: vestuario, luces y ensayos con tiempo”. Por ello, no le importa que haya un premio menos: “Creo que es hasta más guay que no vayamos, porque el ganador del Benidorm Fest 2026 será recordado siempre como el ganador que nunca pudo ir a Eurovisión”.

El sevillano no ha dudado en tomar la situación con humor: “El ganador podrá sacar pecho y decir ‘yo hubiera ganado’, que seguramente no, porque siempre quedamos fatal”. Además, afronta el certamen alicantino con competitividad: “Todos quieren ganar y quien diga lo contrario miente. Estamos aquí para crecer y cualquier oportunidad que nos haga crecer nos va a venir bien”.

Dani J, “el mejor bachatero de Europa”

También ha hablado sobre el título que siempre acompaña su nombre, “el mejor bachatero de Europa”: “Abruma bastante y muchas veces me preguntan: ‘¿Ese título quién lo da, Romeo Santos?’”. Sin embargo, sabe que se lo ha ganado: “Los números están ahí, hay mucha gente que hace bachatas, pero en Europa estoy muy bien posicionado”.

Dani J uno de los concursante del Benidorm Fest 2026 habla con Infobae sobre la participación de España en Eurovisión y su título del "mejor bachatero de Europa"

“Los números son una cosa que ha sorprendido mucho a la gente, porque hay artistas que a priori son más conocidos en España, más mediáticos, y yo cuando me ven dicen ‘¿este tío quién es?’, pero se han metido en mi Spotify y han visto medio millón de oyentes”, ha explicado sobre sus cifras en plataformas. Eso sí, pese a que sus fans están repartidos por el mundo, también considera que tiene “mucho público español”.

“Mi vida es muy cómoda, si yo voy hay un sitio de gente que escucha bachata, todo el mundo me conoce, pero en mi día a día a no ser que me cruce con un bachatero paso muy desapercibido”, ha explicado sobre sus seguidores. “Es una de las cosas que me asustaba del Benidorm Fest, que ahora mi cara se va a conocer un poco más”, se ha sincerado.

El éxito de Dani J

El cantante agradece la suerte que ha tenido: “Estoy bendecido, he hecho giras en lugares que no me imaginaría siquiera que no sabía ni que estaban en el globo terráqueo”. Aun así, todavía existe la queja de que supuestamente no hay artistas consagrados en el festival: “Al final es todo tan relativo. ¿Un artista consagrado de qué tipo? ¿Raphael?”.

Dani J, concursante del Benidorm
Dani J, concursante del Benidorm Fest 2026. (Infobae)

“¿Estamos hablando de un artista nuevo que lo pegue un montón o de un artista que de verdad viva de esto, como es el caso de muchos de los que estamos aquí, y que de verdad esté haciendo buena música y un buen trabajo?“, ha añadido sobre el tema. ”Luego hay que defender un espectáculo, así que tiene que haber artistas que de verdad estén entrenados. Está muy bien eso de llevar a viejas glorias, pero estamos hablando de un festival de música, ¿tener más oyentes o seguidores hace más merecedor de estar ahí?”, ha dado su opinión.

La desigualdad en la industria musical

En su puesta en escena, Dani J también apostará por el baile, una disciplina que ya vimos potenciar a J Kbello, pero que no es tan común en los hombres. “Yo he venido aquí para ser la excepción que rompe las reglas, pero sí es cierto que quizás por la vida, aunque ha avanzado un montón, a día de hoy a las mujeres se les exige mucho más”, ha admitido.

“Incluso si una mujer no va muy maquillada o con un vestido muy llamativo es hasta criticable, lo cual me parece una estupidez increíble, y a los hombres... Bueno, no me parece justo en ese aspecto”, ha explicado sobre la desigualdad en la industria.

Dani J, concursante del Benidorm
Dani J, concursante del Benidorm Fest 2026. (Infobae)

“En esta edición, más que de hombres y mujeres va a ir más del tipo de persona, por ejemplo, yo no veo a Diego Funambulista bailando ni haciendo nada estrambótico”, ha bromeado. “En la época en la que estamos no debería ocurrir nada de eso y los tíos se tienen que poner las pilas, darlo todo al 100%, igual que lo hace el resto”, ha cerrado el tema.

Dani J todavía no tiene claro quién será su rival más duro: “Uno piensa que los que más seguidores tienen pueden tener más posibilidades, pero Twin Melody tenían un público increíble y no llegaron a semifinales”. El cantante destaca a Izan Llunas, que “ha arriesgado mucho” o Rosalinda, por llevar algo “muy español”.

