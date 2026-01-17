Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un camionero español ha sido sentenciado a un año de prisión tras apropiarse de 12,5 toneladas de chocolate valoradas en más de 113.000 euros, según determinó la Audiencia Provincial de Alicante. La operación, que se quedó a medio camino entre Zaragoza y Elche, incluyó la participación de un empresario alicantino, quien recibió seis meses de cárcel por adquirir la mercancía a precio irrisorio. Las autoridades lograron recuperar la totalidad del cargamento en una nave gestionada por el empresario involucrado.

Para la justicia, quedó probado que el 4 de febrero de 2021 el conductor, contratado para trasladar el lote desde Zaragoza hasta Elche, desvió la ruta y ofreció la mercancía al empresario. El acuerdo se cerró por apenas 1.200 euros en efectivo, cuando su valor real ascendía a “113.737,24 euros”, según la tasación oficial. El propio camionero no negó los hechos. Durante el juicio, admitió ante el tribunal su participación: “Me apropié del chocolate” y detalló que contactó al empresario por teléfono, a pesar de no conocerlo previamente.

Por su parte, el empresario defendió su inocencia y relató que confió en la explicación del conductor sobre el origen del chocolate. Según su testimonio, el lote procedía “de un siniestro” y urgía su venta por tratarse, supuestamente, de productos “cuya fecha de caducidad estaba muy próxima”. También explicó a la Audiencia que el pago se realizó en metálico, sin exigir factura, porque tenía planeado reclamar “más adelante” el justificante para gestionar el abono del IVA.

Sin embargo, los jueces no creyeron su versión. La Audiencia de Alicante fue tajante al desestimar los argumentos del empresario, considerando que la adquisición del chocolate “no resulta creíble ni verosímil” por las circunstancias y el bajo precio pactado.

Una operación “desproporcionada”

La sentencia califica de “desproporcionada” la operación, señalando que el valor de la mercancía era “ostensiblemente superior al precio abonado” y que el objetivo era obtener “un lucro con su venta a terceros”. El tribunal también subrayó que, junto al chocolate, el lote incluía otros productos no perecederos, como comida para animales y botellas de agua.

La investigación descubrió que el camionero no se limitó a la venta del chocolate. También comercializó los 13 palets usados para el transporte, obteniendo 158,5 euros de una empresa de Riba Roja de Turia, aunque en este caso no se acreditó que la compañía compradora conociera el origen ilícito de los palets.

El fallo judicial impone al conductor, además de la pena de prisión, una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros y el pago de la mitad de las costas procesales. Al empresario se le condena a seis meses de cárcel y a asumir el otro cincuenta por ciento de los gastos derivados del proceso.

Esta condena pone el foco sobre los intentos de aprovecharse de la debilidad del sistema logístico y la importancia de la trazabilidad en la cadena de distribución de alimentos, especialmente cuando se trata de bienes de alto valor y fácil colocación en el mercado negro.

*Con información de EFE