España

Esta es la razón por la que no debes echarte la colonia directamente en el cuello

Fragancias y químicos en la piel delicada pueden alterar el equilibrio hormonal y afectar la función tiroidea

Guardar
Mujer aplicándose perfume en el
Mujer aplicándose perfume en el cuello (Crédito: Freepik)

El uso de perfumes es una costumbre extendida en todo el mundo, vinculada tanto a la higiene personal como a la expresión individual. Aplicar fragancia en puntos específicos del cuerpo es una práctica habitual que ha pasado de generación en generación.

Sin embargo, el conocimiento sobre la piel y las glándulas endocrinas ha puesto en debate rutinas como aplicar perfume directamente en el cuello, zona donde se encuentra la glándula tiroides. Esta inquietud se ha difundido en redes sociales y medios, motivando a especialistas a compartir recomendaciones.

El enfermero Jorge Ángel plantea en uno de sus vídeos de TikTok (@enfermerojorgeangel) una advertencia sobre un gesto cotidiano: aplicar perfume directamente en el cuello podría tener consecuencias discretas pero reales, ya que en esa zona “tenemos la glándula tiroides”.

Efectos de aplicarlo en el cuello

De acuerdo con el especialista, esta glándula se encarga de “la regulación del metabolismo, de la temperatura corporal, del estado de ánimo, de nuestra energía” y está ubicada bajo una piel especialmente fina y “muy, muy irrigada”.

Al profundizar en la relación entre la aplicación de fragancias y la tiroides, Jorge Ángel explica que “los perfumes, las colonias contienen sustancias químicas que pueden ser absorbidas por esta glándula”. Según advierte, estas sustancias “actuarían como disruptores hormonales y pueden interferir en su funcionamiento”.

Perfume (Freepik)
Perfume (Freepik)

Frente a este riesgo, su recomendación es directa: aunque “no hay que rayarse porque siempre lo hemos hecho así”, conviene evitarlo si es posible, porque “cosas tan sencillas como esta, pues todo suma”. Como alternativa sencilla, propone: “Simplemente, pues mira, te lo echas por encima de la ropa un poquito o directamente en las muñecas y ya estaría”.

La tiroides es esencial para el equilibrio del organismo. Su correcto funcionamiento regula el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. Cualquier alteración puede afectar la energía diaria, el peso corporal y el ánimo. Por eso, proteger esta zona resulta relevante en la rutina diaria.

Recomendaciones y precauciones

El uso de fragancias ha evolucionado junto con los avances en la ciencia dermatológica y endocrina, y hoy existen más estudios sobre el impacto de los ingredientes presentes en los perfumes sobre la salud humana. Entre los compuestos más discutidos se encuentran los ftalatos y almizcles sintéticos, habituales en la formulación de fragancias modernas.

Estos componentes han sido objeto de análisis por su capacidad de actuar como disruptores endocrinos, es decir, sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal en el cuerpo. Diversas autoridades sanitarias han comenzado a investigar los efectos a largo plazo de la exposición repetida a estos químicos, especialmente en zonas vulnerables como el cuello.

Ante estas inquietudes, se insiste en la importancia de leer las etiquetas de los productos y priorizar fragancias con composiciones más simples o naturales. Además, algunas personas optan por alternativas sin alcohol o hipoalergénicas para minimizar riesgos.

El perfume de las Trillizas de Oro

Aplicar perfume en el cuello se asocia con la creencia de que el calor intensifica el aroma, aunque la piel de esa área es más fina y sensible que en otras partes del cuerpo, lo que la convierte en una vía eficiente de absorción de sustancias químicas. Los perfumes contienen aceites esenciales, alcoholes y compuestos sintéticos, algunos de los cuales se estudian por su potencial efecto sobre el sistema hormonal.

La piel no solo actúa como barrera sino que también permite el paso de moléculas al interior del organismo. Por eso, la aplicación de productos sobre áreas delicadas debe hacerse con precaución, sobre todo en personas con antecedentes de alergias o problemas endocrinos. Las recomendaciones de especialistas suelen sugerir diversificar los puntos de aplicación y optar por zonas menos sensibles, como las muñecas o detrás de las orejas.

Temas Relacionados

Productos EspañaAlergiasTikTokTikTok EspañaRedes SocialesPerfumesColoniasEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El restaurante de Gales con dos estrellas Michelin pero una baja calificación por mala higiene: “No estoy ni avergonzado ni decepcionado”

“Mi local trabaja al más alto nivel del mundo y nos tomamos muy en serio lo que hacemos”, ha comentado el chef

El restaurante de Gales con

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

Estas modificaciones legales afectan tanto a los salarios como a los permisos, la situación de los becarios, las indemnizaciones por despido y la prevención de riesgos laborales

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos

Un activista difunde las primeras imágenes de una tribu del Amazonas no contactada: “Podría volar directo una flecha a tu cuello”

La ubicación de la tribu permanece secreta para proteger tanto la salud como la cultura del grupo

Un activista difunde las primeras

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz reaccionan a la salida de Samantha Vallejo-Nágera de ‘MasterChef’: “Lloramos diez minutos y luego vemos que hay luz”

Los jueces consideraban a la chef “una hermana”, pero creen que Marta Sanahuja aportará un “puntito de frescor”

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Cuando entre en vigor, los aranceles para este producto serán eliminados para las importaciones desde Europa, mientras que para la exportación irán reduciéndose hasta ser suprimidos dentro de 15 años

El acuerdo con Mercosur beneficiará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa se encuentra “en

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

Las aerolíneas prefieren pasajeros delgados porque el menor peso les permite ahorrar combustible: el ‘efecto Ozempic’ ya se nota en la industria

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey