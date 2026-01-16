España

La soledad de la reina Sofía a la que se enfrenta tras la pérdida de Irene de Grecia y Tatiana Radziwill: el mayor reto de la monarca en 2026

La reina emérita mantiene activa su agenda a sus 87 años, pero su éxito profesional ha quedado opacado por la tristeza de sus recientes pérdidas

Irene de Grecia, hermana menor y gran confidente de la Reina Sofía, ha fallecido en Madrid a los 83 años. Este vídeo repasa su vida, marcada por el exilio y una inseparable unión con su hermana, con quien residió en el Palacio de la Zarzuela.

El fallecimiento de la princesa Irene ha supuesto para la reina Sofía la pérdida de su última hermana, un golpe que contrasta con la alegría que vivía por mantener la actividad institucional y las celebraciones familiares a sus 87 años. A lo largo de 2025, la reina emérita ha mantenido una agenda repleta de compromisos, volcada en causas como los Bancos de Alimentos y la lucha contra el alzhéimer, además de recoger los frutos del trabajo desarrollado por su fundación.

En el terreno personal, la entrega del Toisón de Oro por parte de Felipe VI y la posterior reunión de hijos, nietos y sobrinos para celebrar su cumpleaños en noviembre han marcado momentos de felicidad, pero sin lograr disipar la preocupación constante por el deterioro de la salud de la princesa Irene, quien ha fallecido en el Palacio de la Zarzuela durante la mañana del jueves 15 de enero.

Durante las últimas semanas, la reina Sofía ha tenido que hacer frente a dos pérdidas consecutivas de seres queridos fundamentales en su vida. El 19 de diciembre, falleció en París la princesa Tatiana Radziwill, su prima y compañera inseparable desde la infancia, lo que ya supuso un amargo anticipo de un 2026 que ha comenzado de manera adversa con la confirmación de la muerte de Irene de Grecia.

La reina Sofía, en imagen
La reina Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

El círculo de la reina Sofía

Tanto Tatiana como Irene formaban parte del círculo más estrecho de la reina, desempeñando un papel esencial a lo largo de las décadas como confidentes, apoyo mutuo y testigos de los momentos más determinantes de su historia familiar.

La vida de las tres estuvo marcada desde los primeros años por la adversidad, tras el exilio forzado durante la Segunda Guerra Mundial, episodio que vivieron juntas, junto a Constantino, quien falleció en enero de 2023, y posteriormente por la separación física tras el regreso a Europa, con Sofía e Irene instaladas en Grecia y Tatiana fijando residencia en Francia.

La Reina Letizia, la infanta
La Reina Letizia, la infanta Sofía, Irene de Grecia, Leonor de Borbón, Tatiana Radziwill, la reina Sofía, Jean Henry Fruchaud y el Rey Felipe (Raúl Terrel / Europa Press)

La amistad y el respaldo no se limitaron al ámbito privado: Tatiana llegó a acompañar a Sofía en viajes oficiales y era habitual verlas juntas durante las vacaciones en Mallorca, junto al matrimonio que formaba con el doctor Jean Henri Fruchaud. Los veranos junto al mar eran momentos de reunión también con los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, una presencia constante en la que la atención se centraba, en los últimos años, en el bienestar y la movilidad de las princesas mayores.

Otras pérdidas de la reina emérita

La reciente muerte de Irene supone que la reina Sofía, como hija mayor de los reyes Pablo y Federica, ya no cuente con la compañía de ninguno de sus dos hermanos. Constantino, dos años menor que Sofía, falleció a comienzos de 2023, tras haber sido durante años su aliado y confidente en los primeros tiempos antes de la marcha de doña Sofía a España.

Últimas imágenes del rey Constantino
Últimas imágenes del rey Constantino de Grecia (Europa Press)

También tuvo que despedir a Miguel de Grecia, conocido por su carrera como escritor bajo el seudónimo Michel de Gres. Miguel, tío abuelo de la reina y narrador de su propia vida a través de sus libros, fue el único príncipe de la casa que salió de Grecia tras la abolición de la monarquía, y compartía con Sofía e Irene la pasión por la arqueología. Tanto él como el rey Constantino descansan en el cementerio real de Tatoi, compartiendo sepultura con los reyes Pablo y Federica.

