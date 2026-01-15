España

Muere Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, a los 83 años

La tía de Felipe VI, que residía junto a ellos en el Palacio de la Zarzuela, ha fallecido este jueves, según ha informado en un comunicado Casa Real

Guardar
Fallece Irene de Grecia, la
Fallece Irene de Grecia, la hermana de la Reina Sofía (Europa Press)

Irene de Grecia, hermana de la reina emérita, ha fallecido este jueves, día 15 de enero, a los 83 años tras varios años haciendo frente a un delicado estado de salud. La exprincesa del país heleno, que vivía junto a nuestra monarca en el Palacio de la Zarzuela, ha sido uno de los grandes apoyos de nuestra realeza en nuestro país.

Casa Real ha emitido un comunicado a los medios en el que afirman que la tía de Felipe VI ha fallecido a las 11:40 de esta mañana en Madrid. La última semana, la salud de la princesa Irene de Grecia se había deteriorado de forma notable. Tal como ha notificado la Casa Real, doña Sofía ha suspendido todos sus compromisos públicos en los últimos días para permanecer junto a su hermana en sus horas finales. Enferma desde hacía años por un deterioro cognitivo, la hija menor de los reyes Pablo y Federica de Grecia presentaba un estado físico cada vez más delicado.

Discreta, espiritual y profundamente apegada a sus seres queridos, la princesa Irene ha sobresalido siempre por su perfil alejado de los focos habituales de la realeza europea. Tal como ha explicado la Casa Real en su comunicado, más allá de su título, Irene desempeñó un papel esencial en el ámbito privado, siendo un referente cercano para sus familiares. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia propia, pero fue una figura fundamental para sus sobrinos españoles, quienes la apodaban con cariño ‘tía Pecu’, en alusión a su personalidad singular.

El Rey Felipe VI ha concedido a su madre, la Reina Doña Sofía, el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, en un gesto para reconocer públicamente "su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona". (Vídeo: Europa Press)

La vida de Irene de Grecia

A lo largo de su vida, la princesa ha mantenido una relación muy estrecha con sus hermanos, en particular con doña Sofía y el ya fallecido rey Constantino de Grecia. Tras acompañar a su madre, la reina Federica, por diferentes países, Irene de Grecia eligió Madrid como residencia definitiva, donde ha permanecido junto a la reina Sofía, su confidente y mano derecha. Ambas compartieron intereses y aficiones, como la arqueología, campo en el que trabajaron codo con codo e incluso llegaron a escribir en equipo dos libros sobre sus descubrimientos.

Dedicada a causas solidarias, Irene de Grecia llevó una vida discreta y sencilla, volcada en actividades culturales y humanitarias. Su afición por la música la llevó a formarse como concertista de piano con la reconocida Gina Bachauer. Además, sentía pasión por la espiritualidad, la cultura hindú, la ufología y la arqueología, disciplinas que marcaron sus intereses a lo largo de las décadas.

La Reina Sofía y su
La Reina Sofía y su hermana Irene salen del Auditorio Nacional donde han asistido al concierto de Zubin Mehta con la Filarmónica de Múnich y el pianista Yefim Bronfman. (EUROPA PRESS).

Nacida en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, Irene fue la menor de los vástagos de Pablo y Federica de Grecia. Su primera infancia se desarrolló entre distintos países, desde Sudáfrica hasta Egipto, hasta que la familia regresó a Grecia en 1946. Aquella etapa, signada por los desplazamientos y la sensación de desarraigo, supuso una experiencia compleja pero enriquecedora, tal como se relata en el libro Irene de Grecia: la princesa rebelde, de Eva Celada, donde la propia princesa recordaba cómo supo “ver el lado positivo a todo” y adaptarse a circunstancias adversas.

Temas Relacionados

Irene de GreciaReina SofíaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once del 15 enero del 2026

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Castilla y León indemnizará a las familias de los dos pacientes oncológicos que fallecieron en el Hospital de Burgos por un error en la medicación

Los pacientes recibieron una dosis de medicación seis veces superior a la prescrita

Castilla y León indemnizará a

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero de 2026

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo de las 10:00 horas. Tenemos los números afortunados aquí mismo

Super Once: estos son los

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 2 de este jueves 15 de enero

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del premio

Resultados de la Triplex de

Uber Eats renuncia a seguir repartiendo con trabajadores autónomos tras la amenaza de denuncia de Trabajo

Después de que Glovo modificase su modelo para cumplir con la Ley Rider, la plataforma digital de reparto de alimentos era la útlima gran empresa del sector que no empleaba exclusivamente asalariados

Uber Eats renuncia a seguir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Colombia lidera los permisos de

Colombia lidera los permisos de residencia por arraigo familiar en España: el 26% de los beneficiarios

El campo español convoca nuevas protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC

El Constitucional anula las dos sentencias del Tribunal Supremo que revocaron la promoción de Eduardo Rincón como fiscal de Sala de Menores

El Gobierno decidirá antes del viernes si envía tropas a Groenlandia: recuerda que hace “misiones de paz” y que su papel sería “reforzar la vigilancia”

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once del 15 enero del 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero de 2026

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 2 de este jueves 15 de enero

Uber Eats renuncia a seguir repartiendo con trabajadores autónomos tras la amenaza de denuncia de Trabajo

Triplex de la Once: jugada ganadora del Sorteo 1 de hoy jueves 15 de enero

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid