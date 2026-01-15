La íntima relación de la reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia: de estar separadas a vivir juntas en el palacio de la Zarzuela

La princesa Irene junto a su hermana, la reina Sofía, en una imagen de archivo. (Casa Real)

Este jueves, 15 de enero, Casa Real ha comunicado la amarga noticia de que la princesa Irene de Grecia ha fallecido a los 83 años. La hermana de la reina Sofía llevaba varios años haciendo frente a la delicada enfermedad del ‘mal del olvido’ y, en sus últimas apariciones públicas, evidenció un significativo deterioro físico que hizo saltar todas las alarmas.

Tras varios meses apartada del foco público, su estado de salud volvió a situarse en el centro de los focos tras conocerse que la madre de Felipe VI canceló su agenda hasta en dos ocasiones con la idea de estar al lado de su hermana en todo momento. Y no es para menos, pues Irene se convirtió en la fiel amiga y el mayor apoyo de la reina emérita.

Fotografía: Europress

La relación entre ambas hermanas ha sido estrecha e ininterrumpida desde la infancia. Irene creció junto a su hermana Sofía, cuatro años mayor que ella, con quien desarrolló una relación muy cercana. Aunque el nacimiento de su hermano Constantino concentró la atención pública por tratarse del heredero, las dos hermanas compartieron juegos, confidencias y una visión común de aquellos primeros años. Aquella etapa compartida se vio interrumpida cuando Sofía fue enviada al internado de Salem, lo que supuso la separación temporal de las hermanas. No obstante, la distancia fue breve, ya que Irene siguió sus pasos y ambas coincidieron nuevamente en el internado, bajo la estricta supervisión de su madre.

Con el paso de los años, Irene de Grecia se convirtió en una presencia constante en la vida de Sofía, incluso tras el matrimonio de esta con Juan Carlos I, momento en el que sus vidas volvieron a separarse hasta su llegada a España, que no estuvo exenta de dificultades. Irene se mudó al palacio de la Zarzuela tras la muerte de su madre, Federica de Hannover, en 1981. Y, aunque no dominaba el idioma y tuvo que hacer frente a las quejas de algunos miembros de la familia real española, la relación entre ambas hermanas se mantuvo firme.

Comunicado de la Casa Real tras la muerte de Irene de Grecia.

Pese a que lleva décadas residiendo en Madrid, la tía de Felipe VI siempre ha tenido un papel discreto y por detrás del resto de los royals españoles. Eso sí, pese a ello, ha sido una constante consejera y principal confidente de la reina Sofía. Más allá de su papel familiar, Irene de Grecia desarrolló inquietudes propias. Además de mostrar un talento especial por el piano, al igual que su hermana, se interesó también por la arqueología, y ambas participaron en excavaciones realizadas en las inmediaciones del Palacio de Tatoi.

Su delicado estado de salud

En 2002, a Irene de Grecia le fue diagnosticado un cáncer de mama. Durante ese periodo, la reina Sofía no se separó de ella y ordenó la habilitación de un espacio específico para su atención y cuidados médicos. “Ella se sentaba en un sillón en la habitación para hacerme compañía y a la vez estudiaba sus papeles y ponía al día la agenda. Cuidó de mí en cada momento durante aquellos meses”, relató Irene de Grecia a Eva Celada, autora de su biografía.

En 2023, salió a la luz que la princesa de Dinamarca y Grecia había comenzado a perder la memoria y que la primera persona en notar su deterioro cognitivo fue la reina Sofía, quien observó que su hermana había olvidado parte de los recuerdos de su infancia y varios rostros de sus seres queridos. Aquella noticia fue un duro golpe para la familia real y, sobre todo, para la abuela de la princesa Leonor. Desde entonces, tanto los royals españoles como Sofía han estado volcados con sus cuidados médicos con el fin de mejorar su salud. No cabe duda que su adiós ha dejado una huella imborrable en la historia de la realeza europea y en el seno de la familia real española.