España

El Gobierno eliminará los anuncios de alquiler que no informen del precio anterior o superen el límite en zonas tensionadas

El Ministerio de Consumo podrá sancionar a grandes tenedores que oferten vivienda por encima de lo permitido por la Ley de Vivienda y a particulares que omitan datos sobre rentas de inquilinos previos

Guardar
Una inmobiliaria ofrece pisos de
Una inmobiliaria ofrece pisos de alquiler en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado de la apertura de una investigación en los grandes portales inmobiliarios para detectar y eliminar los anuncios de viviendas en alquiler que ofrezcan contratos con precios superiores a los permitidos por la ley para los grandes tenedores en zonas tensionadas, así como aquellos que no incluyan información sobre la renta que pagaba el anterior inquilino del inmueble en caso de propietarios particulares.

Según ha explicado la cartera de Pablo Bustinduy en un comunicado difundido este viernes, el Gobierno puede considerar estos comportamientos como “prácticas desleales por engañosas” y, por lo tanto, infracciones de la normativa de consumo. Además, el documento señala que el Ejecutivo podría imponer a los infractores distintas multas en función de la gravedad de la situación o incluso sanciones que pueden alcanzar “de cuatro a seis veces el benficio ilícito” obtenido por las empresas mediante estos métodos.

El refuerzo a la vigilancia en el mercado del alquiler responde a las nuevas obligaciones que establece para los portales inmobiliarios la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esta norma, aprobada por el Congreso el pasado 11 de diciembre, busca garantizar que los usuarios dispongan de manera clara y accesible de información fundamental, también en la búsqueda de vivienda.

Consumo identifica posibles infracciones

En la rueda de prensa de presentación de la medida, Bustinduy ha recalcado que su Ministerio pretende ”hacer valer los derechos de la ciudania" frente a “cualquier tipo de abuso o fraude”. Además, se ha comprometido a actuar “con toda contundencia” ante las vulneraciones del derecho del consumidor. “Es lo que hemos hecho con las aerolíneas lowcost, operadoras de juego online y grandes plataformas de comercio eléctronico”, ha añadido, al mismo tiempo que ha actuado las actuaciones del Ejecutivo contra prácticas abusivas en grandes inmobiliarias y plataformas de pisos turísticos que han tenido como resultado una sanción histórica a la multinacional Airbnb.

Qué ocurre si dejas de pagar el alquiler, la amenaza de los inquilinos a los propietarios en la manifestación por la vivienda.

Consumo también ha recalcado que la decisión de abrir una investigación para perseguir estas infracciones llega después de que los técnicos del departamento detectaran que algunos anuncios podrían no estar cumpliendo con los nuevos criterios de transparencia que exige la ley. Los principales portales inmobiliarios ya recibieron el pasado 29 de diciembre una comunicación oficial de la mano de Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego, en la que se alertaba a estas plataformas digitales y a las asociaciones inmobiliarias acerca de sus renovadas obligaciones legales.

Bustinduy carga contra las ayudas a caseros

Durante su comparecencia ante los medios, el ministro de Consumo ha aprovechado para recordar también la posición de su departamento y de Sumar, la formación política de la que es miembro, sobre la reciente propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de introducir incentivos fiscales para los caseros que no aumenten el precio del alquiler al renovar los contratos. Esta medida, con la que el PSOE pretende aliviar las fuertes subidas que se esperan en las rentas de los más de 2,7 millones de españoles cuyos contratos expirarán entre 2026 y 2027, beneficiaría según Bustinduy a “una clase rentista formada en su gran mayoría por fondos de inversión, fondos buitre internacionales y grandes tenedores”. Tras esta justificación, el político ha garantizado que ni su cartera ni su partido “van a apoyar nunca” este enfoque.

“La solución existe y se llama prórroga de los contratos”, ha aseverado el ministro, asegurando que el resto de actores sociales en el mercado de vivienda también defienden esta posición. Sobre las dudas jurídicas en torno a la viabilidad de esta iniciativa, desde Consumo han recordado que los gobiernos de coalición han tomado esta misma decisión “hasta en ocho ocaciones” desde 2021. Asimismo, Bustinduy ha hecho un llamamiento a abordar la emergencia habitacional “mediante un decreto-ley de intervención” por la urgencia de la crisis de vivienda.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaAlquileres EspañaMercado InmobiliarioGobierno de EspañaMinisterio de ConsumoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La investigación permanece en una etapa inicial y sin detenciones

Investigan una posible agresión sexual

El Hospital 12 de Octubre bate un récord al realizar por primera vez en España cuatro trasplantes de corazón en solo un fin de semana

En un periodo de 63 horas, cuatro personas han sido trasplantadas con éxito en este hospital público de Madrid gracias a la generosidad de los donantes y sus familias

El Hospital 12 de Octubre

El rey Juan Carlos I acompañará a la reina Sofía en el último adiós a su hermana, la princesa Irene de Grecia

Los padres de Felipe VI volverán a reencontrarse por el fallecimiento de la princesa de Grecia y Dinamarca, quien

El rey Juan Carlos I

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Mundo en Armonía, el gran proyecto de vida de Irene de Grecia que tuvo que abandonar por su enfermedad

La hermana pequeña de la reina Sofía ha dedicado su vida a diferentes actividades solidarias. Ahora ha decidido frenar su actividad

Mundo en Armonía, el gran
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan una posible agresión sexual

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Despedido por quedarse con el cambio de un café de 1,60 euros: gana el juicio y recibirá 18 meses de sueldo de indemnización

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

Precio del oro en España hoy viernes 16 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula