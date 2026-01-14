Pedro Sánchez presenta nuevas medidas para frenar la crisis de vivienda pese a no haber conseguido aprobar la mayoría de las que anunció en 2025

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). (Alberto Ortega / Europa Press)

Pedro Sánchez ha presentado esta semana una serie de medidas para combatir la crisis de vivienda, centradas en impulsar el alquiler con la regulación de los contratos de pisos de temporada y habitaciones y bonificaciones fiscales del 100% en el IRPF para los propietarios que arrenden sus casas. Estas propuestas se suman a las ya presentadas hace un año, en 2025, en una batería de 12 iniciativas, de las que, hasta el momento, su gran mayoría siguen sin materializarse en leyes concretas.

La falta de acuerdo con la oposición y las diferencias en materia de vivienda con los principales socios del Gobierno han impedido que las medidas presentadas el 13 de enero de 2025 por Sánchez hayan salido adelante, en especial las propuestas que generaban más discrepancias, como endurecer la tributación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) o el aumento de los impuestos para los compradores extranjeros.

Respecto a las Socimis, Sánchez propuso hace un año eliminar las ventajas fiscales de estas sociedades que no destinaran sus propiedades al alquiler asequible, con una tributación del 25% (+10%). La propuesta no especificaba con exactitud qué se consideraba una Socimi de vivienda o si tendría efecto en las carteras mixtas (aquellas formadas por viviendas y otros activos inmobiliarios). Este tipo de entidades poseen menos del 1% de las viviendas que hay en alquiler en España (cerca de 25.000 casas).

Compras de extranjeros, pisos turísticos y ayudas a la rehabilitación

Otra de las medidas que más transcendió a comienzos de 2025 fue la subida fiscal de hasta el 100% del valor del inmueble para la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, lo que generó revuelo mediático internacional pese a que la medida no ha llegado a materializarse. Pese a ello, el Gobierno sí pudo sacar adelante en abril la eliminación de las golden visa, que otorgaban visados de residencia a por inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Respecto a los pisos turísticos, el Ejecutivo pretendía impulsar un cambio tributario, elevando el impuesto hasta el 21. Pese a que esta proposición de ley no ha tenido novedades hasta el momento, desde la Unión Europea han avanzado en la misma dirección, aprobando una directiva que obligará a aplicar el IVA a todos los alquileres de corta duración, que se aplicará en España a partir de 2028.

Otra de las medidas que no ha conseguido aprobar el Gobierno hasta el momento es el programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías que se destinen al alquiler asequible durante al menos cinco años. Por el momento, en este sentido, solo están vigentes las extensiones de las bonificaciones fiscales para la mejora de la eficiencia energética de viviendas y edificios, con reducciones en el IRPF entre el 205 y el 60% aplicable en obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

El nuevo Plan de Vivienda sigue sin aprobarse

Otra de las medidas presentadas por el Gobierno a inicios de 2025 y que por el momento no ha visto la luz es la que ha vuelto a anunciar Pedro Sánchez esta semana: la exención del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda según los parámetros del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (SERPAVI), sin necesidad de que las propiedades se encuentren dentro de las zonas declaradas tensionadas.

Por último, el nuevo Plan Estatal de vivienda 2026-2030 que desde el gobierno pretendían aprobar antes de finalizar 2025, sigue sin ver la luz. Esta propuesta, entre otras medidas, recoge un aumento de los recursos de la cartera, hasta alcanzar los 7.000 millones de euros, así como avales para cubrir los potenciales impagos y ayudas centradas en la emancipación de los más jóvenes.