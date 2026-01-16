España

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

Andoni García, responsable de organización de COAG, llama al Parlamento Europeo a rechazar el acuerdo comercial que firmará Ursula von der Leyen

Guardar
El campo andaluz saldrá a
El campo andaluz saldrá a la calle el próximo 29 de enero para mostrar su rechazo al acuerdo de la UE con Mercosur (Europa Press)

Cada vez son más los frentes abiertos del campo español. Al rechazo del nuevo presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y el alza de los costes de producción, los agricultores y ganaderos se enfrentan a un acuerdo casi cerrado entre la Unión Europea y el Mercosur, que establecería unas relaciones comerciales con aranceles cero, lo que perjudicaría al campo español, que exporta a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay menos productos de los que se importan. Por todo ello, las principales organizaciones del sector han convocado movilizaciones en todo el territorio entre el 26 y el 30 de enero.

“Somos una moneda de campo para otros intereses de la Unión Europea”, lamenta Andoni García, responsable de organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Esta referencia, usada ya cuando se presentó el posible presupuesto de la PAC resurge en 2026 con el acuerdo entre la UE y Mercosur. “Hasta dónde, por otros intereses, se puede utilizar al campo, sacrificando el sector y la seguridad alimentaria de los consumidores”, señala.

García destaca que el campo lleva años viendo las repercusiones de los acuerdos de libre comercio y no ve que la agricultura, como alimentación, estilo de vida en los pueblos y medioambiente, sea parte de las negociaciones, donde el principal objetivo es “el mercado y el negocio”. “Decimos sí al comercio, pero lo que vemos es que en la agricultura y en la alimentación, esto debe de ser un elemento de complementación y cooperación y no de sustitución”, explica.

Además, el responsable de COAG ha puesto el foco en que este debe ser un acuerdo que respete la soberanía alimentaria de los países y de los derechos de los agricultores y de los consumidores. “Lo que vemos es que en estas negociaciones se impulsa el negocio que acaba beneficiando a unos pocos sobre las consecuencias de la mayoría”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

“La ciudadanía es consciente de la situación del campo”

Pese a que las fechas de las movilizaciones están claras, comenzando el 26 de enero y siendo el plato fuerte la convocatoria del 29 de enero, lo cierto es que cada territorio será el que decida cómo y cuándo realizar sus protestas. Según explica García, la diversidad de los territorios hace que esas decisiones correspondas las organizaciones provinciales de cada sindicato (Asaja, COAG y UPA).

Además, considera que la ciudadanía es consciente de la situación que atraviesa el campo español. “Hay una situación muy delicada en el sector agrario y lo perciben a través de las protestas, de los familiares que ven como los pueblos se están vaciando y porque si hablamos de problemas con el cambio climático o de alimentación acabamos hablando de agricultura”.

García también considera que, aunque los ciudadanos sean conscientes de esta problemática, “lo más difícil es conocer de dónde vienen estos problemas”, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que, pese a que la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen firme el acuerdo con Mercosur, no significa que esté todo terminado, porque debe ser el Parlamento el que de su voto positivo o negativo a esta alianza.

Tractores del sector agrícola recorren
Tractores del sector agrícola recorren el centro de la capital en una jornada de movilizaciones convocadas por agricultores independientes. (RTVE)

Europa, uno de los puntos centrales de las protestas

Europa juega un papel fundamental en la decisión del campo de salir a protestar. Según García, con estas movilizaciones -que se replican en otros Estados de la UE- esperan que el Parlamento Europeo decida no ratificar el acuerdo. “Mientras esa puerta esté abierta, desde COAG vamos a seguir movilizándonos, bien aquí o en Bruselas, con el objetivo de que no avance este acuerdo”.

No solo el rechazo al acuerdo de libre comercio pone a Europa en el foco de los agricultores y ganaderos, la próxima reforma de la PAC, con una posible rebaja del 20% del presupuesto, sigue siendo uno de los problemas que más preocupan a a los sindicatos. “La propuesta debilita al mercado único europeo porque renacionaliza la política agraria, o sea, que devuelve a los países las políticas y puede surgir una competencia desleal entre los 27”, señala.

Además, según García, el creciente peso de la política comercial en Europa, “donde los acuerdos de libre comercio, la desregulación de los mercados, la pérdida de soberanía alimentaria, son elementos que inciden absolutamente en la política agraria y en la situación de los agricultores en toda Europa”, explica, mientras pide políticas que respondan al conjunto de la ciudadanía, pero respetando y apoyando a los pequeños y medianos agricultores.

Temas Relacionados

AgriculturaAgricultura EspañaGanaderíaMercosurSector AgrícolaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un obrero encuentra una bolsa negra con varios miles de euros que “podrían ser” del mayor robo de la historia de Noruega

La investigación sigue abierta y las autorices continúan esclareciendo el origen del dinero

Un obrero encuentra una bolsa

Las series más vistas en Prime Video España para pasar horas frente a la pantalla

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

Las series más vistas en

Las series más populares de Netflix España que no podrás dejar de ver

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Las series más populares de

Un hombre empieza a hablar un idioma distinto al suyo tras una grave reacción a un antipsicótico: lo aprendió viendo dibujos animados

Lo que se denomina como síndrome de la lengua extranjera ha ocurrido hasta en nueve ocasiones tras una anestesia general, como detalla el Boletín científico del Instituto de Salud Mental de Serbia

Un hombre empieza a hablar

Bertín Osborne, obligado a cancelar su agenda por un problema de salud: el nuevo revés del cantante tras su bache con el covid

El Ayuntamiento de Alcobendas ha comunicado que el cantante no podrá dar el pregón de las Fiestas de la Virgen de la Paz el próximo domingo 18 de enero

Bertín Osborne, obligado a cancelar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre deshereda a su

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Carlos Cuerpo, el ministro preferido de los españoles y el único que aprueba en la encuesta del CIS

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 enero

El precio de la luz en España para este 17 de enero

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”