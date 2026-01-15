“Jurassic World: Dominion” encabeza el top 10 de las películas más vistas en Netflix en España

Una película de Chris Pratt, Sam Neill, Jeff Goldblum

La lista semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix España ya está disponible. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix España

1. Jurassic World: Dominion

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

2. Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation)

Gente que conocemos en vacaciones | Avance oficial | Netflix

Poppy es un espíritu libre y a Alex le gusta planificarlo todo. Tras muchas vacaciones juntos, estos amigos tan diferentes se preguntan si serán la pareja perfecta.

3. Una última aventura: Así se hizo ‘Stranger Things 5’ (One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5)

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 (Netflix)

Un vistazo exclusivo a todos los años de trabajo artesanal invertidos para crear la última entrega de la serie de los hermanos Duffer que ha marcado a toda una generación.

4. Cazafantasmas: Imperio helado (Ghostbusters: Frozen Empire)

Imagen de 'Cazafantasmas: Imperio Helado'

Después de los eventos de Oklahoma, el equipo de Cazafantasmas regresa a donde comenzó todo: ¡Nueva York! La historia de la familia Spengler continúa con un nuevo grupo de Cazafantasmas.

5. El ocupante

"Intruso" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Netflix)

Un joven matrimonio compra una preciosa casa con varios acres de terreno en Napa Valley y descubren que el hombre al que se la compraron se niega a abandonar la propiedad.

6. Ángeles inesperados (Ordinary Angels)

"Ángeles inesperados" se queda con el sexto lugar del ranking español. (Netflix)

Inspirada en la historia real de una peluquera que, sin ayuda de nadie, intentó reunir a toda una comunidad para ayudar a un padre viudo a intentar salvar la vida de su pequeña hija gravemente enferma.

7. El país de Dios (God’s Country)

"El país de Dios" se mete en el listado de los mejores filmes de la semana. (Netflix)

Una profesora universitaria, sumida en el dolor, se enfrenta a dos cazadores que encuentra en su propiedad. El conflicto desencadena una lucha de voluntades que deriva en consecuencias devastadoras.

8. Gone in the Night

"Abandonada" se mete en el ranking de las mejores películas del momento en la plataforma. (Prime Video)

Al llegar a una cabaña remota en las secuoyas, Kath y su novio encuentran a una misteriosa pareja joven que ya está allí; al parecer, el alquiler se ha reservado dos veces.

Deciden compartir la cabaña con estos extraños hasta la mañana siguiente, pero su novio desaparece con la joven, lo que envía a Kath en una espiral para encontrar una explicación para su repentina ruptura, pero la verdad es mucho más extraña de lo que podría haber imaginado.

9. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

10. Jurassic World

La saga explora la relación entre tecnología, naturaleza y la ambición humana en un entorno de la época de la Prehistoria. (Crédito: Universal+)

Veintidós años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla Nublar ha sido transformada en un parque temático, Jurassic Wold, con versiones domesticadas de algunos de los dinosaurios más conocidos.

Cuando todo parece ir a la perfección y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie todavía desconocida y que es mucho más inteligente de lo que se pensaba, comienza a causar estragos entre los visitantes del Parque.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.