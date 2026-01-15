Receta de pastel de naranja con zumo natural: un contraste entre la suavidad y un toque ácido ideal para un postre

Pastel de naranja con zumo natural

El pastel de naranja con zumo natural es una de esas recetas que conquistan por su frescura y aroma cítrico, perfecta para cualquier época del año. El contraste entre la suavidad del pastel y el toque vibrante del zumo de naranja natural convierte cada bocado en una experiencia ligera, ideal como postre o merienda.

Originario de numerosas cocinas del Mediterráneo, el pastel de naranja se ha popularizado en España por su sencillez y el uso de ingredientes accesibles. Las versiones más tradicionales apuestan por el zumo recién exprimido y decoraciones sencillas, aunque también se puede encontrar acompañado de glaseados, nata montada o frutas. Se recomienda maridar con un té negro o una copa de licor de naranja.

Receta de pastel de naranja con zumo natural

Este pastel destaca por su textura húmeda y esponjosa, resultado de incorporar zumo natural de naranja a la masa. La receta utiliza gelatina de naranja para reforzar el sabor y una base de galletas María, aportando un contraste de texturas. El resultado es un pastel frío, refrescante y fácil de preparar, perfecto para quienes buscan un postre sin horno.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 15 minutos.

Cocción (calentado en microondas): 5 minutos.

Enfriado y reposo: mínimo 5-6 horas, preferible 1 día completo.

Tiempo total: aproximadamente 6 horas y 20 minutos.

Ingredientes

2 paquetes pequeños de nata líquida. 1 paquete de gelatina de naranja. 1 vaso (de agua) de zumo de naranja natural. ½ vaso (de agua) de azúcar. ½ vaso de agua. Galletas María redondas.

Cómo hacer pastel de naranja con zumo natural, paso a paso

Echa el zumo de naranja, el azúcar y el agua en un recipiente de cristal. Calienta la mezcla en el microondas hasta que empiece a hervir. Añade la gelatina de naranja y disuélvela removiendo bien. Deja que la mezcla se temple. Incorpora la nata líquida y mezcla suavemente hasta integrar. Vierte la mezcla en un molde redondo. Cubre la superficie con una capa de galletas María y rellena los huecos con trozos de galleta. Refrigera durante al menos cinco o seis horas, aunque lo ideal es dejarlo reposar un día completo. Para desmoldar fácilmente, sumerge el molde en uno más grande con agua caliente durante unos segundos. Sirve el pastel volcado sobre una fuente, quedando las galletas como base. Para un acabado perfecto, asegúrate de que la mezcla esté bien templada antes de añadir la nata y que el reposo sea suficiente para que cuaje correctamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 36 g

Azúcares: 22 g

Proteínas: 4 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar en nevera, bien tapado, hasta tres días. No se recomienda congelar para evitar que la textura de la gelatina se deteriore.