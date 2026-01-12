Casi diez toneladas de cocaína incautadas en un mercante cerca de Canarias, el mayor alijo en alta mar

Un buque mercante fue interceptado la semana pasada al oeste de Canarias cuando navegaba desde Brasil con destino a Europa con casi diez toneladas de cocaína a bordo --concretamente 9.994 kilos en 294 fardos-- que estaban ocultas en un cargamento de sal.

El alijo de este barco, atracado desde la tarde de este domingo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, supone el mayor realizado por la Policía Nacional en España en toda su historia en alta mar.

El mercante que transportaba la droga fue abordado en aguas del Océano Atlántico por agentes del GEO, que detuvieron a los trece tripulantes e intervinieron un arma de fuego, además de los estupefacientes.

En la operación han participado la DEA de Estados Unidos, la NCA de Reino Unido, la Policía Federal de Brasil, el CITCO y el MAOC, han detallado este lunes a los medios de comunicación el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata, el comisario jefe provincial, Jesús María García, y el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, el comisario Alberto Morales.

La investigación, coordinada y dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y por el Juzgado Central de Instrucción Número 4, se inició focalizándose sobre una organización multinacional dedicada, presuntamente, a la exportación de ingentes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

Tras varias tareas de investigación de la Policía Nacional se pudo ubicar el buque mercante en aguas del Océano Atlántico.

Así, tras la activación del mecanismo de colaboración con la Armada, se llevó a cabo el asalto de la embarcación por parte del Grupo Especial de Operaciones y se procedió a la detención de las 13 personas que se encontraban a bordo --siete de nacionalidad india, cuatro de nacionalidad turca y dos de serbia--.

La operación presentó grandes complicaciones, han resaltado los investigadores, ya que una vez abordada la embarcación fue necesario el apoyo de Salvamento Marítimo ya que el buque se quedó sin combustible y permaneció 'al pairo' en el agua durante casi 12 horas, por lo que precisó de su remolcaje hasta el archipiélago.

Gracias a esta labor conjunta, los agentes de Policía Nacional localizaron los 9.994 kilos de cocaína distribuidos en 294 fardos ocultos entre el cargamento de toneladas de sal que transportaba el buque, así como un arma de fuego utilizada por los miembros de este entramado criminal para custodiar y proteger el alijo.

Esta operación, denominada 'Marea Blanca', supone la mayor aprehensión de cocaína en alta mar realizada por la Policía Nacional en toda su historia.

Desde el año 1999, cuando se intervino el buque 'Tammsaare' que transportaba 7.500 kilos de cocaína en su proa, no se ha realizado una operación en alta mar de estas dimensiones.