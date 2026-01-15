España

Colombia lidera los permisos de residencia por arraigo familiar en España: el 26% de los beneficiarios

En 2025 aumentaron un 11% las autorizaciones por arraigo en cualquiera de sus modalidades, según el Observatorio Permanente de la Inmigración

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una bandera de España. (Paul Hanna/Reuters)

El porcentaje de personas extranjeras con residencia legal en España que han obtenido la autorización de residencia por arraigo ha superado el 11%, según el último análisis publicado por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), cuyos datos corresponden al 30 de septiembre de 2025.

La cifra total de personas que disponen de este tipo de permiso se ha situado en 376.179 residentes, lo que supone un incremento absoluto de 68.621 personas en el último año y un aumento porcentual del 22,3%.

Este crecimiento se ha visto protagonizado especialmente por el arraigo familiar, que encabeza las modalidades de este permiso. Según el informe presentado por el OPI, el 67% de las autorizaciones de residencia por arraigo –lo que equivale a 252.250 personas– pertenecen a esta modalidad. El siguiente grupo más numeroso lo constituye el arraigo para la formación, incorporado a raíz de la reforma de 2022 y que ya representa el 18% del total, es decir, 67.281 personas. En tercer lugar se sitúa el arraigo social, que suma un 13% (47.332 residentes).

Con la última reforma del Reglamento de Extranjería, el arraigo familiar ha cambiado. Con la nueva normativa de Extranjería, las personas familiares de ciudadanos españoles han pasado a un régimen diferente, quedando el arraigo familiar restringido a quienes tienen vínculos determinados con personas nacionales de otros países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

Por países de origen, el perfil mayoritario corresponde a ciudadanos de Colombia, que representan el 26% de los beneficiarios de estos permisos (97.434 personas), seguidos por Marruecos, con 16% (60.096 personas) y Perú, con 9% (34.664 personas).

La distribución por sexo se muestra equilibrada, con un 52% de mujeres. Sin embargo, este porcentaje se eleva entre las residentes procedentes de determinados países, alcanzando el 66% en el caso de Nicaragua, y el 65% en Honduras y Venezuela.

197.342 afiliadas a la Seguridad Social

En paralelo al incremento de autorizaciones, el último informe del OPI ha cuantificado en 197.342 el número de personas de 16 años en adelante afiliadas a la Seguridad Social con autorización de residencia por arraigo en vigor. Esta cifra supone un crecimiento del 21,2% respecto al año anterior y equivale al 54% del total de estas personas en edad de trabajar.

El porcentaje de afiliados varía según la tipología de arraigo. En el sociolaboral es del 98%, en el social del 88% y en el laboral del 84%. La modalidad mayoritaria, el arraigo familiar, muestra una tasa de afiliación del 51%. El perfil de países de origen entre quienes están afiliados repite la tendencia ya observada, pues los colombianos lideran la estadística con un 29% de afiliados (56.574 personas), seguida por Marruecos (14%, 26.885 personas) y Perú (9%, 18.058 personas).

La mayoría de estas personas afiliadas tienen en vigor una autorización de arraigo familiar (64%), seguidas de las que tienen autorización de arraigo social (21%) y formación (12%). Por actividad profesional, el informe indica que la hostelería concentra el 20% de los empleos ocupados por este grupo, seguida de las actividades administrativas (14%), la construcción (13%) y el comercio (12%).

Predominio de mujeres en empleos del hogar y de hombres en construcción

El reparto por sexo revela diferencias significativas: las mujeres se concentran en el empleo doméstico, representando el 92% en ese ámbito, mientras que la construcción agrupa al 95% de los hombres afiliados con autorización por arraigo.

En cuanto a la distribución geográfica, Teruel y Zamora despuntan como las provincias con mayor proporción de personas mayores de 16 años con residencia por arraigo y afiliación a la Seguridad Social, ambas con el 67%. Baleares, Huelva, Soria, Guadalajara y Cuenca alcanzan cifras que oscilan entre el 66% y el 65% de afiliación, según ha recogido el Observatorio Permanente de la Inmigración.

Noticia con información de agencias

Temas Relacionados

ColombiaNacionalidad EspanolaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ainhoa Vila, psicóloga: “La señal más clara de baja autoestima es explicarte de más, justificarte”

Esta necesidad de “defenderte incluso antes de que los demás te ataquen” se conoce como estrategia de supervivencia aprendida

Ainhoa Vila, psicóloga: “La señal

El campo español convoca nuevas protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC

Las principales asociaciones agrarias españolas han convocado una nueva ola de protestas entre el 26 y el 30 de enero, con actos previstos en todo el país y una concentración principal el 29 de enero

El campo español convoca nuevas

El Constitucional anula las dos sentencias del Tribunal Supremo que revocaron la promoción de Eduardo Rincón como fiscal de Sala de Menores

La sentencia precisa que esta decisión no tiene efectos sobre la plaza concreta de fiscal de Sala coordinador del área de menores, que fue adjudicada posteriormente en un nuevo concurso a otro fiscal

El Constitucional anula las dos

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 enero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Investigadores de Granada descubren que las semillas de las berenjenas pueden ayudar contra el cáncer de colon

El cáncer de colon afecta a aproximadamente 44.000 personas en España

Investigadores de Granada descubren que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Constitucional anula las dos

El Constitucional anula las dos sentencias del Tribunal Supremo que revocaron la promoción de Eduardo Rincón como fiscal de Sala de Menores

El Gobierno decidirá antes del viernes si envía tropas a Groenlandia: recuerda que hace “misiones de paz” y que su papel sería “reforzar la vigilancia”

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

Un alto cargo de Mazón le envió un borrador de las ayudas una hora antes del Es-Alert y le advirtió que iba a haber “un huevo de afectados”

Condenan a una multa de 800 euros a un sargento que tocó el culo a una soldado durante una celebración en una Base Militar

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 enero

El precio del alquiler en Madrid baja por primera vez en casi cuatro años, pero sigue siendo la comunidad más cara

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid