La ruta de los hermanos Urdangarin en Navidad: de su reencuentro con Ainhoa Armentia al cumpleaños de Juan Carlos I

Irene Urdangarin, junto a sus hermanos Pablo Nicolás y Juan Valentín, en una foto de archivo.

Los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ya tienen todo preparado para disfrutar de esta Navidad. Tras el divorcio de sus padres, y el posterior exilio del rey Juan Carlos I, los royals españoles han construido una rutina familiar que, con el paso del tiempo, se ha convertido en tradición. Y es que, durante las vacaciones navideñas, siguen un itinerario casi invariable que combina varios escenarios clave y que, pese a los cambios personales y geográficos de cada uno de ellos, continúa funcionando como punto de encuentro.

De acuerdo con la información revelada por Vanitatis, la hoja de ruta navideña de los hermanos Urdangarin tiene tres paradas fundamentales: Madrid, Vitoria y Abu Dabi, con Barcelona siempre presente como telón de fondo. Aunque sus vidas transcurren hoy en ciudades distintas —Juan reside en Londres, Irene en Oxford, Pablo en Barcelona y Miguel en Madrid—, el mes de diciembre vuelve a reunirlos. Prueba de ello es que el pasado domingo, 21 de diciembre, los cuatro estuvieron juntos en Ciudad Real para disfrutar del partido de balonmano de Pablo.

El hijo de Iñaki Urdangarín, Pablo Urdangarin, antes del encuentro de Liga Asobal entre el Barça y el Fraikin Granollers (EFE/ Archivo/Quique García)

El punto de partida de las celebraciones es Madrid, y más concretamente el Palacio de la Zarzuela. Allí pasan la Nochebuena y el día de Navidad junto a su abuela, la reina Sofía, manteniendo una tradición que se ha conservado intacta con el paso de los años. Este año, sin embargo, las fiestas están marcadas por un tono especialmente sensible. La delicada salud de la princesa Irene de Grecia y el reciente fallecimiento de Tatiana Radziwill, una de las personas más cercanas a la reina madre, han convertido estas fechas en un tiempo de recogimiento, discreción y especial cercanía familiar.

Nochevieja en Vitoria junto a Ainhoa Armentia

Tras la celebración madrileña, los cuatro hermanos ponen rumbo a Vitoria para despedir el año con la familia paterna. La capital alavesa se ha consolidado como el escenario habitual de la Nochevieja para los Urdangarin, en un ambiente que hoy se percibe plenamente normalizado. En estas reuniones también está presente Ainhoa Armentia, cuya integración no fue inmediata. Durante mucho tiempo, su figura estuvo inevitablemente vinculada a la ruptura del matrimonio de sus padres, pero el paso del tiempo ha suavizado tensiones y cambiado percepciones. En la actualidad, la relación entre ella y los hijos de Iñaki Urdangarin es correcta, cordial y sin gestos de incomodidad aparente.

Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina y sus hijos (EFE)

El tercer destino de esta Navidad llega después de Fin de Año en Abu Dabi. Allí se celebra el 88 cumpleaños del rey Juan Carlos, una cita que reúne de nuevo a los cuatro hermanos Urdangarin en un viaje conjunto. A ellos se suman la infanta Elena y sus dos hijos, Felipe Froilán y Victoria Marichalar, configurando un reencuentro familiar significativo en un año especialmente intenso para el rey emérito. En este contexto, la presencia de sus hijos y nietos adquiere un valor especial como apoyo personal y emocional.

Etapas vitales diferentes

En el plano individual, cada uno de los hermanos atraviesa momentos vitales muy distintos. Irene vive una etapa de independencia absoluta. Tras romper su relación con Juan Urquijo, hermano de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, decidió centrar sus esfuerzos en su vida en Oxford. La soltería, los estudios y una nueva rutina académica la mantienen especialmente satisfecha. Actualmente, realiza prácticas cerca de la universidad y está plenamente enfocada en su futuro, con la vista puesta en consolidar su formación y su proyección profesional.

Pablo, por su parte, continúa su relación con Johanna Zott. Durante estas fechas navideñas, ella pasa las fiestas con su familia de origen alemán, con quienes suele viajar al extranjero, una circunstancia habitual que ambos gestionan con naturalidad. Por su parte, Juan ha iniciado una relación con una compañera de trabajo, aunque en esta ocasión ella no viajará a España y permanecerá con su familia, por lo que el joven afronta las celebraciones navideñas repartiendo su tiempo entre compromisos familiares y su vida personal.

Miguel, el menor de los hermanos, mantiene su relación con Olympia Beracasa, una joven venezolana afincada en Madrid. Ambos compartirán las vacaciones navideñas y, según Vanitatis, está previsto que ella también le acompañe a Abu Dabi en enero, integrándose así en una parte importante de la agenda familiar. De este modo, entre tradiciones consolidadas, reencuentros y nuevas etapas personales, la Navidad de los hijos de la infanta Cristina se consolida como un punto de unión imprescindible en sus vidas.