Juan Urdangarin viaja con Sophia Khan a Abu Dabi para presentársela al rey Juan Carlos: la consolidación definitiva de su relación

El hijo mayor de Iñaki Urdangarin pasó la Navidad lejos de su pareja, pero se han reencontrado en Abu Dabi antes del cumpleaños del emérito

Sophia Khan y Juan Urdangarin,
Sophia Khan y Juan Urdangarin, en montaje de Infobae. (RRSS/REUTERS)

En los últimos días de sus vacaciones navideñas, Juan Urdangarin y Sophia Khan han reafirmado su relación, que suma ya un año y se consolida con la integración de Sophia en la familia Urdangarin-Borbón. Ambos reencontraron sus caminos tras unas Navidades celebradas por separado.

Sophia viajó a Canadá para estar con los suyos en Alberta, mientras que Juan permaneció en España, alternando entre Madrid y Vitoria junto a su familia, lo que incluyó la tradicional Nochebuena en Zarzuela y una visita a Álava para compartir tiempo con su padre, Iñaki Urdangarin, y la familia paterna.

Ese reencuentro se ha producido en Abu Dabi, por lo que no solo representó una reunión de la pareja, sino también la oportunidad para que Sophia se integrara plenamente en el círculo familiar durante las vacaciones, que coincide con el cumpleaños de don Juan Carlos, que cumple 88 años el 5 de enero. La presencia de Sophia marcó su primera participación en una reunión familiar a gran escala, uniendo su historia a la de otras parejas de los hermanos Urdangarin, como Johanna Zott, que mantiene una relación de tres años con Pablo, y Olympia Beracasa, la novia de Miguel.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ‘celebran’ 26 años como casados: la fecha de su divorcio y la situación de sus hijos

La relación de Juan Urdangarin y Sophia Khan

A pesar de ser el mayor de los cuatro hermanos, Juan Urdangarin había mantenido su vida sentimental alejada del foco mediático hasta que, en noviembre, la revista ¡Hola! desveló su relación con Sophia mediante una imagen de ambos en actitud cariñosa. Desde entonces, la pareja no ha ocultado su vínculo, por lo que es cuestión de tiempo que planeen futuros viajes a Madrid y Vitoria para que Sophia conozca a las abuelas de Juan.

Sophia Khan, nacida en Alberta y de origen pakistaní, reside en Gran Bretaña desde 2020. Ese año se trasladó a Edimburgo para cursar estudios de Desarrollo y Gestión Sostenible en la Universidad de St. Andrews, donde también cursó un máster. Actualmente, Sophia trabaja como teams executive en la E1 Series, el campeonato mundial de lanchas eléctricas fundado por Alejandro Agag, donde conoció a Juan, que comenzó su carrera en la Extreme E y ahora ocupa el puesto de city partnerships executive, también para la E1 Series.

La vida de Juan Urdangarin

Nacido en Barcelona el 29 de septiembre de 1999, Juan se ha criado fuera de España desde los diez años, habiendo residido en Washington, Ginebra y finalmente Inglaterra, donde se graduó en Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Essex. Radicado en Londres, comparte piso con un antiguo compañero de colegio y disfruta de la discreción que siempre buscó, ahora junto a Sophia, mientras ambos continúan desarrollando su carrera profesional vinculada al deporte y la sostenibilidad.

La infanta Cristina acude con
La infanta Cristina acude con Juan Urdangarin (Europa Press)

Tras las vacaciones y el cumpleaños del rey emérito, la pareja volverá a Londres, donde viven y trabajan. Sophia Khan fue una de las grandes ausencias del almuerzo en El Pardo, que habría sido una gran ocasión para conocer de golpe a toda la familia. Sin embargo, parece que el mayor de los hermanos Urdangarin ha preferido llevar poco a poco las presentaciones.

