Pedro Sánchez defiende la inocencia de David Sánchez y Begoña Gómez desde la ONU: “Mi hermano y mi mujer son inocentes”

El presidente del Gobierno asegura que la Justicia pondrá las cosas en su sitio y reclama que el fallo tenga la misma repercusión mediática

La jornada política española estuvo marcada este miércoles por decisiones judiciales que afectan directamente al entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mientras el mandatario participaba en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde el Rey Felipe VI encabezó la delegación española por primera vez en nueve años, la atención mediática se centró en la imputación de su esposa, Begoña Gómez, y el procesamiento de su hermano, David Sánchez.

Procesamiento y acusaciones

El juez Juan Carlos Peinado comunicó que, si finalmente se abre juicio oral por un presunto delito de malversación contra Begoña Gómez, la causa se someterá a un jurado popular. Esta investigación se enmarca en su gestión al frente de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y le atribuye un total de cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

Hace apenas dos semanas, Gómez compareció ante Peinado, respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado, y aseguró que su asistente había colaborado “esporádicamente” en correos electrónicos de su cátedra por ser su amiga. Por su parte, Cristina Álvarez, la contratada implicada en la investigación, se negó a declarar.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Badajoz envió al banquillo de los acusados a David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, después de desestimar el recurso de apelación presentado por el hermano del presidente y otros diez investigados.

La comparecencia de Sánchez en Nueva York

La decisión del juez Peinado de procesar a Gómez eclipsó la comparecencia que Sánchez había convocado para hacer balance de la participación española en la Asamblea General de la ONU. El presidente parecía consciente de cuál sería el tema central de las preguntas y, antes de dar paso a los periodistas, ironizó: “Seguro que me van a preguntar por la conferencia sobre la solución de los dos Estados y el papel de España en la ONU”.

Sánchez reiteró con firmeza la inocencia de su esposa y su hermano: “Como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes“. A renglón seguido añadió, recriminando implícitamente a la prensa su interés: ”Y espero que cuando eso suceda, y la Justicia así lo dicte, tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo todo lo que está planteando el juez Peinado". Más tarde insistió de nuevo: “La verdad acabará imponiéndose, y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes”.

Durante la rueda de prensa, Sánchez admitió cuatro turnos de preguntas de medios y en tres de ellas fue cuestionado sobre la situación judicial de su familia. También fue preguntado por la reacción del Gobierno ante la decisión del juez de optar por un juicio con jurado popular, posibilidad que la ley contempla en casos de malversación de caudales públicos y que, según fuentes gubernamentales, podría interpretarse como una “humillación pública”. El presidente optó por no entrar en valoraciones y dejó la interpretación a los periodistas: “La interpretación se la dejo a ustedes, pueden sacar las conclusiones que consideren”, zanjó.

Noticias del día 24 de septiembre del 2025.

Además, Sánchez aprovechó para responder a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que había declarado horas antes que el presidente “no merece” tener acta de diputado. Sánchez recordó que en democracia son los ciudadanos con su voto quienes deciden sobre los cargos públicos y no los políticos con sus opiniones o insultos: “En democracia, quien decide y elige quién es diputado y presidente del Gobierno es la gente con su voto, y no él con sus insultos”, afirmó.

