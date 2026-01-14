España

Las cinco películas que deberías ver para aprender sobre salud mental, según un psiquiatra

Alejandro Martínez presenta su selección de películas para fomentar la empatía y abrir la conversación sobre salud mental en distintos ámbitos

El psiquiatra Alejandro Martínez recomienda
El psiquiatra Alejandro Martínez recomienda 5 películas. (Canva)

Pocas recomendaciones despiertan tanta curiosidad como las que provienen de un especialista en salud mental. El psiquiatra Alejandro Martínez ha compartido su listado de cinco películas imprescindibles para quienes buscan aprender y reflexionar sobre emociones, relaciones y bienestar psicológico.

El cine tiene la capacidad de mostrar realidades complejas y ayudar a comprender situaciones que muchas veces resultan difíciles de explicar con palabras. Algunas películas logran retratar, con gran sensibilidad, los desafíos que enfrentan las personas en el día a día, permitiendo al espectador identificarse, cuestionarse y crecer emocionalmente.

Para Martínez, estas cinco producciones no solo cuentan con excelentes críticas, sino que también ofrecen herramientas valiosas para el autoconocimiento y la empatía. Cada una enseña algo distinto sobre la mente y las emociones, y puede ayudar a prevenir disgustos o facilitar el entendimiento propio y ajeno.

Casa en llamas: Reflexión sobre el impacto emocional

El elenco de 'Casa en
El elenco de 'Casa en llamas' (Infobae España)

La película Casa en llamas (Casa en Flames) ocupa el quinto puesto del listado. El psiquiatra destaca el “juego” que plantea la historia, capaz de dejar al espectador “completamente frío”. La trama propone situaciones que invitan a repensar las propias reacciones ante el dolor y la pérdida, mostrando cómo los personajes enfrentan momentos de crisis. Alejandro Martínez subraya la puntuación que ha recibido la película en la crítica. El guion utiliza recursos inesperados para provocar reflexión y un giro en la perspectiva de quienes la ven. Por su profundidad y capacidad de remover emociones, Casa en llamas se convierte en una opción recomendada para quienes desean explorar el lado más frágil delos vínculos familiares.

`El peor vecino del mundo’: Empatía y juicios personales

En cuarto lugar figura El peor vecino del mundo, una historia centrada en la empatía y la importancia de no juzgar a los demás. Martínez elige esta película para recordar que nadie conoce el peso que otros llevan en sus espaldas, y que cada persona tiene su propia batalla. Según sus palabras, “te va a enseñar que jamás debes juzgar a nadie porque no tienes ni idea de la mochila que carga”. La película se enfoca en la vida de un hombre aparentemente antipático, revelando poco a poco el trasfondo de sus acciones y sentimientos. La crítica ha elogiado su capacidad para conectar con el público y abrir debates sobre comprensión y tolerancia en la vida cotidiana.

`Bajo terapia’: Relaciones de pareja y salud emocional

El tercer puesto lo ocupa Bajo terapia, una obra que examina las relaciones de pareja y los retos emocionales que surgen en la convivencia. La película ofrece consejos útiles y aborda realidades dolorosas a través de situaciones cotidianas y diálogos sinceros. El final, según el psiquiatra, muestra una realidad triste que todos deberían aprender a reconocer, lo que la convierte en un espejo social. Bajo terapia está pensada para quienes desean identificar señales de alerta en su entorno afectivo y prevenir conflictos a través del entendimiento mutuo.

`El padre’: La experiencia de perder los recuerdos

El padre. Anthony Hopkins. Olivia
El padre. Anthony Hopkins. Olivia Colman (Netflix)

Entre las recomendaciones aparece El padre (The Father), protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, una película galardonada con dos premios Oscar. La historia relata cómo es vivir con la pérdida progresiva de la memoria, abordando la confusión y el desconcierto desde la perspectiva del propio protagonista. Martínez sugiere: “¿Te imaginas despertarte un día y no ser capaz de reconocerte ni en el espejo? Pues de esto habla esta maravilla de película”. La trama permite al espectador empatizar con quienes sufren enfermedades neurodegenerativas, mostrando el impacto emocional en la persona y en su entorno.

`Del revés 2′: Entender la ansiedad desde la psicología

La lista se cierra con Del revés 2, una película que, según el psiquiatra, es “obligatoria” para quienes han experimentado ansiedad. Su guion está construido con la colaboración de expertos y logra representar, de manera visual y sencilla, los procesos internos que acompañan la aparición de esta emoción.

Alegría y Ansiedad en un
Alegría y Ansiedad en un fotograma de 'Del revés 2'. (Disney/Pixar)

Martínez afirma: “Es como si hubiesen cogido a los mejores psicólogos del mundo para escribir el guion de esta película”. La animación permite que tanto adultos como niños comprendan mejor las emociones y reconozcan la importancia de pedir ayuda cuando lo necesitan. Del revés 2 se posiciona como una herramienta educativa que contribuye a normalizar las conversaciones sobre salud mental, abriendo puertas al diálogo y la comprensión desde edades tempranas.

El cumpleaños más agridulce de

Enrique García, doctor: "Si tienes

Sara Carbonero recibe el alta

El Gobierno facilita la vía

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo
El Gobierno facilita la vía

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo

El Albacete será la primera

