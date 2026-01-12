Agencias

Trump dice que el Ejército de EEUU está "analizando muy seriamente" intervenir en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que el Ejército del país norteamericano está "analizando muy seriamente" una respuesta ante las protestas antigubernamentales que desde hace semanas sacuden las principales ciudades de Irán, al considerar que las autoridades iraníes han cruzado la línea roja tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones.

"Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial.

Al ser preguntado sobre si las autoridades han cruzado "(su) línea roja para provocar una respuesta", el inquilino de la Casa Blanca ha respondido afirmativamente y ha señalado que "parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido".

El mandatario ha evitado dar detalles sobre "qué haré, dónde atacaremos, cuándo y desde qué ángulo atacaremos" y ha insistido en que está "recibiendo un informe cada hora y vamos a tomar una decisión".

Trump ha señalado además que "los líderes de Irán llamaron" este sábado para negociar. "Quizá tengamos que actuar antes de una reunión. Se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar", ha aseverado.

Además, ha anunciado que hablará con su exasesor Elon Musk, para tratar de facilitar el uso de Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX, en Irán, donde ya llevan cuatro días sin acceso a la red, una medida impuesta por las autoridades para atajar las protestas.

"Es posible que hablemos con Elon porque es muy bueno en ese tipo de cosas. Tiene una empresa muy buena. Así que es posible que hablemos con Elon Musk", ha señalado.

Por otra parte, en alusión a las declaraciones del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf --quien ha dejado entrever que Irán podría declarar como "objetivos legítimos" a Israel y las bases de Estados Unidos en la región "si Estados Unidos lanza un ataque militar" para alentar las protestas--, Trump ha asegurado que "les atacaremos con una fuerza que nunca antes han visto". "Tengo opciones muy potentes", ha aseverado.

