La fragata ‘Victoria’ de la Armada realiza un encuentro con un buque de Corea del Sur durante la ‘Operación Atalanta’

La fragata ‘Victoria’ de realiza un encuentro con un buque de Corea del Sur durante la ‘Operación Atalanta’ (Armada)

La fragata ‘Victoria’ de la Armada Española ha protagonizado un encuentro en alta mar con el buque ‘ROKS Choi Young’ de Corea del Sur, en el marco de la Operación Atalanta. Esta misión militar de la Unión Europea (UE) se inició en 2008 para combatir la piratería en el océano Índico. Ambas embarcaciones patrullaban una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo, cerca de la costa de Somalia, cuando se han cruzado y mostrado su respeto y cooperación, dejando llamativas imágenes de los buques o un helicóptero.

La Base Naval de Rota en España alberga el cuartel general de la Operación Atalanta, donde España desempeña un papel destacado junto a otras naciones europeas. El objetivo principal consiste en disuadir y reprimir ataques de piratas, que continúan representando una amenaza para la navegación internacional. La zona frente a las costas de Somalia es considerada una de las más peligrosas a nivel global debido a la presencia de grupos armados ilegales.

La operación refuerza la cooperación con fuerzas regionales, africanas y asiáticas, ampliando las capacidades de respuesta ante incidentes en el mar. La coordinación con la marina de Corea del Sur se enmarca en esta estrategia de alianzas, que busca contener amenazas y minimizar los riesgos para los barcos que cruzan el Índico.

Este tipo de colaboraciones permite mejorar la vigilancia y la capacidad de reacción ante posibles incidentes. La planificación de maniobras conjuntas y el intercambio de información táctica facilitan la detección temprana de situaciones de riesgo, optimizan recursos y fortalecen la seguridad marítima en una zona clave para el comercio internacional.

Encuentro de la Armada con marines de Corea del Sur (Armada)

20.000 millas náuticas de misión

La fragata ‘Victoria’ celebró durante la patrulla el haber alcanzado las 20.000 millas náuticas navegadas desde su salida de la Base Naval de Rota a finales de septiembre, dentro del despliegue. Según la Armada, este logro representa un testimonio del compromiso español en la seguridad marítima internacional y la protección de las rutas comerciales más importantes del planeta. La presencia sostenida de los militares españoles en la misión europea se ha traducido en una mejora notable de la seguridad para los buques mercantes y humanitarios.

La Armada Española participó recientemente en el rescate del buque mercante ‘Hellas Aphrodite’, que había sido atacado por piratas en el océano Índico. La fragata ‘Victoria’, liberó a las 24 personas de la tripulación el 6 de noviembre de 2025. El asalto fue realizado por un grupo armado ilegal, pero la rápida intervención internacional, apoyada por recursos navales y aéreos, consiguió que los piratas huyeran sin capturas ni heridos.

Rescate de la Armada de un ataque pirata (EMAD)

Tras la operación, se enfatizó la importancia de la cooperación internacional y la vigilancia constante en la región para proteger la navegación comercial, ya que el riesgo de ataques persiste en esas aguas estratégicas. La ‘Operación Atalanta’ continúa promoviendo el trabajo conjunto entre marinas de Europa, Asia y África, y se mantiene como un ejemplo de cooperación en defensa de la navegación segura. El reciente encuentro entre la ‘Victoria’ y el ‘ROKS Choi Young’ subraya la importancia de estas alianzas para enfrentar desafíos globales y proteger el comercio marítimo.