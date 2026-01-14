España

David Jiménez, abogado: “Este es el error que todo el mundo comete cuando va a hacer una donación”

El experto en herencias advierte de las consecuencias fiscales y legales de donar sin planificación y explica por qué este gesto puede afectar al reparto futuro del patrimonio

Guardar
David Jiménez, abogado: “Este es
David Jiménez, abogado: “Este es el error que todo el mundo comete cuando va a hacer una donación”. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

Hacer una donación puede parecer un trámite sencillo, transferir un bien o dinero a un familiar o ser querido, y dar por cerrado en asunto. Pero, según advierte el abogado especializado en herencias, David Jiménez, muchas personas cometen un error fundamental al no pensar en las implicaciones fiscales y legales que esta operación puede tener sobre su futura herencia. La planificación patrimonial requiere algo más que buena intención, requiere conocer cómo el derecho sucesorio y los impuestos interactúan con cada decisión financiera.

En uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, Jiménez explica con claridad cuál es el fallo más común que observa entre quienes deciden donar bienes en vida. “Voy a contarte el error que todo el mundo comete cuando va a hacer una donación”, comienza diciendo el abogado, y subraya que la falta de previsión puede tener consecuencias inesperadas.

El primer problema, según Jiménez, es que muchas personas realizan la donación sin considerar sus efectos a largo plazo. “Cuando una persona hace una donación, está pensando solo en esa donación y no está teniendo en cuenta qué efectos puede tener esa donación en la futura herencia”, explica.

El plazo de cuatro años que puede cambiar la tributación de tu donación

Para entender mejor la situación, el abogado recuerda que existe un plazo crítico que puede alterar la tributación. “Si desde que tú haces la donación hasta que se produce el fallecimiento han pasado menos de cuatro años, esa donación se tiene que incorporar a la herencia a efectos de cálculo de los impuestos”, recalca.

Esto significa que, aunque la transferencia se haya realizado con antelación, a efectos fiscales la donación se considera parte de la herencia si el fallecimiento ocurre en ese intervalo. El desconocimiento de esta regla puede derivar en sorpresas desagradables a la hora de liquidar el impuesto de sucesiones, que varía según la comunidad autónoma y puede alcanzar porcentajes elevados.

Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

La colación: el detalle que puede cambiar tu herencia

Jiménez apunta además a un segundo error frecuente. Y es la falta de reflexión sobre cómo se integrará la donación en la futura herencia. “El segundo error que comete la gente es que al hacer una donación no tiene en cuenta si esa donación se tiene que descontar de la futura herencia o no, o al menos no lo piensan. Es un carácter colacionable, que se llama, o no”, aclara.

La colación es un concepto clave en derecho sucesorio, que implica que ciertos bienes donados en vida deben ser considerados como parte de la herencia para garantizar la igualdad entre herederos forzosos, como hijos o descendientes directos. Ignorar este aspecto puede generar conflictos familiares y ajustes posteriores en el reparto de la herencia.

Así, el abogado recomienda evaluar cuidadosamente cada donación y su impacto antes de formalizarla. “Por tanto, si vas a hacer una donación, mira el impacto que pueda tener esa donación en la futura herencia”, puntualiza el experto. Esta planificación implica no solo conocer la legislación vigente, sino también coordinar la operación con un asesor fiscal o un abogado especializado, especialmente en casos de patrimonio complejo o cuando los beneficiarios son múltiples.

Temas Relacionados

Herencias EspañaDonacionesTestamentosVirales EspañaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Exteriores aconseja a los españoles alojados en Irán que abandonen el país: “Se recomienda no manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas”

El ministerio ha desaconsejado sacar fotos o video tanto de zonas turísticas como de instalaciones militares o gubernamentales

Exteriores aconseja a los españoles

Julio Iglesias se pronuncia tras las acusaciones de agresión sexual: asegura que no es momento de hablar y que está preparando su defensa

El cantante ha mantenido una conversación telefónica con la revista ‘¡Hola!’ en la que ha pronunciado sus primeras palabras a los medios después de que se publicase la polémica noticia

Julio Iglesias se pronuncia tras

Alemania y Francia se suman al despliegue europeo en Groenlandia enviando efectivos para apoyar a Dinamarca

Ambos países enviarán efectivos para evaluar y reforzar la seguridad de la isla

Alemania y Francia se suman

Silvia Severino, psicóloga: “Sentimos que heredamos lo peor de nuestros padres porque lo que más se graba en la infancia es lo que dolió”

La genética también moldea la personalidad y el entrono familiar hace que nos asemejemos a nuestros progenitores

Silvia Severino, psicóloga: “Sentimos que

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El hijo de Sancho Gracia celebra este 14 de enero su 51 cumpleaños, una edad a la que llega en un momento vital marcado por las luces y las sombras

El cumpleaños más agridulce de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares recibe a cuatro de

Albares recibe a cuatro de los nueve españoles liberados por Delcy Rodríguez en Venezuela: “Ya están con sus familias en España”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acuerda tomar declaración como testigos protegidas a las denunciantes de Julio Iglesias

Estos son los siete magistrados que formarán el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama: dos de ellos condenaron al ex fiscal general

España reclama a la Unión Europea “reaccionar” ante las amenazas de Trump a Groenlandia: “No puede ser un actor secundario”

La Policía Nacional detiene a uno de sus agentes por una presunta agresión sexual a una compañera en prácticas después de una comida de Navidad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los 15 puestos de trabajo que más se demandarán en España durante 2026: Ingenieros de IA, analistas de logística y responsable de ingeniería civil

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 4 de HOY, 14 enero del 2026

María Jesús Montero ya no estará en el Gobierno cuando se presenten los Presupuestos: cree que será después de las elecciones de Andalucía

El Foro de Davos alerta por primera vez de que España cuenta con “servicios públicos y protecciones sociales insuficientes”

DEPORTES

Albacete - Real Madrid en

Albacete - Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: Arbeloa se estrena como entrenador blanco

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Albacete

El Real Madrid comparte la primera lista de convocados de Arbeloa para el partido de Copa del Rey: cuatro descansos sorpresa y cinco canteranos

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”