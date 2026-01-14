España

Adiós a las cocinas abiertas: esta es la nueva tendencia de decoración que vuelve en 2026

Resurge un espacio más independiente para volver a una época vintage

El adiós de la cocina
El adiós de la cocina abierta

Las cocinas abiertas han marcado una época en el diseño de interiores y era la opción soñada por muchas personas para tener una vivienda renovada o de nueva construcción. Este modelo de cocina, integrado con el salón y cerca de la entrada de la casa, ha dado forma a una generación de hogares donde lo social y lo funcional convivían en el mismo espacio. Sin embargo, esta tendencia está empezando a decaer ante una preferencia que parecía relegada al pasado: la cocina cerrada, separada por puertas y paredes y concebida como una estancia autónoma dentro de la vivienda.

Este resurgimiento de la cocina como espacio independiente responde a una demanda creciente por recuperar la individualidad de las estancias. Entre quienes han llevado a cabo reformas recientes, son cada vez más los que optan por delimitar la zona de cocinar, alejándose del concepto de espacio abierto que dominó la primera parte del siglo XXI. Por lo que un estilo considerado hasta hace poco desfasado comienza a reinterpretarse y a instalarse de nuevo en la vida doméstica actual.

Adiós a la cocina abierta

Durante décadas, las tendencias dominantes en interiorismo favorecieron la integración de cocina y salón, derribando paredes y apostando por ámbitos diáfanos donde conviven la zona de relax, la comida y el ocio. Este planteamiento buscaba facilitar la interacción entre quienes habitan la casa y sus invitados, permitiendo, por ejemplo, cocinar mientras se comparte una conversación en el sofá, y evitando el aislamiento de quien se encarga de las tareas culinarias. Sin embargo, este impulso hacia la apertura total está experimentando un giro.

La recuperación de estilos vintage, que ha calado con fuerza tanto en la moda como en la decoración, se manifiesta ahora en la preferencia por cocinas cerradas. La convivencia entre espacios diferenciados vuelve a considerarse atractiva por motivos diversos, entre los que se incluyen la privacidad, el orden y el carácter arquitectónico de los hogares. El resultado es un renovado interés por aquellas disposiciones que, hasta hace poco, parecían condenadas a desaparecer.

La tendencia retro vuelve a imponerse

El regreso de la cocina cerrada viene motivado por varios factores, según se desprende de la evolución de gustos en reformas y cambios de vivienda. Aunque a finales del siglo XX proliferó la idea de que eliminar los tabiques favorecía la luz natural y la socialización, cada vez más personas han identificado los inconvenientes del espacio abierto: olores de comida que lo invaden todo, utensilios y electrodomésticos a la vista y tareas domésticas siempre presentes en el ambiente principal del hogar.

De este modo, la cocina tradicional ofrece ventajas concretas que muchas familias valoran. Permite acotar el desorden y contener olores y ruidos, manteniendo el salón y el comedor como entornos para el descanso y la convivencia, libres del trasiego culinario. Además, contribuye a conservar la identidad arquitectónica de los pisos, recuperando la distribución original de los espacios y facilitando la funcionalidad en el día a día.

El retorno a una estancia dedicada íntegramente a cocinar y preparar comidas se traduce en una mayor privacidad para quienes buscan un hogar más ordenado, cálido y atemporal. Las cenas ya no quedan marcadas por el bullicio y las fragancias de la cocina. Tampoco por encimeras llenas de útiles culinarios a la vista de invitados y miembros de la familia. Es así como la cocina se revaloriza, no solo como un lugar para preparar alimentos, sino como un refugio doméstico que ofrece comodidad y personalidad a cada vivienda.

Todo apunta a que, tras años de protagonismo absoluto del espacio abierto, la cocina cerrada ha recuperado su posición como referente dentro del diseño de interiores contemporáneo. Queda por ver cuántos hogares seguirán esta tendencia en el futuro y hasta dónde llegará la consolidación de este enfoque vintage en las próximas reformas.

