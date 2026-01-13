España

Un hombre de 70 años sufre una descarga eléctrica de 25.000 voltios mientras trabajaba en Benamejí, Córdoba

El operario estaba realizando tareas en una torre de alta tensión, a la que ha permanecido asegurado por el arnés

Un trabajador de 70 años sufre una descarga eléctrica de unos 25.000 voltios mientras trabaja. El operario estaba realizando tareas en una torre de alta tensión en el paraje Dehesa Boyal, dentro del diseminado Alcachófares Altos, en Benamejí (Córdoba), según ha informado el servicio 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Efectivos de los servicios de emergencia, entre ellos cinco bomberos y tres vehículos del parque de Lucena, han empleado un vehículo autoescala para rescatar al hombre, quien permanecía asegurado por el arnés tras el accidente, según informa Europa Press. Los bomberos han confirmado que la víctima se hallaba consciente durante la evacuación.

Alrededor de las 18:00 horas, el teléfono 112 recibió el aviso y activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, la Policía Local y a la empresa suministradora de electricidad. El herido fue trasladado al Hospital Reina Sofía tan pronto fue rescatado. No obstante, su estado no ha trascendido a la prensa. El 112 comunicó el incidente a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, atendiendo los protocolos correspondientes, según recoge Europa Press.

Noticia en ampliación.

