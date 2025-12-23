España

La mayoría de los accidentes laborales se producen yendo al trabajo: el 72% de los casos son desplazamientos ‘in itinere’

Los sectores con más movilidad, como logística y sanidad, concentran la mayoría de los siniestros

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un accidente de tráfico entre un vehículo y un camión (Europa Press)

Los desplazamientos laborales se han consolidado como el punto más vulnerable en materia de seguridad en el trabajo en España, según el II Informe de Seguridad Vial Laboral, elaborado por GAD3 a iniciativa de RACE y la Fundación RACE, con respaldo de FIA Foundation, presentado en diciembre de 2025.

El informe destaca que, a pesar de los avances en prevención, la gestión de la movilidad sigue representando una amenaza, con carencias en formación, planificación de rutas y protocolos, especialmente en los trayectos in itinere.

En 2024 se registraron 76.327 siniestros viales laborales, el 11,8% de la siniestralidad total laboral. El 72% ocurrieron durante los desplazamientos in itinere (54.993) que acabaron con 239 fallecidos: 104 durante la actividad laboral y 135 mientras iban o volvían del trabajo. Los accidentes derivados de desplazamientos suponen casi el 30% de los fallecimientos por accidente de trabajo, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en el entorno laboral.

Los más afectados

La mayoría de estos incidentes afectan a sectores con gran dinamismo y movilidad, como la logística y la distribución de mercancías. El sector sanitario y los servicios de emergencia también presentan tasas elevadas debido a la naturaleza de sus traslados.

El informe, basado en más de 2.500 entrevistas a trabajadores, autónomos y responsables de prevención, junto con análisis de datos de INE, DGT y el Ministerio de Trabajo, identifica diferencias en la percepción del riesgo y necesidades según el colectivo.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un accidente de tráfico (GUARDIA CIVIL)

El 29% de asalariados y autónomos indica haber sufrido un siniestro in itinere; el 21% y el 23%, respectivamente, durante la jornada laboral. Entre los factores de riesgo, los asalariados citan el cansancio, el estrés, el uso del móvil y el estado del vehículo; los autónomos señalan la falta de formación y apoyo institucional.

Solo el 14% de los asalariados ha recibido entrenamiento práctico en conducción orientada a riesgos laborales y apenas el 27% afirma que existen normas específicas sobre el uso del móvil o mantenimiento del vehículo en su empresa. El 70% de los autónomos no ha recibido formación en seguridad vial y uno de cada cuatro desconoce sus coberturas contratadas.

Retos y soluciones

En este contexto, las empresas enfrentan el reto de adaptar sus planes de prevención a nuevas realidades laborales, como el teletrabajo parcial y la flexibilidad horaria, que modifican los patrones de movilidad. A su vez, el informe señala la importancia de campañas de sensibilización y la inversión en tecnología para mejorar la seguridad de los desplazamientos.

Organizaciones empresariales y sindicatos han comenzado a reclamar mayores recursos públicos para la formación vial y el refuerzo de los controles sobre el cumplimiento de normativas. Además, la colaboración entre administraciones y empresas se considera clave para desarrollar estrategias coordinadas, especialmente en sectores con alta movilidad como el transporte, la construcción y los servicios.

Cerca de un 30% de los conductores sufren amaxofobia, el temor irracional a ponerse al volante

Los responsables de prevención consultados por GAD3 insisten en la necesidad de reforzar planes y protocolos internos de movilidad, ya que solo seis de cada diez empresas cuentan con protocolos específicos.

Aunque el 82% percibe mejoras en la seguridad vial, su integración sigue siendo insuficiente. El informe adquiere relevancia en el contexto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que incorpora medidas de formación y prevención, y la declaración de 2026 como Año de la Seguridad Laboral, junto al trigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que buscan impulsar políticas eficaces para reducir la siniestralidad y promover entornos de trabajo más saludables.

Temas Relacionados

Accidente LaboralTrabajadores SanitariosAutónomos EspañaDGTINEMinisterio de TrabajoSeguridad VialMovilidadEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

No eres tú, es la otra persona: los celos sí funcionan matemáticamente para detectar infidelidades, según la psicología

El neuroticismo ha sido uno de los agentes clave para detectar una infidelidad

No eres tú, es la

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

El líder de Vox avisa que, aunque solo se de necesite de su abstención, el resultado en las elecciones le da licencia para exigir más a cambio de sus votos, aunque no matiza si pedirá entrar o no en el Gobierno autonómico

Abascal promete que no regalará

Dónde invertir el Gordo y los premios de la Lotería de Navidad: depósitos, fondos, pisos, bolsa... Las alternativas para que el dinero no se esfume

El verdadero reto empieza tras ganar los 400.000 euros de El Gordo, ya que el 70% de los premiados acaban arruinados en cinco años; por ello, los expertos recomiendan proteger el capital, diversificar los riesgos y pensar a largo plazo

Dónde invertir el Gordo y

Alerta en seis provincias por riesgo de nieve y oleaje: temperaturas este martes de hasta -2ºC

El noreste peninsular espera acumulación de nieve, mientras las precipitaciones se desplazan hacia la vertiente cantábrica y el sur de Andalucía

Alerta en seis provincias por

El BCE mantendrá en 2026 los tipos de interés en “modo pausa” tras controlar la inflación e impulsar el crecimiento de la eurozona

Los analistas no anticipan cambios en las tasas oficiales y si se producen “serán mínimos”; vaticinan que el guardián del euro siga con el precio del dinero en torno al 2%, salvo un giro inesperado de la economía

El BCE mantendrá en 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal promete que no regalará

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

Juan Antonio Delgado, de guardia civil a candidato de Podemos en Andalucía: “Un general no pagaba casa, les importaba un bledo que los de abajo viviésemos mal”

María Guardiola solicita a Vox que se abstenga para permitir un gobierno en solitario del PP en Extremadura

La Audiencia Nacional dicta sentencia contra 29 personas en el mayor pelotazo de la trama Púnica: condenados cinco exalcaldes del PP y uno del PSOE

ECONOMÍA

Dónde invertir el Gordo y

Dónde invertir el Gordo y los premios de la Lotería de Navidad: depósitos, fondos, pisos, bolsa... Las alternativas para que el dinero no se esfume

El BCE mantendrá en 2026 los tipos de interés en “modo pausa” tras controlar la inflación e impulsar el crecimiento de la eurozona

La CNMC eleva al 6,58% la tasa de retribución financiera para las redes eléctricas en España hasta 2031

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores