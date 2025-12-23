La mayoría de los accidentes laborales se producen yendo al trabajo: el 72% de los casos son desplazamientos ‘in itinere’

Imagen de archivo de un accidente de tráfico entre un vehículo y un camión (Europa Press)

Los desplazamientos laborales se han consolidado como el punto más vulnerable en materia de seguridad en el trabajo en España, según el II Informe de Seguridad Vial Laboral, elaborado por GAD3 a iniciativa de RACE y la Fundación RACE, con respaldo de FIA Foundation, presentado en diciembre de 2025.

El informe destaca que, a pesar de los avances en prevención, la gestión de la movilidad sigue representando una amenaza, con carencias en formación, planificación de rutas y protocolos, especialmente en los trayectos in itinere.

En 2024 se registraron 76.327 siniestros viales laborales, el 11,8% de la siniestralidad total laboral. El 72% ocurrieron durante los desplazamientos in itinere (54.993) que acabaron con 239 fallecidos: 104 durante la actividad laboral y 135 mientras iban o volvían del trabajo. Los accidentes derivados de desplazamientos suponen casi el 30% de los fallecimientos por accidente de trabajo, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en el entorno laboral.

Los más afectados

La mayoría de estos incidentes afectan a sectores con gran dinamismo y movilidad, como la logística y la distribución de mercancías. El sector sanitario y los servicios de emergencia también presentan tasas elevadas debido a la naturaleza de sus traslados.

El informe, basado en más de 2.500 entrevistas a trabajadores, autónomos y responsables de prevención, junto con análisis de datos de INE, DGT y el Ministerio de Trabajo, identifica diferencias en la percepción del riesgo y necesidades según el colectivo.

Imagen de archivo de un accidente de tráfico (GUARDIA CIVIL)

El 29% de asalariados y autónomos indica haber sufrido un siniestro in itinere; el 21% y el 23%, respectivamente, durante la jornada laboral. Entre los factores de riesgo, los asalariados citan el cansancio, el estrés, el uso del móvil y el estado del vehículo; los autónomos señalan la falta de formación y apoyo institucional.

Solo el 14% de los asalariados ha recibido entrenamiento práctico en conducción orientada a riesgos laborales y apenas el 27% afirma que existen normas específicas sobre el uso del móvil o mantenimiento del vehículo en su empresa. El 70% de los autónomos no ha recibido formación en seguridad vial y uno de cada cuatro desconoce sus coberturas contratadas.

Retos y soluciones

En este contexto, las empresas enfrentan el reto de adaptar sus planes de prevención a nuevas realidades laborales, como el teletrabajo parcial y la flexibilidad horaria, que modifican los patrones de movilidad. A su vez, el informe señala la importancia de campañas de sensibilización y la inversión en tecnología para mejorar la seguridad de los desplazamientos.

Organizaciones empresariales y sindicatos han comenzado a reclamar mayores recursos públicos para la formación vial y el refuerzo de los controles sobre el cumplimiento de normativas. Además, la colaboración entre administraciones y empresas se considera clave para desarrollar estrategias coordinadas, especialmente en sectores con alta movilidad como el transporte, la construcción y los servicios.

Los responsables de prevención consultados por GAD3 insisten en la necesidad de reforzar planes y protocolos internos de movilidad, ya que solo seis de cada diez empresas cuentan con protocolos específicos.

Aunque el 82% percibe mejoras en la seguridad vial, su integración sigue siendo insuficiente. El informe adquiere relevancia en el contexto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que incorpora medidas de formación y prevención, y la declaración de 2026 como Año de la Seguridad Laboral, junto al trigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que buscan impulsar políticas eficaces para reducir la siniestralidad y promover entornos de trabajo más saludables.