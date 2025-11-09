España

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

“Todas las funcionalidades se incorporan en un entorno seguro, con las máximas garantías de protección de la información”, destacan desde el organismo

Un juez con la toga
Un juez con la toga negra reglamentaria

El Consejo General del Poder Judicial ha puesto a disposición de jueces y juezas nuevas funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial, manteniendo así su compromiso de “impulsar”, a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), "el desarrollo e incorporación“ de estas tecnologías.

De esta manera, el CENDOJ ha desarrollado la suite de aplicaciones KENDOJ, “un conjunto de herramientas diseñado específicamente para su uso profesional dentro del ámbito jurisdiccional y orientado a optimizar el acceso a la información jurídica”. Entre las nuevas funcionalidades incorporadas destacan la generación automática de resúmenes IA de documentos y un asistente conversacional.

Las nuevas herramientas de IA

Para la elaboración de resúmenes, la IA generativa extrae información relevante de manera “clara, concisa y estructurada”, tanto de documentos aportados por los usuarios como de resoluciones judiciales ya integradas en el fondo documental del CENDOJ.

En el caso de las sentencias, “el CENDOJ ha desarrollado un prompt -es decir, una instrucción que se da a un sistema de IA para que genere una respuesta o realice una tarea- específico que permite alcanzar una mejor comprensión de la sentencia elegida. Esta funcionalidad está disponible tanto para generar contenidos de forma masiva dentro del Fondo Documental como para que el usuario pueda generar el resumen sobre el documento que resulte de su interés”.

Por lo que respecta al asistente conversacional, este facilita la interacción en tiempo real con el contenido de los documentos, respondiendo a preguntas frecuentes predefinidas y permitiendo formular nuevas consultas para obtener respuestas inmediatas. “Ello permite una importante reducción del tiempo empleado para la consulta del contenido, así como un aumento de la eficiencia en el acceso a partes concretas de la información”, destacan desde el CGPJ.

“Un entorno seguro, con las máximas garantías de protección de la información”

“Ambas herramientas constituyen nuevos casos de uso de la Inteligencia Artificial al servicio de la Carrera judicial, con el objetivo de optimizar el desempeño de la función jurisdiccional con nuevos y mejores medios”, explican, pero matizan que “todas las funcionalidades se incorporan en un entorno seguro, con las máximas garantías de protección de la información, gracias a la licencia adquirida para su desarrollo e implementación”.

Además, “el CENDOJ fomenta al máximo la trazabilidad de la información y el máximo grado de protección de los derechos fundamentales en este tipo de funcionalidades basadas en IA, evitando sesgos y explotaciones que puedan incidir sobre grupos vulnerables y respetando, en todo caso, su intimidad y la protección de los datos de carácter personal”.

Los prototipos pioneros de IA

Antes de la implementación de KENDOJ con sus nuevas funcionalidades, el CENDOJ ya había comenzado a desarrollar e incorporar herramientas basadas en inteligencia artificial para facilitar el trabajo jurisdiccional. Por ejemplo, se han desarrollado cinco prototipos pioneros de IA bajo la dirección del CENDOJ, cuya finalidad era aumentar la coherencia jurisprudencial, optimizar la gestión del conocimiento jurídico y facilitar la labor de jueces y tribunales.

La Reina Letizia ha defendido que la Inteligencia Artificial "bien utilizada puede ser muy útil" pero ha recordado que "la inteligencia humana es irreemplazable". (Europa Press)

Uno de esos prototipos fue un comparador jurisprudencial que permite al juez identificar de forma automática sentencias similares o divergentes respecto a un asunto determinado; se informó que esta herramienta potencia la capacidad de distinguir entre estimaciones, desestimaciones o fallos parciales, lo que tiene una gran utilidad en litigios masivos.

Otro de ellos se centró en búsquedas inteligentes semánticas: la IA entiende consultas en lenguaje natural sin necesidad de utilizar decenas de campos técnicos, interpretando la intención y proporcionando resultados relevantes jerarquizados según criterios de jurisprudencia. También se trabajó en herramientas que permiten realizar consultas en lenguaje natural a la base de datos del CENDOJ —que ya reúne millones de resoluciones judiciales—, con el objeto de “hacer consultas mediante lenguaje natural, comprender de una manera más ágil el contenido de una resolución judicial”.

