Algunas mujeres sufren hemorragias nasales, picor en los pies y alucinaciones después del orgasmo (y la ciencia dice que es normal)

Un estudio estadounidense es el primero en recoger los síntomas más inusuales del orgasmo femenino

Un estudio recoge por primera vez síntomas inusuales del orgasmo femenino (Christin Klose/dpa)

Ni espasmos musculares en la pelvis ni un agradable hormigueo en el abdomen. Tras el orgasmo, algunas mujeres experimentan hemorragias nasales, estornudos, dolor de oído e, incluso, alucinaciones. Síntomas inusuales (entre el 4% y el 2 % de la población los vive) pero que la ciencia asegura que son normales y que no implican ningún problema de salud.

Ha sido un equipo de la Facultad de Medicina Feinberg Universidad Northwestern (Estados Unidos) el que se ha propuesto analizar con qué frecuencia las mujeres experimentan respuestas inusuales al orgasmo. Las investigadores consideran que estos hallazgos son necesarios para concienciar y tranquilizar a las mujeres, afirmando que este tipo de respuestas se consideran una respuesta sexual normal. Estas reacciones físicas y emocionales inusuales son conocidas como fenómenos periorgásmiscos.

Para el estudio, cuyos resultados han sido publicados en la Journal of Women’s Health, un total de 3.800 mujeres vieron un breve video publicado en redes sociales que explicaba los fenómenos periorgásmicos. Posteriormente, pudieron responder una encuesta anónima de seis preguntas sobre síntomas o respuestas físicas o emocionales inusuales que experimentan al tener un orgasmo.

De las 86 mujeres (de 18 años o más) que se identificaron como mujeres que experimentaban fenómenos periorgásmicos, el 61 % reportó experimentar síntomas físicos, el 88 % reportó experimentar respuestas emocionales, más de la mitad (52 %) experimentó más de un síntoma y el 21 % experimentó síntomas tanto físicos como emocionales. Si bien la mayoría (69 %) experimentó estos síntomas solo ocasionalmente con el orgasmo, el 17 % los experimentó de forma constante. La mayoría (51 %) experimentó síntomas exclusivamente con la actividad sexual en pareja, el 9 % durante la masturbación y el 14 % con el uso de un vibrador.

Llanto, risa y bostezos: los otros síntomas del orgasmo

Entre las reacciones físicas más inusuales y que fueron registradas por los científicos se encuentran dolor de cabeza (33 %), debilidad muscular (24 %), dolor o picor en el pie (19 %), dolor o picazón en la cara (6 %), estornudos (4 %), bostezos (3 %), dolor u otra sensación en el oído (2 %), y hemorragia nasal (2 %). Por otra parte, Los síntomas emocionales fueron llorar (63%), tristeza o ganas de llorar con una experiencia sexual positiva (43%), reír (43%) y alucinaciones (4%).

Así lo indicó un estudio que mostró el porcentaje de orgasmos alcanzados de las personas según la orientación sexual. ¿Qué se esconde detrás de esta brecha orgásmica?

“Si bien se han reportado casos de mujeres que ríen, lloran o presentan síntomas físicos inusuales durante el orgasmo, este es el primer estudio que caracteriza estos fenómenos y cuándo es más probable que ocurran”, resalta la doctora Lauren Streicher, autora principal del estudio y profesora clínica de obstetricia y ginecología. “Las mujeres deben saber que si se ríen a carcajadas cada vez que tienen un orgasmo (y no hay nada divertido), no están solas”.

Los investigadores comprobaron que estos fenómenos periorgásmicos son más comunes durante las experiencias sexuales en pareja que en solitario, y consideran que que puede deberse a la interacción social y emocional con el sexo en pareja. “Postulamos que la presencia de una pareja puede evocar respuestas psicológicas y fisiológicas más complejas, lo que sugiere la participación de un componente emocional”, explican.

*Con información de Europa Press

