Rutte se pronuncia por primera vez tras el órdago a Groenlandia para elogiar el papel de Trump en la OTAN y eludir la disputa: “El Ártico debe ser seguro”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro croata (REUTERS/Antonio Bronic)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha optado este lunes por un ejercicio de equilibrio en su primera comparecencia pública desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureciera su discurso sobre Groenlandia tras el éxito de su operación militar en Venezuela. En una rueda de prensa en Zagreb junto al primer ministro croata, Andrej Plenkovic, el ex primer ministro neerlandés ha evitado cualquier condena explícita a las amenazas de Washington sobre el territorio autónomo danés y, sobre todo, ha esquivado un gesto de solidaridad directa hacia Dinamarca, uno de los miembros de la Alianza Atlántica.

Rutte, atrapado entre la necesidad de mantener la cohesión interna de la OTAN y la presión que ejerce el principal contribuyente militar de la organización, ha preferido desplazar el foco hacia la “prioridad” estratégica del Ártico, un concepto que le permite hablar de seguridad colectiva sin entrar en la disputa política que ha abierto Trump con Copenhague. “Todos los aliados coinciden en la importancia del Ártico”, ha asegurado ante los periodistas, insistiendo en que su función es garantizar que “toda la Alianza sea lo más segura posible”.

Ese mensaje, aparentemente neutro, contrasta con la gravedad del contexto. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, había advertido días antes de que si Estados Unidos atacara Groenlandia, territorio bajo soberanía danesa, sería “el fin de la OTAN”, una organización creada precisamente para disuadir agresiones entre sus miembros y desde fuera. La contundencia de Frederiksen no ha encontrado eco público en el secretario general, que hasta ahora solo ha abordado el asunto en privado, en una conversación el pasado viernes con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, centrada, según fuentes aliadas, en “la importancia del Ártico” y en las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania.

La OTAN se refugia en el Ártico

En Zagreb, Rutte ha explicado que los países aliados están trabajando para dar “un seguimiento práctico” a las conversaciones iniciadas por varios Estados del Alto Norte, entre ellos Alemania y el Reino Unido, para establecer una mayor presencia de la OTAN en la región ártica. “Aplaudo el hecho de que nuestros colegas que limitan con el Ártico se hayan unido, hayan trabajado juntos y hayan decidido involucrar cada vez más a la OTAN”, ha dicho, subrayando que el objetivo es garantizar “de forma colectiva” que esa zona “siga siendo segura”.

La insistencia en el Ártico no es casual. El deshielo provocado por los cambios en los patrones meteorológicos está abriendo nuevas rutas marítimas y facilitando el acceso a recursos estratégicos, lo que, según la Alianza, incrementa el interés y la actividad de actores como Rusia y China. Rutte ha recordado que de los ocho países que se encuadran dentro de la región ártica, siete pertenecen a la OTAN —Estados Unidos, Canadá, Dinamarca a través de Groenlandia, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia— y solo uno, Rusia, queda fuera, aunque Pekín “se ha convertido en una especie de país ártico” por el volumen de sus actividades y su interés en la zona.

“Tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que el Ártico siga siendo seguro”, ha repetido el secretario general, ligando esa misión a la defensa colectiva que define a la OTAN. Desde 2025, a petición de los siete aliados del Alto Norte, la organización se ha implicado más en esa región, que Rutte ha descrito como “una parte vital del territorio de la OTAN”.

En ese marco, el único momento en que el holandés ha mencionado a Dinamarca ha sido para elogiar sus inversiones en defensa. Ha destacado que Copenhague está comprando más cazas F-35 y ha invertido millones de euros en “material de Estados Unidos” para defender no solo Dinamarca, sino también la OTAN y Groenlandia. “Estamos trabajando realmente juntos”, ha afirmado, omitiendo cualquier referencia a una crisis interna.

El contraste con Bruselas

Mientras en Zagreb se imponía la cautela, desde Suecia el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, utilizaba un tono diametralmente opuesto. Preguntado por las consecuencias de que Estados Unidos se hiciera con Groenlandia por la fuerza, Kubilius fue tajante: “Coincido con la primera ministra danesa en que sería el fin de la OTAN”. La coincidencia entre una jefa de Gobierno y un miembro de la Comisión Europea subraya hasta qué punto la inquietud se ha instalado en las capitales europeas.

Kubilius recordó además que, si Dinamarca sufriera una agresión militar por parte de Estados Unidos, el resto de países de la Unión Europea estarían obligados a acudir en su defensa en virtud del artículo 42.7 del Tratado de la UE, que establece la cláusula de asistencia mutua. “Dependerá en gran medida de Dinamarca, de cómo reaccione y cuál sea su posición, pero sin duda existe esa obligación de los Estados miembros de prestar asistencia mutua si otro Estado miembro se enfrenta a una agresión militar”, subrayó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

Rutte, Trump y el gasto militar

La prudencia del secretario general no se limita a Groenlandia. En Zagreb volvió a prodigar elogios a Donald Trump por su papel en el aumento del gasto en defensa de los aliados. Rutte defendió que el presidente estadounidense “está haciendo cosas buenas para la OTAN al empujarnos a todos a gastar más para igualar lo que gasta Estados Unidos” y recordó que en la última cumbre de la Alianza en La Haya se acordó elevar el objetivo hasta el 5% del PIB, con un 3,5% estrictamente dedicado a defensa.

“Cuando aplaudo a alguien, lo hago basándome en hechos, y creo que los hechos están ahí”, insistió, replicando a quienes le critican por un tono considerado excesivamente complaciente con Trump. También subrayó que la OTAN ya ha alcanzado el famoso 2% de gasto comprometido en 2014 en Gales y que ahora avanza hacia el 3,5%, algo que, a su juicio, no habría sido posible sin la presión del magnate.