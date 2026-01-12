Receta de alboronía, el precursor del pisto manchego que se prepara con calabaza y berenjena

Receta de pisto andaluz (Adobe Stock)

La alboronía es uno de los guisos de verduras más antiguos de la cocina española en general, y de la de Andalucía en particular. De hecho, este plato es considerado el antecesor directo del pisto manchego, todo un clásico de nuestra cocina actual.

Este plato emblemático destaca por su colorido y su sabor, gracias a la combinación de calabaza, berenjena, pimiento y tomate, ingredientes que evocan la huerta andaluza. Su origen se remonta a la época andalusí y, tradicionalmente, se servía en las casas más humildes. Con el tiempo, este plato se convirtió en un símbolo de la Cuaresma, al ser una receta que carece de ingredientes cárnicos.

Para disfrutarla al máximo, es imprescindible respetar los tiempos de cocción de las verduras, cocinando todo el conjunto a fuego lento el tiempo suficiente para que los sabores se impregnen. Acompañada de un huevo frito o a la plancha y de un buen trozo de pan para mojar, esta receta se convierte en el aliado perfecto para una comida completa, nutritiva y llena de sabor.

Receta de alboronía

La alboronía es un guiso de hortalizas donde la calabaza y la berenjena son protagonistas, acompañadas de pimientos y tomate. El resultado es un plato de textura melosa y sabor profundo, ideal como plato principal vegetariano o como acompañamiento. Se puede servir caliente, templada o fría, y admite variantes como la adición de garbanzos cocidos o huevo duro picado.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

1 kg de calabaza (pelada y cortada en dados)

1 berenjena grande (pelada y cortada en dados)

1 cebolla grande

1 o 2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

3 o 4 tomates maduros (pelados y picados, o 400 g de tomate triturado)

1 hoja de laurel

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

(Opcional) Comino molido, pimentón dulce y huevo duro picado

Cómo hacer alboronía, paso a paso

Lava y corta en dados la calabaza, la berenjena, los pimientos, la cebolla y los tomates. En una cazuela amplia, cubre el fondo con aceite de oliva. Sofríe la cebolla y los ajos picados junto a la hoja de laurel hasta quedar transparentes. Añade los pimientos y rehoga varios minutos hasta que comiencen a ablandarse. Incorpora la berenjena y la calabaza, salteando bien para que se impregnen de los sabores. Agrega el tomate picado o triturado. Sazona con sal, pimienta y, si lo deseas, una pizca de comino o pimentón. Baja el fuego, tapa la cazuela y cocina a fuego lento durante 30 minutos removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue. Si observas que la mezcla se seca, añade un poco de agua o caldo vegetal. Rectifica de sal y sirve caliente, templada o fría. Puedes acompañar con huevo duro picado por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para cuatro personas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Bajo en calorías y grasas

Alto contenido en fibra vegetal

Fuente de vitamina A, C y potasio

Aporta antioxidantes naturales

Sin colesterol

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La alboronía se puede conservar en un recipiente hermético en el frigorífico hasta tres días. También admite congelación, aunque la textura de la calabaza y la berenjena puede cambiar ligeramente tras descongelar.