España

Receta de alboronía, el precursor del pisto manchego que se prepara con calabaza y berenjena

Acompaña esta versión primigenia del pisto, de origen andalusí, con un sencillo huevo a la plancha y un buen trozo de pan

Guardar
Receta de pisto andaluz (Adobe
Receta de pisto andaluz (Adobe Stock)

La alboronía es uno de los guisos de verduras más antiguos de la cocina española en general, y de la de Andalucía en particular. De hecho, este plato es considerado el antecesor directo del pisto manchego, todo un clásico de nuestra cocina actual.

Este plato emblemático destaca por su colorido y su sabor, gracias a la combinación de calabaza, berenjena, pimiento y tomate, ingredientes que evocan la huerta andaluza. Su origen se remonta a la época andalusí y, tradicionalmente, se servía en las casas más humildes. Con el tiempo, este plato se convirtió en un símbolo de la Cuaresma, al ser una receta que carece de ingredientes cárnicos.

Para disfrutarla al máximo, es imprescindible respetar los tiempos de cocción de las verduras, cocinando todo el conjunto a fuego lento el tiempo suficiente para que los sabores se impregnen. Acompañada de un huevo frito o a la plancha y de un buen trozo de pan para mojar, esta receta se convierte en el aliado perfecto para una comida completa, nutritiva y llena de sabor.

Receta de alboronía

La alboronía es un guiso de hortalizas donde la calabaza y la berenjena son protagonistas, acompañadas de pimientos y tomate. El resultado es un plato de textura melosa y sabor profundo, ideal como plato principal vegetariano o como acompañamiento. Se puede servir caliente, templada o fría, y admite variantes como la adición de garbanzos cocidos o huevo duro picado.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de calabaza (pelada y cortada en dados)
  • 1 berenjena grande (pelada y cortada en dados)
  • 1 cebolla grande
  • 1 o 2 dientes de ajo
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 3 o 4 tomates maduros (pelados y picados, o 400 g de tomate triturado)
  • 1 hoja de laurel
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • (Opcional) Comino molido, pimentón dulce y huevo duro picado

Cómo hacer alboronía, paso a paso

  1. Lava y corta en dados la calabaza, la berenjena, los pimientos, la cebolla y los tomates.
  2. En una cazuela amplia, cubre el fondo con aceite de oliva. Sofríe la cebolla y los ajos picados junto a la hoja de laurel hasta quedar transparentes.
  3. Añade los pimientos y rehoga varios minutos hasta que comiencen a ablandarse.
  4. Incorpora la berenjena y la calabaza, salteando bien para que se impregnen de los sabores.
  5. Agrega el tomate picado o triturado. Sazona con sal, pimienta y, si lo deseas, una pizca de comino o pimentón.
  6. Baja el fuego, tapa la cazuela y cocina a fuego lento durante 30 minutos removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue.
  7. Si observas que la mezcla se seca, añade un poco de agua o caldo vegetal.
  8. Rectifica de sal y sirve caliente, templada o fría. Puedes acompañar con huevo duro picado por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para cuatro personas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Bajo en calorías y grasas
  • Alto contenido en fibra vegetal
  • Fuente de vitamina A, C y potasio
  • Aporta antioxidantes naturales
  • Sin colesterol

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La alboronía se puede conservar en un recipiente hermético en el frigorífico hasta tres días. También admite congelación, aunque la textura de la calabaza y la berenjena puede cambiar ligeramente tras descongelar.

Temas Relacionados

Recetas SaludablesRecetas VegetarianasRecetas VeganasRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

España no se despide del frío y la Aemet prevé “nuevos frentes asociados a borrascas” que “barrerán” el país con lluvia y nieve

Las precipitaciones serán más intensas en Galicia, Castilla y León y Extremadura

España no se despide del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del

Sara Carbonero evoluciona favorablemente: su estado de salud tras una intervención que “la ha cogido menos fuerte”

La comunicadora se encuentra ya en planta y a la espera de seguir mejorando para poder ser dada de alta

Sara Carbonero evoluciona favorablemente: su

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio en Indonesia: “Estoy agradecida de haber vivido lo que viví con mis 4 ángeles”

La mujer de Fernando Martín agradece el apoyo recibido en un mensaje en redes sociales

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio

Avance de ‘La promesa’ del 12 al 16 de enero: el inquietante diagnóstico sobre la salud mental de Ángela

La serie de La 1 afronta una semana clave marcada por el psiquiatra de Ángela, decisiones límite y varias verdades que amenazan con salir a la luz

Avance de ‘La promesa’ del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así van las encuestas: Vox

Así van las encuestas: Vox sigue conquistando electorado y el bloque de la derecha amplía distancias con la izquierda

Un juzgado de Lugo descarta que la asignación de funciones de charcutería y panadería a una cajera de Carrefour suponga una modificación sustancial de contrato

Una madre retira la pensión de alimentos a su hija porque no quiere pasar el mes de agosto con ella: el juez le obliga a seguir pagando porque no puede exigir visitas

Un acuerdo verbal por WhatsApp y un pago mensual de 350 euros no evita el desahucio de una madre y su hija de seis años de una vivienda protegida

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 12 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 12 de enero

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de enero

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”