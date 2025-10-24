Can Yaman confiesa en ‘La Revuelta’ que aprendió español viendo a Broncano: “No te entendía y me venía abajo”

Can Yaman durante su paso por 'La Revuelta'. (RTVE)

Can Yaman se ha convertido en uno de los invitados más comentados de esta semana en La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1. Si bien es cierto que el presentador ya anunció hace unos días que cerraría la semana una “estrella internacional”, nadie se esperaba al actor turco. Yaman es un personaje muy conocido en España por su papel protagonista en la telenovela Erkenci Kuş, llamada aquí Pájaro soñador, y despierta pasiones allá por donde va. Y eso es precisamente lo que ha pasado en la noche de este jueves en el programa de la cadena pública.

Su visita ha sido por motivos profesionales, ya que está en España cerrando su nuevo proyecto audiovisual junto a la productora Secuoya. Para este trabajo, el turco se ha preparado a fondo hasta el punto de que lleva varios meses estudiando español. ¿Y qué mejor que un programa de televisión para demostrar sus conocimientos?

“Hola, español, por favor. Nada de inglés. Es un desafío para mí. Llevo un año estudiando español”, fueron las primeras palabras del intérprete al entrar en el plató. Su presentación, completamente en castellano, fue recibida con aplausos. Broncano, que no daba crédito al nivel del actor, le preguntó sorprendido si realmente había empezado de cero. “¿En un año hablas así?”, quiso saber el presentador, entre divertido e incrédulo.

Can Yaman asintió con una sonrisa y explicó que todo había comenzado precisamente con La Revuelta. “Empecé a estudiar español viéndote a ti”, confesó ante un Broncano que no sabía si reír o emocionarse. El actor, que desde hace meses dedica varias horas al día al estudio del idioma, mostró incluso los cuadernos donde apunta frases hechas, refranes y, por supuesto, alguna que otra palabrota. “Tengo dos libros llenos de expresiones españolas”, contó entre risas, mientras enseñaba a cámara algunas de sus notas.

El momento se volvió aún más divertido cuando el presentador hojeó uno de los cuadernos y descubrió expresiones tan castizas como “ser un paquete” o “mojar el churro”. “Es de las cosas más guapas que ha traído alguien en mucho tiempo. Podría tirarme toda la entrevista con estos cuadernos”, bromeó Broncano mientras el público no paraba de reír.

Pero la anécdota que más sorprendió a todos llegó poco después. Yaman, con total naturalidad, reveló que había creado una cuenta falsa en redes sociales para poder seguir el programa sin ser reconocido. “Me hice una cuenta privada para seguirte y ponía subtítulos para entenderte”, contó. “¿En serio? ¿Y aprendiste conmigo?”, le preguntó Broncano, todavía sorprendido. “No, me venía abajo porque no te entendía. Le preguntaba a mi profesor: ‘¿Qué dice ese tío?’”, respondió el actor, provocando una nueva oleada de risas en el plató.

A pesar de las dificultades iniciales, el protagonista de Viola come il mare ha logrado un dominio del español que dejó a todos impresionados. Según contó, dedica cuatro horas diarias al estudio del idioma y ha adoptado una inmersión total en la cultura española. “Tenía una cuenta en la que solo seguía páginas españolas. Escuchaba música, veía programas, leía noticias. Todo en castellano”, explicó. Pero Can Yaman no solo habla español e inglés. También domina el italiano, ya que vivió cinco años en Italia, alemán y por supuesto, el turco, su lengua materna.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando, entre bromas y confesiones, Can Yaman miró a Broncano y le dijo: “Tú eres mi ídolo”. El presentador, entre risas, le devolvió el cumplido: “Tú también eres mi ídolo”.