Los primeros invitados de ‘El Hormiguero’ para arrancar el año: rostros de ‘Machos Alfa’ y ‘El desafío’ con un gran regreso

Pablo Motos se prepara para mantener el liderazgo de su programa en 2026 con seis nuevos invitados

Pablo Motos en 'El Hormiguero'
Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Después de un 2025 cosechando grandes triunfos en audiencias, El Hormiguero vuelve a la carga en 2026 con una nueva tanda de invitados. Tras un parón navideño durante el cual se han emitido diversas reposiciones de los programas más destacados, Pablo Motos y su equipo regresarán al directo la próxima semana y, aunque tan solo habrá dos nuevos programas, contará con hasta seis invitados.

El regreso de El hormiguero marca el inicio del 2026 en la programación de Antena 3, con nuevos protagonistas que buscan captar la atención de la audiencia desde los primeros días del año. El programa conducido por Motos retoma su emisión el miércoles 7 y jueves 8 de enero, apostando por una combinación de figuras consolidadas de la cadena, actrices destacadas del ámbito de la ficción y un retorno televisivo que genera especial expectación.

La primera emisión del año contará con la presencia de Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, quienes presentarán la nueva temporada de Machos Alfa, cuyo estreno en Netflix está programado para el viernes 9 de enero. Las tres actrices aprovecharán su visita al plató para adelantar las claves de los próximos episodios.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

La cuarta entrega de la ficción seguirá explorando las paradojas de la masculinidad actual desde una perspectiva humorística. Este encuentro permitirá a la audiencia conocer detalles inéditos de la serie de los hermanos Caballero, que ha logrado consolidarse como uno de los referentes en la comedia.

El regreso de María José Campanario

El jueves tocará la promoción de uno de los formatos más destacados de la cadena para la temporada. Roberto Leal acudirá junto a María José Campanario y Eduardo Navarrete para anticipar la nueva edición de El desafío, prevista para estrenarse también el viernes 9 de enero en prime time.

Durante su intervención, los invitados desvelarán aspectos clave del concurso. Roberto Leal, el presentador del espacio de prime time, estará acompañado de dos de los nuevos participantes, quienes deberán superar los retos habituales del formato.

María José Campanario en 'Mask
María José Campanario en 'Mask Singer' (ATRESMEDIA).

De todos los nombres anunciados, sobresale el regreso de María José Campanario a El hormiguero, después de doce años sin pisar el plató del programa. Su última aparición se remonta a 2014 por su papel en Torrente 5, pero retorna en un contexto completamente distinto.

Tras una prolongada ausencia de la esfera mediática, Campanario ha ido dando pequeños pasos de regreso al foco, como su presencia en Mask Singer o Emparejados, ambos en Antena 3. Su participación se presenta como uno de los momentos más destacados de la semana para el espacio dirigido por Pablo Motos.

La batalla de audiencias

Este arranque de año también implica la reanudación de la ya tradicional competencia por la audiencia entre Pablo Motos y David Broncano, aunque este último, como de costumbre, aún no ha anunciado su primer invitado tras el parón navideño. Antes de las vacaciones, el programa de Antena 3 concluyó el año con cifras destacadas.

Karlos Arguiñano junto a Pablo
Karlos Arguiñano junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La visita de Karlos Arguiñano permitió que alcanzaran un 17,9% de cuota de pantalla, mientras que La 1 registró un 12,7% en el mismo horario. De esta manera, el equipo de Motos tratará de mantener el liderazgo en el access un año más.

