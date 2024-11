Ana Rosa se sincera sobre su cáncer y lo que le ayudó a mitigar los dolores: “Utilicé CBD, está legalizado y existe”

Ana Rosa Quintana, en 'El programa de Ana Rosa', fotografía de archivo. (Mediaset España)

vida privada al margen. Sin embargo, hay un tema del que no tiene problema en hablar y es sobre el cáncer de mama que ya ha superado en dos ocasiones y del que Ana Rosa Quintana es uno de los rostros más conocidos de la televisión del país. A pesar de pasar muchas horas frente a los micros y las cámaras, la presentadora intenta mantener su. Sin embargo, hay un tema del que no tiene problema en hablar y es sobre elque ya ha superado en dos ocasiones y del que intenta dar visibilidad.

En 2010, la comunicadora anunciaba su primera batalla contra la enfermedad, que lograba superar con éxito tras una intervención quirúrgica y un tratamiento de radioterapia. Once años después, en 2021, Ana Rosa anunciaba que el cáncer había vuelto a su vida y decía: “Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis”. No obstante, la enfermedad le obligó a retirarse de la pantalla durante una temporada.

Ahora, ha vuelto a hablar sobre su estado de salud, lo ha hecho durante una entrevista a Elisa Mouliaá, y ha desvelado cosas que hasta ahora se desconocían. Fue en su programa dónde anunció su recaída: “Me han detectado un carcinoma en una mama que requiere un tratamiento intenso” y eso le llevó a consumir una sustancia muy usada por algunas personas enfermas de cáncer.

Ana Rosa habla sin tapujos

Un año después, desde que anunció la triste noticia de su retirada en televisión a causa de los problemas de salud que tenía, la presentadora de Telecinco contaba como se encontraba y cómo había sido su proceso de recuperación. Pese a que no entró en detalles, sí que dijo que poco a poco estaba recuperando la normalidad de su vida y que no había sido fácil, ya que el tratamiento era fuerte.

Ana Rosa, sobre uno de los complementos naturales que utilizó durante el cáncer: "Está absolutamente legalizado" #TardeAR18N https://t.co/lI2eCd7TjQ — TardeAR (@TardeARtv) November 18, 2024

A su vuelta a plató decía: “He necesitado 16 sesiones de quimio, 15 de radio, dos intervenciones, incluidos parte de los ganglios linfáticos. Creo que esto hay que tomárselo con mucho cuidado con el lenguaje, no crear falsas expectativas“. Y con eso añadía que iba a tener que seguir tomando pastillas durante los siguientes cinco años.

Uso de CBD en su tratamiento

En la tarde de ayer, durante la emisión diaria del programa de TardeAR, Ana Rosa hablaba en directo con la actriz Elisa Mouliaá sobre diferentes temas. Uno de los que más se ha comentado es que la presentadora desveló que usó productos de CBD durante sus tratamientos.

Esto ha salido a la luz debido a que la web de venta, donde compraba la sustancia la presentadora, era de la intérprete, la cual ha tenido que cerrar tras sufrir el ataque de los haters. La televisiva decidía explicar las razones por las que decidió consumir este producto: “Yo utilicé unas gotitas de CBD cuando estaba con todos los tratamientos y la quimioterapia. También un champú con este compuesto. Es algo que está absolutamente legalizado y existe”.

Ana Rosa Quintana y Elisa Mouliaá, durante el programa de 'TardeAR' (Telecinco)

A la explicación anterior, esta añadía: “Es un producto derivado de la marihuana, pero que no es psicoactivo. Hacen una planta que no lleva el THC. Espero que no haya ningún incompetente y analfabeto que se meta con alguien por tener esta página”. Y Elisa aprovechaba su intervención en el programa para explicar los beneficios que esta sustancia trae a las personas que están enfermas.

El CBD se utiliza principalmente para mitigar los dolores. Mouliaá decía: “Es medicinal y combate el estrés, la ansiedad, la artritis, las migrañas y algunas afecciones relacionadas con el cortisol”. Ahora, se conoce un poco más sobre cómo pasó su batalla Ana Rosa y lo que le ayudó esta sustancia a sobrellevar mejor el proceso de recuperación.