España

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

Aunque su reingreso en la carrera fiscal ya se ha formalizado en lo que respecta a la Sección Social del Supremo, la Inspección de la Fiscalía General del Estado todavía tiene que analizar cómo afecta la condena a su condición de fiscal de Sala

Guardar
El fiscal general del Estado,
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (Diego Radamés - Europa Press)

El exfiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, está a las puertas de comenzar un nuevo capítulo en su carrera profesional tras la polémica condena que marcó su paso por la jefatura del Ministerio Público. Según confirman fuentes fiscales a EFE, se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo, un destino poco mediático y con menor carga de presión pública dentro de la Fiscalía del Alto Tribunal, que él mismo habría elegido en busca de un entorno más sosegado tras los últimos acontecimientos.

Aunque su reingreso en la carrera fiscal ya se ha formalizado en lo que respecta a la Sección Social del Supremo, el futuro inmediato de García Ortiz en la carrera fiscal todavía está por determinar. La Inspección de la Fiscalía General del Estado debe ahora analizar cómo afecta la condena a su condición de fiscal de Sala, la máxima categoría profesional dentro del Ministerio Público, y decidir si procede su suspensión o expulsión en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El propio alto tribunal consideró “excesivo” que su fallo tenga consecuencias automáticas sobre toda su carrera profesional, subrayando que las consecuencias extraprocesales de la condena no son de su competencia.

En paralelo, este mismo lunes, la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, ha anunciado la presentación de un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo para intentar anular la condena, un paso previo para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional, al argumentar que se habrían vulnerado derechos como la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. La Fiscalía del propio Tribunal Supremo también ha pedido la anulación del fallo, cuestionando los fundamentos jurídicos de la condena.

La condena al fiscal general

La sentencia del Tribunal Supremo que marcó el abrupto final de García Ortiz como fiscal general del Estado le impuso una pena de inhabilitación especial para el cargo durante dos años, además de una multa económica, por un delito de revelación de secretos.

Los magistrados consideraron probado que el entonces jefe del Ministerio Público participó en la difusión de un correo electrónico de carácter reservado, vinculado a un procedimiento judicial que afectaba al entorno personal de una figura política de primer nivel. Para el alto tribunal, esa actuación vulneró el deber de reserva inherente a su cargo y supuso un uso indebido de información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones.

El fallo subrayó la especial gravedad de los hechos por la posición institucional que ocupaba García Ortiz en el momento de producirse, al tratarse del máximo responsable de velar por la legalidad y la imparcialidad de la actuación de los fiscales. No obstante, el propio Supremo acotó expresamente el alcance de la pena, limitándola al ejercicio del cargo de fiscal general del Estado y evitando pronunciarse sobre su continuidad en la carrera fiscal, una cuestión que dejó en manos de los órganos competentes del Ministerio Público.

Temas Relacionados

JusticiaFiscalía General del EstadoÁlvaro García OrtizTribunal SupremoTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ascienden a tres las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026, tras confirmarse un caso en Cádiz

La víctima tenía 58 años. El número total de feminicidios asciende a 1.344 desde 2003

Ascienden a tres las mujeres

Aterriza en Madrid la primera pizzería 100% robótica: sin trabajadores, abierta 24 horas y supervisada por un famoso ‘pizzaiolo’

Este restaurante 100% automatizado abrirá su primera franquicia en España a lo largo de 2026, en el barrio madrileño de Chamberí

Aterriza en Madrid la primera

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Se descarta “de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”, asegura el juez Calama en un auto

La Audiencia Nacional archiva la

Facua denuncia a Alquiler Plus por exigir pagos indebidos a inquilinos

La inmobiliaria, explica la organización de consumidores, obliga a los arrendatarios a abonar 990 euros más IVA por gestiones en el alquiler de viviendas

Facua denuncia a Alquiler Plus

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional archiva la

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

El exjefe de gabinete de Mazón niega su responsabilidad cuando escribió a Salomé Pradas que “de confinar nada” el día de la DANA: “Yo soy periodista, no jurista”

Así van las encuestas: Vox sigue conquistando electorado y el bloque de la derecha amplía distancias con la izquierda

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un ciberataque a Endesa Energía compromete datos personales y financieros de sus clientes

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”