El fuerte viento en Cantabria deja rachas de 111 km/h en el aeropuerto

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), citados por Europa Press, muestran que además de los registros en el aeropuerto Seve Ballesteros, varias estaciones en Cantabria han reportado algunas de las rachas más intensas de viento en el país este viernes. En San Vicente de la Barquera, las ráfagas alcanzaron los 106 kilómetros por hora a las 11:40, mientras que en Castro Urdiales se anotaron 105 kilómetros por hora a las 12:10. En Sierrapando, zona de Torrelavega, se registraron 104 kilómetros por hora a las 11:50, y en Santander la estación marcó 103 kilómetros por hora a las 11:10. Estas cifras sitúan a estos enclaves en los puestos sexto, séptimo, octavo y décimo, respectivamente, dentro del ranking nacional de rachas más altas.

Según detalló Europa Press, la alerta naranja decretada para Cantabria abarca tanto las fuertes rachas de viento como la situación costera en el litoral. En el caso de la estación del aeropuerto Seve Ballesteros, el valor se midió hacia las 11:10 de la mañana y correspondió a la cuarta ráfaga más fuerte a nivel estatal. Por delante, solo se registraron valores superiores, como los 149 kilómetros por hora de Matxitxako (Vizcaya), donde la magnitud del viento también llevó a activar mecanismos de prevención.

La Agencia Estatal de Meteorología sitúa a Cantabria en una posición destacada dentro del mapa nacional de avisos por meteorología adversa esta jornada. De acuerdo con la información del organismo, la tendencia del viento viene acompañada de episodios reiterados de ráfagas en zonas específicas de la comunidad, especialmente en el litoral, donde la confluencia de factores atmosféricos ha provocado una mayor exposición a condiciones extremas, tal y como informó Europa Press.

El medio Europa Press puntualizó que la alerta naranja implica un nivel de riesgo importante para la población y la infraestructura, lo que lleva a reforzar las recomendaciones de precaución, especialmente en actividades al aire libre, circulación por carretera y operaciones portuarias. En regiones como Torrelavega y Castro Urdiales, los valores alcanzados por las rachas evidencian la variabilidad meteorológica de la franja norte peninsular.

Datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología y transmitidos por Europa Press, ilustran la magnitud del episodio de viento en Cantabria en comparación con el resto del territorio nacional. Los mayores registros nacionales se centraron en el norte, con Matxitxako, en Vizcaya, encabezando la lista y Cantabria aportando cuatro de los diez valores más altos dentro del ranking.

Estas condiciones meteorológicas han motivado la implementación de protocolos de vigilancia y el refuerzo de sistemas preventivos en el entorno costero cántabro, según publicó Europa Press. Se han emitido avisos puntuales a la navegación y a la actividad cercana al litoral, subrayando la importancia de atender las indicaciones de protección civil y autoridades locales hasta que remitan las rachas asociadas a este frente atlántico.

La presencia de vientos que superan los 100 kilómetros por hora eleva el riesgo de desprendimiento de objetos, incidentes en la carretera y alteraciones en los servicios habituales, sobre todo en zonas cercanas a la costa. Europa Press recoge que la situación se monitorea en tiempo real y la AEMET mantiene actualizaciones constantes sobre la evolución del fenómeno, recomendando a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.