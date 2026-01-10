España

La Aemet alerta del riesgo notable y fuerte de aludes en los Picos de Europa y en los Pirineos: avalanchas “capaces de enterrar a una persona”

El peligro es de nivel 4 sobre 5 en la zona en la que murieron tres montañeros a finales de diciembre de 2025

La borrasca Goretti, además de lluvias, fuertes vientos y un significativo temporal marítimo, ha traído a España nuevas nevadas que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos naranjas y amarillos. Así, las provincias afectadas son, con el nivel de riesgo importante, Huesca, Lleida y Navarra, con acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros en 24 horas y probabilidad de ventisca. En Asturias, León y Girona la alerta es amarilla este sábado.

Junto a estos, el organismo público también ha activado avisos por riesgo de aludes en varias zonas del Pirineo como, una situación sobre la que ya alertaba desde hace varios días. Estas advertencias se localizan en Lleida (Valle de Arán y Pirineo), en Navarra y en Huesca, donde la mayor inestabilidad se espera que se localice en los macizos occidentales y en el entorno de la divisoria fronteriza del resto.

Fue precisamente en esta última provincia en la que en la última semana de 2025 perdieron la vida cuatro personas a consecuencia de dos grandes avalanchas: una en el Pirineo Gállego, en la zona del Balneario de Panticosa, y otra en Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsa.

El alud en Panticosa que ha acabado con la vida de tres montañeros vascos (EFE)

Tanto para esta jornada como para el domingo, la Aemet ha emitido el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) para el Pirineo Navarro y Aragonés, y el Catalán, elaborado por el Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza. El nivel de peligro va por zonas y altitudes desde el 2 (limitado) al 4 (fuerte), ubicándose este último a partir de los 1.800 metros en Navarra, Jacetania y Gállego (Pirineo Navarro y Aragonés), y Arán - Franja norte Pallaresa (Pirineo Catalán). El riesgo notable (3) se localiza a partir de los 1.800 metros en Sobrarbe y Ribagorza (Pirineo Navarro y Aragonés), y en Ribagorzana - Vall Fosca, Pallaresa Perafita - Puigpedrós y Ter - Freser.

Navarra, Aragón y Cataluña: en aviso por riesgo de aludes en el Pirineo

Tanto en el Pirineo Navarro y Aragonés como en el Catalán, la Aemet alerta de este riesgo de aludes por la combinación de nieve reciente, de placas de viento y de capas débiles persistentes en cotas altas. Durante este sábado, las nevadas van a continuar en la zona, con 20-30 centímetros de nieve nueva en el Arán y norte de Pallaresa y unos 15-30 centímetros en los macizos occidentales y resto de la divisoria en la parte navarra y aragonesa. Esta se sumará a la caída en los días previos, “por lo que los espesores se van a incrementar considerablemente en algunas áreas”.

El organismo público destaca que, debido a esto, van a ser frecuentes las purgas de nieve reciente en las laderas suficientemente inclinadas, que pueden ser de tamaño pequeño o mediano (capaces de enterrar a una persona) e incluso grandes (capaces de destruir un vehículo) en las zonas en las que las acumulaciones sean mayores. Además, van a soplar fuertes vientos del noroeste que formarán nuevas placas en muchas orientaciones, aunque con preferencia en vertientes este y sur.

Junto a todo esto, estas estructuras podrán descansar sobre estratos débiles ubicados en el interior del manto, especialmente en las umbrías. “Todas estas formaciones se mantendrán inestables, y bastará el paso de un solo esquiador para colapsarlas, ocasionando aludes medianos o grandes, sin descartar alguno muy grande”, señala la Aemet en el BPA.

Labores de retirada de la
Labores de retirada de la nieve acumulada en carreteras y coches en Sallent de Gàllego tras la llegada de un temporal que traslada una masa de aire ártico a la Península Ibérica, a 9 de diciembre de 2024, en Huesca, Aragón (España). (Verónica Lacasa/Europa Press)

Riesgo también en los Picos de Europa

Además, el organismo público también ha emitido el Boletín para el Parque Nacional de los Picos de Europa, con una previsión de peligro notable (3) durante todo el fin de semana. Esto se debe a la combinación de nieve reciente, la formación de placas de viento y la presencia de capas débiles persistentes en el manto nivoso.

Se han detectado distintos factores de inestabilidad que podrían dar lugar a aludes medianos o incluso mayores. La agencia, además, recuerda que no existe el riesgo cero y que los sucesos de tamaño pequeño o mediano también pueden ocasionar daños graves.

