Transportes aprueba que se suban los peajes de las autopistas en 2026: hasta un 4,7% y nuevas medidas de apoyo a usuarios habituales

El aumento de peajes a partir del 1 de enero tendrá un carácter acumulativo y se aplicará de manera gradual gracias a subvenciones que mitigarán el impacto de la inflación sobre los usuarios

La subida de tarifas
La subida de tarifas de los peajes se situará entre el 3,65% y el 4,68%, dependiendo de cada autopista, y afectará a varias vías de alta capacidad en todo el territorio nacional. (Europa Press)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado este martes una actualización de los peajes en las autopistas de titularidad estatal gestionadas mediante concesiones, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. La subida de tarifas se situará entre el 3,65% y el 4,68%, dependiendo de cada autopista, y afectará a varias vías de alta capacidad en todo el territorio nacional.

Entre las autopistas incluidas en esta medida se encuentran: AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46. La actualización se formaliza mediante una Orden ministerial, respaldada por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. Según transportes, este incremento responde a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y a la necesidad de ajustar progresivamente los peajes tras las medidas temporales adoptadas en 2023 para contener la subida del 4%.

Por su parte, las vías que están bajo la gestión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt), como las autopistas R-3, R-5, R-2, R-4, M-12, AP-7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y AP-41 (Madrid-Toledo), sufrirán un aumento uniforme del 2% en todas las categorías de vehículos. Esta actualización sigue lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 3 de diciembre sobre las tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado.

Gratuidad nocturna y ajuste gradual para suavizar el impacto de la subida

Asimismo, se mantiene la gratuidad nocturna, que permite circular sin coste entre las 00 h y las 6 h todos los días del año. Es importante recalcar que la AP-7 en su tramo de circunvalación de Alicante dejará de ser de peaje y será de uso libre tras la decisión del Consejo de Ministros del 9 de diciembre, por lo que no se verá afectada por esta actualización tarifaria.

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.

El Ministerio recuerda que la subida de 2026 tiene un carácter acumulativo, ya que busca compensar parcialmente el freno aplicado en 2023 mediante una subvención destinada a amortiguar el impacto de la elevada inflación. La ayuda, que se extenderá hasta finales de 2026, permitirá trasladar la diferencia de manera gradual al usuario, lo que evita un aumento brusco de los peajes.

Si no se hubiera aplicado esta medida, los incrementos oscilarían entre el 4,72% y el 5,86%. Para este ejercicio, el coste estimado de la subvención se sitúa en 15 millones de euros, elevando a más de 73 millones el total destinado por el Gobierno entre 2023 y 2025 para suavizar la subida de tarifas.

Bonificaciones y descuentos por uso frecuente

Además de las medidas extraordinarias, el Gobierno mantiene los descuentos para usuarios habituales. Algunas de estas bonificaciones se aplican en colaboración con las comunidades autónomas, y busca reducir los gastos de quienes utilizan las autopistas de manera regular. Las autopistas que ya cuentan con estas ventajas son: AP-71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena.

Así, la AP-9 aprobó en 2021 bonificaciones por uso frecuente, que se suman a descuentos previos, como la gratuidad de ciertos tramos mediante el peaje en sombra financiado por el Estado. La AP-66 ofrece incentivos para vehículos pesados y ligeros que circulen asiduamente por dicha carretera, mientras que la AP-68 aplica descuentos similares desde 2009, con la última actualización en 2021. En la AP-53, las bonificaciones aprobadas en 2025 imitan las ya establecidas en la AP-9 en 2021 y 2024, asegurando coherencia en la política de apoyo a los usuarios frecuentes.

*Con información de Europa Press.

