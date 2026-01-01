Las pensiones contributivas suben desde hoy un 2,7%, las mínimas más del 7% y las no contributivas, un 11,4%

El complemento destinado a reducir la brecha de género dentro del sistema de pensiones también experimentará un aumento desde este jueves, equivalente al aplicado a las pensiones contributivas y de clases pasivas. Según informó el medio, este incremento se suma a una serie de subidas automáticas que modificarán el monto mensual recibido por casi 13 millones de beneficiarios en España, a partir del 1 de enero. Las pensiones contributivas y las de clases pasivas aumentarán un 2,7%, mientras que las mínimas superarán el 7% de incremento, y las no contributivas, junto con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), crecerán un 11,4%. Esta revalorización obedece a la normativa vigente que vincula estos incrementos a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), buscando proteger el poder de compra de los perceptores frente a la inflación.

De acuerdo con el medio, la revalorización de un 2,7% aplicada a las pensiones contributivas y a las de clases pasivas sigue la fórmula establecida en las reformas recientes de la ley, que establecen que el ajuste anual se basa en la inflación media de los últimos doce meses completos (de diciembre de 2024 a noviembre de 2025). Este mecanismo evita que los ingresos de jubilados y otros colectivos pierdan valor real frente al aumento del coste de vida. La medida beneficia a 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas y a unos 734.000 perceptores del régimen de clases pasivas del Estado.

Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para este año supondrá aproximadamente 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación. De esa forma, una pensión de jubilación media, que era de 1.511,51 euros mensuales en noviembre de 2025, pasa a situarse en 1.552,32 euros mensuales durante este nuevo año, lo que representa un incremento anual de 571,35 euros. En el conjunto del sistema, el aumento medio será de unos 500 euros al año por pensión.

El medio también detalló que las pensiones mínimas recibirán un aumento del 7,07%, aunque hay excepciones en las que el incremento resulta más elevado. Las pensiones mínimas para quienes tienen cónyuge a cargo, así como las de viudedad con cargas familiares, aumentan un 11,4%, en línea con las pensiones no contributivas y el IMV. Así, las pensiones de vejez e invalidez del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se revalorizan un 7,07%. Con estos cambios, la pensión SOVI no concurrente alcanza 599,60 euros mensuales, mientras que la concurrente se sitúa en 582,10 euros mensuales.

Las pensiones mínimas de jubilación para titulares con 65 años o más que viven solos ascenderán a 13.106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12.241,6 euros vigentes en 2025. Si el jubilado cuenta con cónyuge a cargo, la pensión mínima alcanza los 17.592,40 euros anuales, superando los 15.786,4 euros del año anterior. Asimismo, el importe de la asignación por hijo a cargo o por menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% se situará en 5.962,80 euros al año. Cuando la discapacidad reconocida es igual o superior al 75%, la asignación anual se ubicará en 8.942,40 euros, un 2,7% más elevada respecto al año precedente.

Según publicó el medio, la reforma de pensiones estableció en 2024 el ajuste anual de las bases máximas de cotización conforme al IPC, sumando una cuantía fija de 1,2 puntos adicionales cada año hasta 2050. Para este año, la base máxima de cotización crecerá un 3,9%, resultado de sumar el 2,7% del IPC promedio de los doce meses completos y el 1,2% adicional, y quedará situada en 5.101,2 euros mensuales.

El incremento de la base máxima de cotización viene acompañado por una subida en la pensión máxima, que se fijará este año en 3.359,6 euros mensuales en catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros del año anterior. Esta subida integra un ajuste con el IPC más un 0,115% adicional, en concordancia con los parámetros marcados por la reforma de pensiones. Según consignó el medio, el destope progresivo de la pensión máxima arrancó en 2025 y, tal como estipula la ley, se implementará hasta 2050 con incrementos anuales del IPC más 0,115 puntos adicionales, lo que dará lugar a un crecimiento acumulado cercano al 3% en el periodo contemplado.

El número total de prestaciones que experimentarán alguna de estas subidas supera los 13 millones, dado que se incluyen tanto las pensiones contributivas como las no contributivas, las asignaciones vinculadas al IMV, y quienes perciben la ayuda por hijo a cargo con discapacidad exigiendo al menos un 65% de reconocimiento. Todas estas medidas buscan mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios y asegurar que los ajustes sean automáticos ante la variación de los precios, en sintonía con los objetivos marcados por los últimos cambios legales en materia de jubilación y protección social en España.

La reforma de las pensiones responde a la necesidad de adaptar el sistema de prestaciones a las fluctuaciones de la inflación, después de que en años anteriores se hayan registrado subidas mayores o menores atendiendo al comportamiento de los precios. Así, el incremento del 2,7% para 2025 es inferior al 3,8% de 2024 y sensiblemente más bajo que el 8,5% observado en 2023, lo que refleja una menor presión inflacionaria durante el último año analizado, según la fuente. Este enfoque automático busca proteger a los perceptores de la depreciación de sus ingresos, independientemente del contexto económico.

El medio subraya que estas modificaciones derivan del marco normativo vigente y se aplicarán en todos los conceptos detallados de acuerdo con los porcentajes indicados, asegurando la capacidad adquisitiva de pensionistas y beneficiarios de ayudas sociales en toda España.