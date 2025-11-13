David Bustamante habla de la separación de Andy y Lucas en ‘La Revuelta’: “Les deseo lo mejor”

David Bustamante y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La noche de este miércoles, 12 de noviembre, David Bustamante ha acudido como invitado a La Revuelta, donde ha hablado de su cambio físico, se ha sometido a las clásicas preguntas del espacio y, además, ha hablado de la ruptura del grupo musical Andy y Lucas.

El cantante cántabro ha presentado su nueva colonia de una forma original, pues ha sido el obsequio que le ha dado a Broncano por su paso en el programa. “Ya que llevamos 13 colonias, vamos a seguir”, ha dicho, a modo de indirecta, al jienense, quien se queja por no tener ninguna. “Tienes más que discos”, le ha soltado Grisón. “Voy a la par”, le ha replicado el invitado, dando a entender que tiene el mismo número de colonias que de álbumes. Otros de los temas que ha tocado ha sido el concierto de fin de su gira, ‘Inédito Tour’, que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en la Plaza de toros de Las Ventas.

David Bustamante visita 'La Revuelta' (@larevuelta_tve)

Y, hablando de conciertos, el conductor del espacio de RTVE ha aprovechado la ocasión para hablar de la ruptura de Andy y Lucas y qué detalles conocía sobre esta realidad. “Sé lo mismo que tú, que se rompió el amor”, se ha sincerado el cantante. Ha sido entonces cuando Grisón le ha propuesto realizar una colaboración con Andy Morales, quien acaba de lanzar su carrera en solitario con el tema Marioneta. Sin embargo, el invitado ha intentado dar una respuesta firme y ha dejado en el aire esta posibilidad. “Les deseo lo mejor. Hacía mucho que no coincidía con ellos”, ha afirmado, sin entrar en más detalles.

La superstición de Bustamante

Uno de los detalles que ha llamado la atención de la entrevista de Bustamante es que ha salido al escenario de una manera peculiar y que casi ha pasado desapercibida para el público. “Me hace mucha gracia cómo has entrado”, le ha soltado Broncano. “Soy incapaz de salir al escenario ni a ningún sitio sin pisar tres veces con la pierna derecha”, ha confesado el intérprete de Dos hombres y un destino, dejando entrever que esta sería una superstición para él.

David Bustamante en 'La Revuelta' (RTVE)

“Siempre tres veces, soy incapaz de salir de otra forma al escenario. Incluso cuando vengo a calentar o ensayar, siempre doy tres saltos. No sé si sirve de algo, pero salgo más tranquilo”, ha manifestado. Además, también ha hablado del uso que hace del transporte público. “Hace mucho que no cojo el metro. Vivo en Madrid y vivo en las afueras, pero cuando voy al extranjero, me encanta. En mi zona uso el autobús urbano, me gusta”, ha admitido.

“Vivirás en la zona oeste de Madrid, en la zona de dineros...”, le ha soltado entonces Broncado, provocando que el invitado le replicase con un contundente ‘zasca’. "Si quieres doy la dirección donde vives tú“, ha manifestado el cántabro. Sin embargo, sus amenazas han pasado desapercibidas para el jienense, quien en tono de humor le ha dicho: ”Seguramente se habrá publicado ya".