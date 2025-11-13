España

David Bustamante habla de la separación de Andy y Lucas en ‘La Revuelta’: “Les deseo lo mejor”

El cantante ha acudido como invitado al espacio presentado por David Broncano y ha dejado en el aire la posibilidad de colaborar con Andy Morales

Guardar
David Bustamante y David Broncano
David Bustamante y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La noche de este miércoles, 12 de noviembre, David Bustamante ha acudido como invitado a La Revuelta, donde ha hablado de su cambio físico, se ha sometido a las clásicas preguntas del espacio y, además, ha hablado de la ruptura del grupo musical Andy y Lucas.

El cantante cántabro ha presentado su nueva colonia de una forma original, pues ha sido el obsequio que le ha dado a Broncano por su paso en el programa. “Ya que llevamos 13 colonias, vamos a seguir”, ha dicho, a modo de indirecta, al jienense, quien se queja por no tener ninguna. “Tienes más que discos”, le ha soltado Grisón. “Voy a la par”, le ha replicado el invitado, dando a entender que tiene el mismo número de colonias que de álbumes. Otros de los temas que ha tocado ha sido el concierto de fin de su gira, ‘Inédito Tour’, que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en la Plaza de toros de Las Ventas.

David Bustamante visita 'La Revuelta'
David Bustamante visita 'La Revuelta' (@larevuelta_tve)

Y, hablando de conciertos, el conductor del espacio de RTVE ha aprovechado la ocasión para hablar de la ruptura de Andy y Lucas y qué detalles conocía sobre esta realidad. “Sé lo mismo que tú, que se rompió el amor”, se ha sincerado el cantante. Ha sido entonces cuando Grisón le ha propuesto realizar una colaboración con Andy Morales, quien acaba de lanzar su carrera en solitario con el tema Marioneta. Sin embargo, el invitado ha intentado dar una respuesta firme y ha dejado en el aire esta posibilidad. “Les deseo lo mejor. Hacía mucho que no coincidía con ellos”, ha afirmado, sin entrar en más detalles.

La superstición de Bustamante

Uno de los detalles que ha llamado la atención de la entrevista de Bustamante es que ha salido al escenario de una manera peculiar y que casi ha pasado desapercibida para el público. “Me hace mucha gracia cómo has entrado”, le ha soltado Broncano. “Soy incapaz de salir al escenario ni a ningún sitio sin pisar tres veces con la pierna derecha”, ha confesado el intérprete de Dos hombres y un destino, dejando entrever que esta sería una superstición para él.

David Bustamante en 'La Revuelta'
David Bustamante en 'La Revuelta' (RTVE)

“Siempre tres veces, soy incapaz de salir de otra forma al escenario. Incluso cuando vengo a calentar o ensayar, siempre doy tres saltos. No sé si sirve de algo, pero salgo más tranquilo”, ha manifestado. Además, también ha hablado del uso que hace del transporte público. “Hace mucho que no cojo el metro. Vivo en Madrid y vivo en las afueras, pero cuando voy al extranjero, me encanta. En mi zona uso el autobús urbano, me gusta”, ha admitido.

“Vivirás en la zona oeste de Madrid, en la zona de dineros...”, le ha soltado entonces Broncado, provocando que el invitado le replicase con un contundente ‘zasca’. "Si quieres doy la dirección donde vives tú“, ha manifestado el cántabro. Sin embargo, sus amenazas han pasado desapercibidas para el jienense, quien en tono de humor le ha dicho: ”Seguramente se habrá publicado ya".

Temas Relacionados

David BustamanteDavid BroncanoGente EspañaFamosos EspañaLa RevueltaRTVETVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

8 cosas que puedes añadir al agua de la fregona para que el suelo huela mejor

Una lista con opciones para que tu casa huela bien y esté limpia

8 cosas que puedes añadir

“Tener una tarjeta de crédito en Estados Unidos es mucho más importante de lo que te imaginas”: una española explica los motivos

El historial crediticio es fundamental para después comprar un coche o alquilar una casa

“Tener una tarjeta de crédito

La mejor tapa del mundo se hace con carne de canguro: estos son todos ganadores del Concurso de Tapas de Valladolid

La receta del cocinero Alejandro San José se lleva el XXI Concurso Nacional de pinchos y tapas de Valladolid, mientras que el australiano Andrea Vignali se alza con el premio del certamen internacional

La mejor tapa del mundo

El Gobierno ordena el confinamiento de todas las aves de corral para frenar la gripe aviar

La elevación del riesgo de entrada de la enfermedad ha obligado a endurecer las medidas de prevención

El Gobierno ordena el confinamiento

Salmón al horno con salsa de soja: una receta fácil y rápida perfecta para conquistar a tus invitados

De tradición asiática pero con ingredientes mediterráneos, este plato principal destaca por su suavidad y jugosidad

Salmón al horno con salsa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército de Tierra vuelve

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”