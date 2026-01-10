España

Un boicot frente a la sede de Núcleo Nacional en un municipio catalán culmina con cargas policiales y cuatro Mossos heridos

Las protestas entre antifascistas y el grupo de extrema derecha acaban sin detenidos frente al nuevo local en Sentmenat, a 30 kilómetros de Barcelona

Un coche policial de los
Un coche policial de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press

La apertura de una sede del grupo de extrema derecha Núcleo Nacional ha desencadenado una protesta frente al local, ubicado en el municipio catalán de Sentmenat, a poco más de 30 kilómetros de Barcelona. La movilización ha culminado con cargas policiales, enfrentamientos y cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra heridos, según informan fuentes policiales a la Agencia EFE. Por el momento, no hay detenidos.

Una concentración antifascista contra el grupo de extrema derecha Núcleo Nacional acaba en cargas policiales en Sentmenat (Barcelona). / Vídeo de X cedido por @jp_tabi

Durante la manifestación, los concentrados, convocados principalmente por colectivos antifascistas y organizaciones de la izquierda independentista, como Arran y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, han superado ampliamente en número a los asistentes al acto del partido. Pese a que la policía catalana ha desplegado un amplio dispositivo para impedir el contacto entre ambos grupos, las fuerzas de seguridad han intervenido después de que varios manifestantes se hayan lanzado piedras y palos. Además, algunos de los asistentes también han formado una barrera con contenedores en el polígono industrial donde se realizaba el evento.

Fuentes policiales calculan que alrededor de 400 personas han participado en la protesta, de acuerdo con datos facilitados a EFE por los Mossos. Entre las consignas coreadas por los manifestantes destacan ‘Aquí están los antifascistas’ o ‘Ni un paso atrás’. Por su parte, el grupo juvenil Arran y otros colectivos se han movilizado para impedir el acto del grupo fascista, que finalmente se ha celebrado, pese al intento de boicot.

El boicot en un polígono industrial del municipio finaliza sin detenidos

El cordón policial implementado ha conseguido separar a los manifestantes de los asistentes a la presentación, cuya ubicación concreta se había anunciado a última hora de la tarde, y, según cifras de Núcleo Nacional, ha conseguido reunir a centenares de personas. Pasadas las 20.00 horas, la concentración comenzaba a disolverse. Por el momento no se han producido detenciones, según las autoridades.

Concentración frente a la nueva
Concentración frente a la nueva sede de Núcleo Nacional en Sentmenat, Barcelona. / Cedida por @jr_tabi a través de la red social X

El grupo Núcleo Nacional ha ubicado su nueva sede en un polígono industrial del municipio catalán Sentmenat, fuera del núcleo urbano. Según relata el medio catalán La Directa, el pasado 4 de enero el grupo de extrema derecha anunciaba en sus redes sociales que el sábado 20 de enero, a las 18:00 horas, se produciría la “presentación de la delegación de Barcelona”. No obstante, no especificaba ubicación. No ha sido hasta las 16:28 horas de este sábado cuando han anunciado a través de X que la presentación sería en la Avinguda Principal, 35, de la localidad catalana.

El acto ha estado custodiado por los Mossos d’Esquadra, que han impedido que los manifestantes se acerquen hasta el recinto donde se celebraba la inauguiración de la nueva sede en el Vallès Occidental. Entidades como Alerta Solidària, los comités de Defensa de la República (CDR), la CUP y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), tal y como afirman desde Vilaweb, habían convocado en la ciudad condal una manifestación contra Núcleo Nacional. Tan pronto se ha sabido dónde se celebraría el acto, centenares de manifestantes se han acercado hasta el municipio, gobernado en coalición por el Partit dels Socialistes de Catalunya y Junts per Sentmenat.

