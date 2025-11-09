España

La Policía Nacional detiene a tres personas durante una concentración neonazi frente al Congreso de los Diputados

El grupo ultra Núcleo Nacional había convocado la manifestación frente a la cámara baja, a la que han asistido unas 700 personas

Guardar
Varios antidisturbios dispuestos a actuar
Varios antidisturbios dispuestos a actuar entre furgones, durante una protesta en la calle Ferraz, a 10 de noviembre de 2023, en Madrid. / Fernando Sánchez - Europa Press

La Policía Nacional detiene este sábado a tres personas durante la concentración neonazi organizada por el grupo Núcleo Nacional frente al Congreso de los Diputados, en Madrid. A esta concentración frente a la sede legislativa han acudido cerca de 700 personas, congregadas bajo el lema ‘Contra la impunidad de los políticos corruptos’.

Según publica la agencia EFE, fuentes de la Delegación del Gobierno en la capital del Estado conocían la convocatoria de la manifestación, ya que había sido comunicada previamente. Esta ha sido disuelta con cargas policiales después de que los manifestantes quemaran contenedores y reventaran cubos de basura a su huida. Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) los han dispersado con gases lacrimógenos.

Los asistentes, que han acudido sobre las 19:00 horas, han coreado consignas fascistas y han proferido insultos contra varios colectivos, además de contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con una pancarta en la que se leía ‘White lives matter’, los manifestantes neonazis han cantado ‘Primavera’, canción característica de la División Azul, aquella unidad militar de la España franquista enviada a luchar al frente oriental junto a la Alemania nazi. Enmascarados, los asistentes han coreado insultos contra periodistas y menores migrantes no acompañados durante su concentración.

Tras la primera carga de un policía a un manifestante, los organizadores han pedido a gritos que se replegasen y las fuerzas de seguridad les han quitado las pancartas y banderas con simbología ultra, según recoge el diario El País. Los hombres allí presentes se han dirigido desde Neptuno hasta Atocha por el paseo del Prado para, posteriormente, disgregarse por el barrio de las Letras.

Un grupo de falangistas se reúne en Sevilla

La concentración en Madrid del grupo neonazi Núcleo Nacional se produce un día después de que unas 80 personas pertenecientes a Falange se congregaran en Sevilla para cantar consignas fascistas como el ‘Cara al Sol’. Este grupo de personas, en su mayoría jóvenes, asistieron a la misa fallida convocada por Falange de Sevilla frente a la iglesia de Santa María la Real de la capital andaluza, a las 20:00 horas del viernes 7 de noviembre.

Los asistentes a esta concentración no pudieron celebrar su homenaje en el interior del templo y lo hicieron en la calle, custodiados por unas cuantas furgonetas de la Policía Nacional. Pese a no llevar banderas con simbología preconstitucional, llevaban consigo la bandera de Falange, formación política permitida en España. Los hombres que acudieron al encuentro lo hicieron para conmemorar a sus “caídos”, según declararon.

Varias asociaciones de memoria histórica (Nuestra Memoria y Federación Andaluza de Memoria Democrática) y Adelante Andalucía, partido político, pidieron la suspensión de la misa al Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Fiscalía por vulnerar la ley de memoria histórica. No obstante, según publica El País, el ayuntamiento de Sevilla no tiene autorización a suspender una liturgia, ya que esto le correspondería al Arzobispo. No obstante, de acuerdo al artículo que publica el diario del grupo Prisa, quienes gestionan las misas son las Archidiócesis y no es habitual que den parte al Arzobispado.

Temas Relacionados

Policía Nacional de EspañaPolicía AntidisturbiosManifestación EspañaMadridCongreso de los DiputadosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

España: el pronóstico del tiempo en Málaga este 9 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España: el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barcelona este domingo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

Pronóstico del clima en Madrid este 9 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Madrid

Top 10 videos más vistos en YouTube España hoy

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para pasarse videos de una fiesta a la que habían asistido

Top 10 videos más vistos

Mueren tres personas y quince resultan heridas por varios golpes de mar en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha emitido dos comunicados con los diferentes sucesos, uno ocurrido en el Muelle de Puerto de la Cruz y otro en la Playa del Roque de Las Bodegas

Mueren tres personas y quince
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mueren tres personas y quince

Mueren tres personas y quince resultan heridas por varios golpes de mar en Tenerife

Juanma Moreno, reelegido presidente del PP de Andalucía con el 99,95% de los votos: “Me voy a dejar la piel”

La Justicia confirma que una madre podrá tramitar la nacionalidad española de su hijo: el padre se interpuso por miedo a que el menor pudiera “abandonar España”

¿Un Policía puede llevarse su propia arma de fuego al trabajo? Un inspector lo aclara

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 8 noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Un jubilado cobra 1.600 euros tras 45 años de trabajo: “Hay jóvenes que ganan más que yo”

La razón por la que no hay gasolineras ‘low cost’ en autopistas, autovías y aeropuertos

¿Si un inquilino se va antes de tiempo de la vivienda, tiene que indemnizar al propietario? Un abogado en desahucios explica los “dos posibles escenarios”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados