La Policía Nacional detiene a tres personas durante una concentración neonazi frente al Congreso de los Diputados

Varios antidisturbios dispuestos a actuar entre furgones, durante una protesta en la calle Ferraz, a 10 de noviembre de 2023, en Madrid. / Fernando Sánchez - Europa Press

La Policía Nacional detiene este sábado a tres personas durante la concentración neonazi organizada por el grupo Núcleo Nacional frente al Congreso de los Diputados, en Madrid. A esta concentración frente a la sede legislativa han acudido cerca de 700 personas, congregadas bajo el lema ‘Contra la impunidad de los políticos corruptos’.

Según publica la agencia EFE, fuentes de la Delegación del Gobierno en la capital del Estado conocían la convocatoria de la manifestación, ya que había sido comunicada previamente. Esta ha sido disuelta con cargas policiales después de que los manifestantes quemaran contenedores y reventaran cubos de basura a su huida. Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) los han dispersado con gases lacrimógenos.

Los asistentes, que han acudido sobre las 19:00 horas, han coreado consignas fascistas y han proferido insultos contra varios colectivos, además de contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con una pancarta en la que se leía ‘White lives matter’, los manifestantes neonazis han cantado ‘Primavera’, canción característica de la División Azul, aquella unidad militar de la España franquista enviada a luchar al frente oriental junto a la Alemania nazi. Enmascarados, los asistentes han coreado insultos contra periodistas y menores migrantes no acompañados durante su concentración.

Tras la primera carga de un policía a un manifestante, los organizadores han pedido a gritos que se replegasen y las fuerzas de seguridad les han quitado las pancartas y banderas con simbología ultra, según recoge el diario El País. Los hombres allí presentes se han dirigido desde Neptuno hasta Atocha por el paseo del Prado para, posteriormente, disgregarse por el barrio de las Letras.

Un grupo de falangistas se reúne en Sevilla

La concentración en Madrid del grupo neonazi Núcleo Nacional se produce un día después de que unas 80 personas pertenecientes a Falange se congregaran en Sevilla para cantar consignas fascistas como el ‘Cara al Sol’. Este grupo de personas, en su mayoría jóvenes, asistieron a la misa fallida convocada por Falange de Sevilla frente a la iglesia de Santa María la Real de la capital andaluza, a las 20:00 horas del viernes 7 de noviembre.

Los asistentes a esta concentración no pudieron celebrar su homenaje en el interior del templo y lo hicieron en la calle, custodiados por unas cuantas furgonetas de la Policía Nacional. Pese a no llevar banderas con simbología preconstitucional, llevaban consigo la bandera de Falange, formación política permitida en España. Los hombres que acudieron al encuentro lo hicieron para conmemorar a sus “caídos”, según declararon.

Varias asociaciones de memoria histórica (Nuestra Memoria y Federación Andaluza de Memoria Democrática) y Adelante Andalucía, partido político, pidieron la suspensión de la misa al Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Fiscalía por vulnerar la ley de memoria histórica. No obstante, según publica El País, el ayuntamiento de Sevilla no tiene autorización a suspender una liturgia, ya que esto le correspondería al Arzobispo. No obstante, de acuerdo al artículo que publica el diario del grupo Prisa, quienes gestionan las misas son las Archidiócesis y no es habitual que den parte al Arzobispado.