La ‘Asociación para la Paz’ entre la OTAN y países europeos que cumple 32 años en plena tensión con los planes de Trump en Groenlandia

Según el comunicado, la APP sigue siendo clave para la seguridad euroatlántica, de manera que podría tener un papel importante en las próximas semanas

Imagen de archivo de la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica. 2 abril 2025. REUTERS/Yves Herman

La Asociación para la Paz (APP), creada en 1994 por la OTAN, cumple 32 años como uno de los principales mecanismos de colaboración entre la Alianza y sus socios euroatlánticos. El programa ha facilitado el acercamiento entre la OTAN y una treintena de países de Europa y Eurasia, con el objetivo de fortalecer la seguridad regional, reducir amenazas y construir relaciones de confianza en el continente.

En este inicio de 2026 se está viviendo uno de los momentos más críticos para la OTAN. Donald Trump ha puesto contra las cuerdas el orden de la Alianza con su advertencia de que pretende controlar Groenlandia. La isla pertenece a Dinamarca, un miembro del grupo y, por tanto, aliado de EEUU. La próxima semana, los dos gobiernos mantendrán una conversación para tratar el asunto, pero cualquier intención de EEUU de hacerse con la isla es vista por Europa, por el momento, como algo ilegítimo.

La OTAN reivindica la colaboración con el aniversario de este acuerdo que han permitido múltiples pactos y avances en las últimas tres décadas. El secretario general, Mark Rutte, ha tratado de retirar el foco de la amenaza de EEUU, y recordar que el rival de la Alianza es Rusia, pero esto no ha evitado que surjan dudas sobre su posicionamiento al respecto del dominio estadounidense de Groenlandia. Actualmente, según el comunicado de la OTAN, la APP sigue siendo clave para la seguridad euroatlántica, de manera que podría tener un papel importante en este asunto.

Cómo funcionaria el muro de drones que planea desplegar la Unión Europea junto con la OTAN

Historia y función de la APP

La APP se fundamenta en la cooperación bilateral y permite que cada país socio mantenga una relación individual con la OTAN, definiendo sus propias prioridades y eligiendo el nivel de colaboración. El programa ofrece acceso a más de 1.400 actividades que abarcan defensa, reformas institucionales, formación militar, ejercicios conjuntos y respuesta ante emergencias civiles, además de iniciativas científicas y medioambientales.

Desde su lanzamiento, la APP ha evolucionado para incorporar a países del Diálogo Mediterráneo, la Iniciativa de Cooperación de Estambul y socios globales, en línea con la política de asociaciones aprobada en 2011. El Consejo de Asociación Euroatlántica (EAPC) establece el marco político, mientras que cada país acuerda con la OTAN un Programa de Asociación a Medida Individual (PPMI) que fija los objetivos estratégicos y prioridades para periodos de cuatro años.

El programa ha facilitado la integración de naciones como República Checa, Hungría, Polonia, Montenegro, Macedonia del Norte, Finlandia y Suecia en la OTAN. Además, ha permitido el despliegue de fuerzas en Bosnia, Kosovo y Afganistán, y ha impulsado proyectos como la destrucción de minas antipersonal y la promoción de instituciones de defensa responsables.

La APP surgió tras el colapso del Telón de Acero, como respuesta de la OTAN a la nueva situación en Europa Central y Oriental. En 1991, la Alianza creó el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (NACC) y, dos años después, lanzó la APP, que se consolidó como el principal instrumento de integración y colaboración. La Cumbre de Lisboa de 2010 abrió todas las actividades a los socios y la Cumbre de Varsovia de 2016 reafirmó el compromiso de proyectar estabilidad más allá de las fronteras aliadas.

