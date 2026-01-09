Mundo

Kier Starmer abordó con con Trump, la OTAN y Dinamarca la creciente amenaza de Rusia en el Ártico

Las comunicaciones se centraron en la seguridad euroatlántica, la situación estratégica en el Ártico y la coordinación entre aliados ante lo que Londres calificó como un comportamiento cada vez más agresivo de Moscú en la región

Guardar
Kier Starmer abordó con con
Kier Starmer abordó con con Trump, la OTAN y Dinamarca la creciente amenaza de Rusia en el Ártico (REUTERS)

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, abordó este jueves con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, la “creciente amenaza” de Rusia en el Ártico, según comunicados oficiales de Downing Street.

De acuerdo con la residencia oficial del jefe de Gobierno británico, Starmer mantuvo llamadas telefónicas separadas con los tres líderes a lo largo de la tarde. En el caso de Trump, se trató de la segunda conversación en menos de 24 horas. Las comunicaciones se centraron en la seguridad euroatlántica, la situación estratégica en el Ártico y la coordinación entre aliados ante lo que Londres calificó como un comportamiento cada vez más agresivo de Moscú en la región.

Downing Street indicó que Trump y Starmer “departieron sobre la seguridad euroatlántica y coincidieron en la necesidad de disuadir a una creciente y agresiva Rusia en el Ártico”. En esa línea, el primer ministro británico transmitió al mandatario estadounidense que los aliados europeos dieron pasos adelante en los últimos meses para defender los intereses euroatlánticos, aunque advirtió que “se podría hacer más para proteger la zona”.

La conversación entre Starmer y Trump se produjo luego de un intercambio previo la noche del miércoles. En ese contacto, el líder británico “expuso” su postura sobre Groenlandia, tras la admisión de la Casa Blanca de que exploraba opciones para tomar el control de la isla, que forma parte del Reino de Dinamarca. En declaraciones previas, Starmer defendió que las decisiones sobre el futuro de Groenlandia deben recaer únicamente en Dinamarca y en los groenlandeses.

Downing Street indicó que Trump
Downing Street indicó que Trump y Starmer “departieron sobre la seguridad euroatlántica y coincidieron en la necesidad de disuadir a una creciente y agresiva Rusia en el Ártico” (REUTERS)

El jueves, el primer ministro británico reiteró esa posición a su homóloga danesa, según el comunicado oficial. Durante la llamada con Mette Frederiksen, ambos dirigentes coincidieron en que la OTAN debería “intensificar su presencia” en el Ártico para proteger los intereses euroatlánticos frente a los riesgos de seguridad en aumento. Londres destacó que el diálogo con Copenhague se inscribió en un esfuerzo más amplio por reforzar la coordinación entre aliados con intereses directos en la región ártica.

Starmer también conversó con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, quien acogió con “satisfacción” las conversaciones sobre cómo los miembros del bloque podrían salvaguardar mejor la región frente a las “crecientes amenazas rusas”. Downing Street subrayó que el intercambio con Rutte se centró en el papel de la OTAN como pilar de la disuasión y la defensa colectiva en el flanco norte.

Sin abandonar el foco en Rusia, Starmer y Rutte celebraron los avances recientes de la Coalición de Voluntarios y los “compromisos” adquiridos por los países participantes en la última reunión celebrada en París. Ambos líderes incidieron en que resultaba “fundamental” que las garantías de seguridad para Ucrania asegurasen que Moscú “nunca más pudiera invadir el país”.

Starmer también conversó con el
Starmer también conversó con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, quien acogió con “satisfacción” las conversaciones sobre cómo los miembros del bloque podrían salvaguardar mejor la región frente a las “crecientes amenazas rusas" (REUTERS)

Los comunicados oficiales no detallaron medidas concretas acordadas durante las llamadas, pero remarcaron la coincidencia de criterios entre Londres, Washington, la OTAN y Copenhague sobre la necesidad de reforzar la disuasión en el Ártico.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpKier StarmerUcraniaRusiaDinamarcaMaette FrederiksenMark RutteOTANÁrticoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El régimen de Corea del Norte prometió apoyar “incondicionalmente” todas las políticas y decisiones de Vladimir Putin

En una carta difundida por la agencia estatal KCNA, el dictador Kim Jong Un afirmó que siente “verdaderas relaciones de camaradería” por parte del líder del Kremlin y que considera sus vínculos como “los más preciados”

El régimen de Corea del

Estados Unidos instó a la “máxima moderación” en Siria frente a los enfrentamientos entre el ejército y fuerzas kurdas

La administración estadounidense exhortó a las partes en conflicto en Alepo a evitar una escalada y a proteger a la población, en medio de los intentos de consolidar avances hacia la estabilidad tras años de tensiones

Estados Unidos instó a la

No solo Groenlandia: el Svalbard noruego o cómo los territorios europeos en el Ártico abren un nuevo frente impulsado por el cambio climático

El retroceso del hielo polar ha convertido al Ártico en un escenario estratégico donde la apertura de nuevas vías marítimas, el acceso a minerales críticos y las tensiones militares entre grandes potencias marcan el pulso de la región

No solo Groenlandia: el Svalbard

Sudáfrica acoge ejercicios navales con China e Irán mientras se prevé la participación de Rusia

Las maniobras, organizadas frente a Ciudad del Cabo bajo liderazgo chino y en el marco del grupo BRICS, reavivan las tensiones con Washington y generan críticas internas por falta de transparencia parlamentaria

Sudáfrica acoge ejercicios navales con

Francia ratificó su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Emmanuel Macron advirtió que la firma no será definitiva sin garantías estrictas para el sector agrícola, incluyendo cláusulas sanitarias y mecanismos de salvaguarda

Francia ratificó su oposición al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Separación de residuos inorgánicos en

Separación de residuos inorgánicos en CDMX: lista de materiales reciclables y no reciclables

El Aeropuerto de Ezeiza estará cerrado por varias horas: a qué hora comienza el corte y qué vuelos serán afectados

Quiénes son los jefes sindicales que en 2026 arriesgarán su liderazgo en una serie de elecciones decisivas

Lotería de Risaralda: los resultados del último sorteo

Se reporta fuerte explosión en Villagrán, Guanajuato, investigan presunta toma clandestina

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Corea del

El régimen de Corea del Norte prometió apoyar “incondicionalmente” todas las políticas y decisiones de Vladimir Putin

La oposición independentista de Groenlandia pide a las autoridades dialogar con EEUU "sin Dinamarca"

La Romana se convierte en el primer destino accesible de la República Dominicana

(AMP) Planas ve Mercosur como una "gran oportunidad" y no como una "amenaza" para el sector agroalimentario

Medio millón de filipinos acompañan al 'Nazareno Negro' al inicio de la procesión anual

ENTRETENIMIENTO

La hermandad de El Señor

La hermandad de El Señor de los Anillos sigue intacta y ya comienza a festejar los 25 años de su estreno

Gwyneth Paltrow recordó brevemente su relación con Ben Affleck

Robert Downey Jr. debuta como Doctor Doom, ¿junto a los protagonistas históricos de X-Men?

La mente detrás del vestuario en Frankenstein: Kate Hawley y el arte de vestir monstruos

Khloé Kardashian expresa su deseo de “congelar” su cuerpo para desafiar el envejecimiento