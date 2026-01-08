Mundo

Rusia rechazó el plan de seguridad europeo para Ucrania y advirtió que toda presencia militar occidental será un objetivo legítimo

Moscú crítico el proyecto que contempla el despliegue de una “fuerza multinacional” en caso de tregua. Mientras tanto, ataques nocturnos con drones dejaron a más de un millón de hogares sin agua ni calefacción

Guardar
Un militar ucraniano camina cerca
Un militar ucraniano camina cerca de edificios de apartamentos dañados por un ataque militar ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, Ucrania, el 20 de diciembre de 2025. Oleg Petrasiuk/Servicio de Prensa de la 24.ª Brigada Mecanizada Separada Rey Danylo de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Folleto vía REUTERS/Foto de Archivo

Rusia criticó el jueves el plan europeo de garantías de seguridad para Ucrania y advirtió que considerará como “objetivo legítimo” toda presencia militar occidental en ese país.

La reacción de Moscú enfría las esperanzas de que la iniciativa pueda acercar el fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que se prolonga desde hace casi cuatro años.

Rusia continúa bombardeando Ucrania, apuntando en particular a las infraestructuras energéticas del país. Más de un millón de hogares se quedaron el jueves sin agua ni calefacción, en medio de temperaturas gélidas, tras ataques nocturnos con drones.

“Las nuevas declaraciones militaristas de la llamada Coalición de los Voluntarios y el régimen de Kiev constituyen juntos un genuino ‘eje de la guerra’“, declaró el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova.

Un militar de una unidad
Un militar de una unidad de artillería del 49.º Ejército de Armas Combinadas, perteneciente al Grupo de Fuerzas Dniéper de Rusia, se ve en la posición de un cañón de campaña 2A36 Giatsint-B de 152 mm en la zona de la operación militar especial rusa. Alexei Konovalov/TASS

Los miembros de la Coalición de los Voluntarios se comprometieron el martes en una reunión en París a aportar garantías “robustas” de seguridad para Kiev, incluyendo el despliegue de una “fuerza multinacional” apoyada por Estados Unidos, en caso de tregua.

No se han dado detalles sobre esa fuerza, si bien Francia, Reino Unido y España han expresado su disposición a enviar tropas para esa misión.

“Todas estas unidades e instalaciones serán consideradas objetivos militares legítimos para las fuerzas armadas rusas. Estas advertencias se han hecho repetidamente al más alto nivel y siguen siendo válidas”, declaró Zajárova.

Rusia ha advertido en varias ocasiones que cualquier despliegue militar occidental en Ucrania constituye para ella una línea roja.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky.
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Estados Unidos no firmó la declaración. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, indicó el jueves que el documento está “prácticamente listo” para ser presentado al presidente estadounidense, Donald Trump, para su aprobación.

Más de un millón de hogares sin luz ni agua

En el terreno, los ataques rusos en Ucrania durante la noche dejaron a más de un millón de hogares sin suministro de agua ni calefacción en la región de Dnipropetrovsk, en el centro del país, según las autoridades.

Al igual que en los inviernos anteriores, Rusia ha intensificado sus ataques a las instalaciones de energía de Ucrania, lo que Kiev y sus aliados califican de estrategia deliberada contra la población civil.

La infraestructura energética crítica de Dnipropetrovsk sufrió daños durante el ataque, según el gobernador de la región Vladyslav Gaivanenko.

Un militar ucraniano dispara un
Un militar ucraniano dispara un sistema de misiles antitanque Javelin durante un ejercicio militar en la región de Zaporiyia, Ucrania. 7 enero 2026. REUTERS/Stringer

“La situación es difícil” pero en cuanto la seguridad lo permita se restablecerá el servicio, publicó en la plataforma Telegram.

La fuerza aérea ucraniana dio cuenta de ataques rusos con 97 drones. Setenta han sido derribados por el sistema de defensa aérea, pero 27 impactaron en varios lugares, añadió.

Desde que Washington presentó a finales de noviembre un plan para poner fin al conflicto, los esfuerzos en ese sentido por parte de Rusia y Ucrania se han intensificado, sobre todo entre Kiev y sus aliados occidentales.

Rusia sigue exigiendo que las fuerzas ucranianas se retiren del 20% de la región de Donetsk que aún controlan y que Ucrania se comprometa jurídicamente a no ingresar en la OTAN.

El secretario general de la
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

A finales de diciembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que alcanzaría sus objetivos, ya fuera por la vía diplomática o por la fuerza.

En el terreno, las tropas rusas - más numerosas y mejor equipadas - siguen avanzando. El Ministerio de Defensa ruso anunció el jueves la toma de la localidad de Bratské, en el sur de la región de Dnipropetrovsk.

(con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaUnión EuropeaRusiaUcraniaVladimir PutinVolodimir ZelenskyUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El dramático testimonio de la esposa de la mujer asesinada por un agente de ICE en Minnesota: “Yo la hice venir, es mi culpa”

El video grabado poco después del incidente muestra a la pareja de Renee Macklin Good entre sollozos, responsabilizándose del desenlace mientras los agentes federales rodeaban el vehículo y se escuchaban disparos. La poeta de 37 años fue declarada muerta tras recibir un disparo en la cabeza cuando su camioneta intentó retirarse

El dramático testimonio de la

Nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés: vendió su casa a un oligarca relacionado con sobornos

El millonario kazajo Timur Kulibayev usó un préstamo de una empresa implicada en corrupción para comprar la mansión de Sunninghill Park al hermano del rey Carlos III por 15 millones de libras en 2007. La investigación de la BBC plantea dudas sobre si el se benefició de las ganancias del delito

Nuevas revelaciones sobre el príncipe

Las claves para entender la crisis en Irán: protestas masivas, economía colapsada y tensiones nucleares

La teocracia iraní enfrenta su mayor presión en décadas en medio de la crisis económica más grave en años, con una inflación del 40% y el rial en caída libre. Occidente teme que Teherán busque un arma nuclear mientras su red de aliados en Medio Oriente se desmorona

Las claves para entender la

Crece la oposición al acuerdo UE-Mercosur: Hungría e Irlanda anunciaron su voto en contra

El canciller húngaro denunció que el pacto abrirá Europa a productos agrícolas sudamericanos “a expensas de los agricultores”. Irlanda se sumó al rechazo junto a Francia y Polonia, mientras Bruselas reconoce que quedan “cuestiones abiertas”

Crece la oposición al acuerdo

El ejército libanés completó la primera fase del desarme de Hezbollah en el sur del país

Las fuerzas armadas despejaron túneles, posiciones de lanzamiento de cohetes y otras estructuras tras el alto el fuego negociado por Washington en 2024. Israel acusa al grupo terrorista de intentar reconstruir su capacidad militar

El ejército libanés completó la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan video de los momentos

Revelan video de los momentos de angustia que vivió el equipo de Silvestre Dangond tras problema de salud en concierto de Cali

Senadora estadounidense opinó sobre llamada de Petro con Trump: “El Presidente no juega cuando se trata de defender a los estadounidenses del narcotráfico”

Paloma Valencia reafirmó que la acusación de EE. UU. contra Maduro prueba la alianza criminal del chavismo con las Farc: “Lograron fue pobreza”

Detienen en Paita embarcación procedente de Colombia con 39 kilos de cocaína ocultos en el casco: red criminal usaba buzos para el recojo

Intentó salir del Perú con pasaporte adulterado: Migraciones frustra viaje a España de ciudadano ecuatoriano

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El déficit comercial de EE.UU. desciende un 39 % en octubre de 2025

El déficit comercial de EEUU se desploma en octubre hasta los 25.166 millones, en mínimos de junio de 2009

La oposición independentista de Groenlandia pide a las autoridades dialogar con EEUU "sin Dinamarca"

La Romana se convierte en el primer destino accesible de la República Dominicana

(AMP) Planas ve Mercosur como una "gran oportunidad" y no como una "amenaza" para el sector agroalimentario

ENTRETENIMIENTO

A un año de los

A un año de los incendios en Los Ángeles: las palabras de Mandy Moore, Paris Hilton y más celebridades que perdieron sus casas

El hermano de Patrick Swayze murió por complicaciones hepáticas

Nicole Kidman y Keith Urban: el drama oculto tras el acuerdo de divorcio

La confesión de Jennifer Garner sobre su divorcio de Ben Affleck: “Lo más dificil fue perder una verdadera amistad”

Se reveló la causa de muerte de James Ransone, actor de “The Wire”