Anabel Pantoja celebra el primer cumpleaños de su hija con unas emotivas palabras: “Naciste junto al mar, en nuestro hogar”

Anabel Pantoja y su hija Alma (@anabelpantoja00).

Anabel Pantoja ha querido detener el tiempo para recordar la fecha que cambió su vida para siempre: el nacimiento de su hija, Alma. La pequeña cumple este 23 de noviembre su primer año, y la creadora de contenido ha celebrado la ocasión con varias publicaciones cargadas de emoción, imágenes nunca vistas y mensajes llenos de nostalgia. “Jamás se me olvidará este día tan bonito rodeados de todos los nuestros”, escribe al rememorar el momento en el que comunicaron a su familia el nombre que habían elegido para su primogénita.

Entre ese archivo sentimental, Anabel ha recuperado un vídeo grabado en la terraza de su vivienda en Gran Canaria, donde su pareja, David Rodríguez, leía una carta escrita por ella en nombre de la bebé. Un texto simbólico que, en su momento, sirvió para anunciar cómo se llamaría la recién llegada. “Hola papá. Estoy muy feliz de que seas mi papá. Me ha contado mami que me habéis buscado y estáis muy contentos de que yo llegue para revolucionaros la vida”, decía la misiva, que David leyó emocionado ante la mirada atenta de Anabel. Ese mensaje, planteado como si lo pronunciara la pequeña, repasaba la ilusión de ambos padres ante su llegada y, con un toque divertido, prometía que Alma no querría separarse de él “ni un minuto”.

La carta también aludía a los momentos difíciles del final del embarazo, que la influencer vivió sola en Canarias mientras David trabajaba lejos. “Os habéis preocupado mucho por mi. He oído llorar a mamá mucho y no he podido ayudarla... pero se que tú has estado en todo lo que has podido (...) Ahora ya no vais a tener tiempo de llorar ni de discutir”, recogía el texto. La reflexión terminaba con una petición directa: “Cuídanos mucho porque a partir de que me abraces soy tuya para siempre y mamá también es tuya. Vuelve siempre a casa con nosotras porque a partir de ahora somos tu familia para siempre. Te quiero, Alma”.

Anabel Pantoja y David Rodríguez junto a su hija, Alma (Instagram / @anabelpantoja00)

Para acompañar esta celebración digital, Anabel ha abierto su álbum más íntimo y ha mostrado las horas previas al parto. En los vídeos, aparece junto a David en la piscina intentando despejarse, y también recostada en el sofá mientras su madre le sostiene la mano para infundirle calma. Imágenes domésticas y cotidianas que resumen la mezcla de nervios, ilusión y miedo que acompaña a la maternidad primeriza.

Su fecha más especial en su año más duro

La sevillana ha aprovechado el primer cumpleaños de su hija para dedicarle una nueva declaración de amor, grabada expresamente para que Alma pueda verla cuando crezca. “Naciste junto al mar, en una isla preciosa que es nuestro hogar”, comienza. Anabel insiste en que su hija crecerá unida tanto a Canarias como a las raíces andaluzas de la familia, presentes en tradiciones que ella y David esperan transmitirle.

Anabel Pantoja denuncia una "situación injusta",

Uno de los mensajes más emotivos ha llegado de parte de Merchi, madre de Anabel, que ha compartido una felicitación cargada de cariño hacia su nieta. La abuela recuerda cómo se sintió al tenerla por primera vez entre sus brazos: “Me llenaste de luz y me devolviste la sonrisa”. Desde entonces, Merchi no ha dejado de viajar a las islas para compartir momentos con la pequeña, que se ha convertido en un pilar para toda la familia. Aunque actualmente la familia se encuentra en Madrid durante las grabaciones y ensayos de Bailando con las estrellas.

Este primer año ha sido luminoso, pero también marcado por sustos. A principios de enero, cuando Alma tenía apenas un mes y medio, fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria con varias lesiones que activaron el protocolo de maltrato infantil. Anabel y David fueron llamados a declarar y se abrió una investigación que, tras varios meses de incertidumbre, siguen a la espera de conocer cómo se resolverá la situación. La pareja evitó pronunciarse públicamente, centrados únicamente en la recuperación de su hija. Alma recibió el alta el 27 de enero y la familia retomó progresivamente la normalidad.